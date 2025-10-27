a slow runner（SNAIL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00242581$ 0.00242581 $ 0.00242581 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.69% 涨跌幅（1D） +5.57% 漲跌幅（7D） +8.04% 漲跌幅（7D） +8.04%

a slow runner（SNAIL）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SNAIL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SNAIL 的历史最高价为 $ 0.00242581，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SNAIL 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.69%，过去 24 小时内变动为 +5.57%，过去 7 天内累计变动为 +8.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

a slow runner（SNAIL）市场信息

市值 $ 18.66K$ 18.66K $ 18.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.66K$ 18.66K $ 18.66K 流通量 999.68M 999.68M 999.68M 总供应量 999,684,869.491002 999,684,869.491002 999,684,869.491002

a slow runner 的当前市值为 $ 18.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SNAIL 的流通量为 999.68M，总供应量是 999684869.491002，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.66K。