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Aave AMM UniDAIWETH 价格 (AAMMUNIDAIWETH)

USD

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 实时价格图表

$226.78
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-1.80%(1D)

今天 Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 的价格

今天 Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 的实时价格为 227.11 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNIDAIWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniDAIWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniDAIWETH 当天价格变化为 -1.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 价格表现 USD

今天内，Aave AMM UniDAIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.1701102509352
在过去30天内，Aave AMM UniDAIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.9877551500
在过去60天内，Aave AMM UniDAIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.4465065980
在过去90天内，Aave AMM UniDAIWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +30.901396390737

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -4.1701102509352-1.81%
30天$ -5.9877551500-2.63%
60天$ -5.4465065980-2.39%
90天$ +30.901396390737+15.75%

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 价格分析

Aave AMM UniDAIWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 225.97
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$ 230.9
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$ 253.82
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-0.46%

-1.81%

-2.35%

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)

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Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 资源

官网

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AAMMUNIDAIWETH 兑换为当地货币

1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 AUD
A$361.1049
1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 GBP
183.9591
1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 EUR
218.0256
1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 USD
$227.11
1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 MYR
RM1,008.3684
1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 TRY
8,098.7426
1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 JPY
¥35,567.6971
1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 RUB
22,540.6675
1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 INR
19,631.3884
1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 IDR
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￡E.11,430.4463
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1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 CAD
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1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 BDT
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1 AAMMUNIDAIWETH 兑换 NGN
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