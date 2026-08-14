aarna atvPTmax 今日价格

aarna atvPTmax (ATVPTMAX) 今日实时价格为 $ 1.025，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ATVPTMAX 兑 USD 的汇率为 $ 1.025 每 ATVPTMAX。

aarna atvPTmax 目前市值在 $ 354,755 排名第 #-，流通供应量为 346.09K ATVPTMAX。过去 24 小时内，ATVPTMAX 的交易价格在 $ 1.025（低点）和 $ 1.025（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.025，而历史最低价为 $ 1.006。

短期表现方面，ATVPTMAX 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

aarna atvPTmax（ATVPTMAX）市场信息

市值 $ 354.76K$ 354.76K $ 354.76K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 354.76K$ 354.76K $ 354.76K 流通量 346.09K 346.09K 346.09K 总供应量 346,094.7214814895 346,094.7214814895 346,094.7214814895

aarna atvPTmax 的当前市值为 $ 354.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。ATVPTMAX 的流通量为 346.09K，总供应量是 346094.7214814895，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 354.76K。