Aave AMM BptWBTCWETH 价格 (AAMMBPTWBTCWETH)
今天 Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) 的实时价格为 278,672 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAMMBPTWBTCWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aave AMM BptWBTCWETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Aave AMM BptWBTCWETH 当天价格变化为 +0.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aave AMM BptWBTCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2,348.49。
在过去30天内，Aave AMM BptWBTCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -21,363.7200672000。
在过去60天内，Aave AMM BptWBTCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +30,225.0437920000。
在过去90天内，Aave AMM BptWBTCWETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +84,611.25031565837。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +2,348.49
|+0.85%
|30天
|$ -21,363.7200672000
|-7.66%
|60天
|$ +30,225.0437920000
|+10.85%
|90天
|$ +84,611.25031565837
|+43.60%
Aave AMM BptWBTCWETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.08%
+0.85%
-3.26%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 AUD
A$448,661.92
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 GBP
￡225,724.32
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 EUR
€270,311.84
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 USD
$278,672
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 MYR
RM1,251,237.28
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 TRY
₺9,867,775.52
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 JPY
¥44,007,882.24
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 RUB
₽28,354,876
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 INR
₹23,965,792
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 IDR
Rp4,494,709,048.16
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 PHP
₱16,299,525.28
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 EGP
￡E.14,086,869.6
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 BRL
R$1,685,965.6
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 CAD
C$401,287.68
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 BDT
৳33,992,410.56
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 NGN
₦432,047,495.36
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 UAH
₴11,782,252.16
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 VES
Bs14,769,616
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 PKR
Rs77,601,791.84
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 KZT
₸147,055,214.4
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 THB
฿9,630,904.32
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 TWD
NT$9,182,242.4
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 CHF
Fr253,591.52
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 HKD
HK$2,168,068.16
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兑换 MAD
.د.م2,797,866.88