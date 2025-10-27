aarna afi 802v2（AFI 802V2）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 50.63 24H最高价 $ 54.73 历史最高 $ 79.25 最低价 $ 42.48 涨跌幅（1H） +0.63% 涨跌幅（1D） +7.37% 漲跌幅（7D） +9.02%

aarna afi 802v2（AFI 802V2）当前实时价格为 $54.74。过去 24 小时内，AFI 802V2 的交易价格在 $ 50.63 至 $ 54.73 之间波动，市场活跃度显著。AFI 802V2 的历史最高价为 $ 79.25，历史最低价为 $ 42.48。

从短期表现来看，AFI 802V2 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.63%，过去 24 小时内变动为 +7.37%，过去 7 天内累计变动为 +9.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

aarna afi 802v2（AFI 802V2）市场信息

市值 $ 101.79K 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 101.79K 流通量 1.86K 总供应量 1,859.44671908729

aarna afi 802v2 的当前市值为 $ 101.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AFI 802V2 的流通量为 1.86K，总供应量是 1859.44671908729，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.79K。