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Aave AMM UniAAVEWETH 价格 (AAMMUNIAAVEWETH)

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Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) 实时价格图表

$3,188.39
$3,188.39$3,188.39
-5.20%(1D)

今天 Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) 的价格

今天 Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) 的实时价格为 3,193.05 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMUNIAAVEWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM UniAAVEWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniAAVEWETH 当天价格变化为 -5.21%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) 价格表现 USD

今天内，Aave AMM UniAAVEWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -175.078056466223
在过去30天内，Aave AMM UniAAVEWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -243.4151420400
在过去60天内，Aave AMM UniAAVEWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,140.1666306800
在过去90天内，Aave AMM UniAAVEWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,407.0177545361938

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -175.078056466223-5.21%
30天$ -243.4151420400-7.62%
60天$ +1,140.1666306800+35.71%
90天$ +1,407.0177545361938+78.78%

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) 价格分析

Aave AMM UniAAVEWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,174.77
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$ 3,377.52
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$ 3,849.26
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-0.38%

-5.21%

+1.86%

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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官网

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AAMMUNIAAVEWETH 兑换为当地货币

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A$5,076.9495
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1 AAMMUNIAAVEWETH 兑换 USD
$3,193.05
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RM14,177.142
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¥500,063.5605
1 AAMMUNIAAVEWETH 兑换 RUB
316,910.2125
1 AAMMUNIAAVEWETH 兑换 INR
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1 AAMMUNIAAVEWETH 兑换 IDR
Rp52,345,073.592
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187,208.5215
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1 AAMMUNIAAVEWETH 兑换 BRL
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