Aarma 价格 (ARMA)
今天 Aarma (ARMA) 的实时价格为 2.29 USD。目前其市值为 $ 12.97M USD。ARMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aarma 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.55K USD
- Aarma 当天价格变化为 +2.72%
- 其循环供应量为 5.68M USD
在获取 MEXC 上从 ARMA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ARMA 价格信息的首选平台。
今天内，Aarma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.060559。
在过去30天内，Aarma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7903412880。
在过去60天内，Aarma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0481035110。
在过去90天内，Aarma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5725372819305013。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.060559
|+2.72%
|30天
|$ +0.7903412880
|+34.51%
|60天
|$ +0.0481035110
|+2.10%
|90天
|$ -0.5725372819305013
|-20.00%
Aarma 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.10%
+2.72%
-23.48%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Aarma project is a community owned protocol focusing on the development of next generation of decentralized finance. Under the arm of Aarma project, our team is developing a multimedia-friendly blockchain and decentralized applications on top of it such as NFT Marketplace
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 ARMA 兑换 AUD
A$3.664
|1 ARMA 兑换 GBP
￡1.8091
|1 ARMA 兑换 EUR
€2.1984
|1 ARMA 兑换 USD
$2.29
|1 ARMA 兑换 MYR
RM10.2363
|1 ARMA 兑换 TRY
₺80.9973
|1 ARMA 兑换 JPY
¥359.5987
|1 ARMA 兑换 RUB
₽259.9608
|1 ARMA 兑换 INR
₹196.3446
|1 ARMA 兑换 IDR
Rp36,935.4787
|1 ARMA 兑换 PHP
₱132.3162
|1 ARMA 兑换 EGP
￡E.116.2862
|1 ARMA 兑换 BRL
R$14.4499
|1 ARMA 兑换 CAD
C$3.2747
|1 ARMA 兑换 BDT
৳273.655
|1 ARMA 兑换 NGN
₦3,544.8742
|1 ARMA 兑换 UAH
₴96.3174
|1 ARMA 兑换 VES
Bs116.79
|1 ARMA 兑换 PKR
Rs637.8795
|1 ARMA 兑换 KZT
₸1,202.0897
|1 ARMA 兑换 THB
฿78.3638
|1 ARMA 兑换 TWD
NT$75.2036
|1 ARMA 兑换 CHF
Fr2.061
|1 ARMA 兑换 HKD
HK$17.7933
|1 ARMA 兑换 MAD
.د.م23.129