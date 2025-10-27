aarna atv 808（ATV808）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 123.98 $ 123.98 $ 123.98 24H最低价 $ 133.62 $ 133.62 $ 133.62 24H最高价 24H最低价 $ 123.98$ 123.98 $ 123.98 24H最高价 $ 133.62$ 133.62 $ 133.62 历史最高 $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 最低价 $ 105.08$ 105.08 $ 105.08 涨跌幅（1H） +0.41% 涨跌幅（1D） +7.30% 漲跌幅（7D） +8.96% 漲跌幅（7D） +8.96%

aarna atv 808（ATV808）当前实时价格为 $133.62。过去 24 小时内，ATV808 的交易价格在 $ 123.98 至 $ 133.62 之间波动，市场活跃度显著。ATV808 的历史最高价为 $ 185.98，历史最低价为 $ 105.08。

从短期表现来看，ATV808 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.41%，过去 24 小时内变动为 +7.30%，过去 7 天内累计变动为 +8.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

aarna atv 808（ATV808）市场信息

市值 $ 54.16K$ 54.16K $ 54.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 54.16K$ 54.16K $ 54.16K 流通量 405.35 405.35 405.35 总供应量 405.3522277074127 405.3522277074127 405.3522277074127

aarna atv 808 的当前市值为 $ 54.16K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ATV808 的流通量为 405.35，总供应量是 405.3522277074127，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 54.16K。