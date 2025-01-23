Aave AMM UniDAIWETH 价格 (AAMMUNIDAIWETH)
今天 Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 的实时价格为 227.11 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNIDAIWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniDAIWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniDAIWETH 当天价格变化为 -1.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave AMM UniDAIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.1701102509352。
在过去30天内，Aave AMM UniDAIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.9877551500。
在过去60天内，Aave AMM UniDAIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.4465065980。
在过去90天内，Aave AMM UniDAIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +30.901396390737。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -4.1701102509352
|-1.81%
|30天
|$ -5.9877551500
|-2.63%
|60天
|$ -5.4465065980
|-2.39%
|90天
|$ +30.901396390737
|+15.75%
Aave AMM UniDAIWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.46%
-1.81%
-2.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 AUD
A$361.1049
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 GBP
￡183.9591
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 EUR
€218.0256
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 USD
$227.11
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 MYR
RM1,008.3684
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 TRY
₺8,098.7426
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 JPY
¥35,567.6971
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 RUB
₽22,540.6675
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 INR
₹19,631.3884
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 IDR
Rp3,723,114.1584
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 PHP
₱13,315.4593
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 EGP
￡E.11,430.4463
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 BRL
R$1,349.0334
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 CAD
C$324.7673
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 BDT
৳27,698.3356
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 NGN
₦353,753.3493
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 UAH
₴9,538.62
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 VES
Bs12,491.05
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 PKR
Rs63,313.7258
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 KZT
₸118,347.021
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 THB
฿7,710.3845
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 TWD
NT$7,440.1236
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 CHF
Fr204.399
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 HKD
HK$1,769.1869
|1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 MAD
.د.م2,266.5578