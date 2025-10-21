Zyphora 当前实时价格为 0.000002251 USD。跟踪 ZYPH 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ZYPH 价格趋势。Zyphora 当前实时价格为 0.000002251 USD。跟踪 ZYPH 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ZYPH 价格趋势。

Zyphora 图标

Zyphora实时价格 (ZYPH)

1 ZYPH 兑换为 USD 的实时价格：

$0.000002251
-1.78%1D
USD
Zyphora (ZYPH) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:47:34 (UTC+8)

Zyphora（ZYPH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.000002246
24H最低价
$ 0.000002541
24H最高价

$ 0.000002246
$ 0.000002541
--
--
-0.09%

-1.78%

-57.53%

-57.53%

Zyphora（ZYPH）当前实时价格为 $ 0.000002251。过去 24 小时内，ZYPH 的交易价格在 $ 0.000002246$ 0.000002541 之间波动，市场活跃度显著。ZYPH 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，ZYPH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 -1.78%，过去 7 天内累计变动为 -57.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Zyphora（ZYPH）市场信息

--
$ 19.08K
$ 47.27K
--
21,000,000,000
BSC

Zyphora 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.08K。ZYPH 的流通量为 --，总供应量是 21000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.27K

Zyphora（ZYPH）价格历史 USD

跟踪 Zyphora 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00000004079-1.78%
30天$ -0.000627749-99.65%
60天$ -0.007497749-99.97%
90天$ -0.007497749-99.97%
Zyphora 今日价格变化

今天，ZYPH 记录了 $ -0.00000004079 (-1.78%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Zyphora 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000627749 (-99.65%)，显示了该代币在短期内的表现。

Zyphora 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ZYPH 的变化为 $ -0.007497749 (-99.97%)，从而更广泛地了解其表现。

Zyphora 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.007497749 (-99.97%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Zyphora（ZYPH）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Zyphora 价格历史页面

什么是Zyphora (ZYPH)

Zyphora — 模组化区块链堆叠。更智慧地建构，更快速地部署，无限扩展。 Zyphora 让开发者能透过模组化、可组合的框架，启动高效能的 Layer-2 Rollup。

Zyphora在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Zyphora 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ZYPH 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Zyphora 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Zyphora 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Zyphora 价格预测 (USD)

Zyphora（ZYPH）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Zyphora（ZYPH）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Zyphora 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Zyphora 价格预测

Zyphora（ZYPH）代币经济

了解 Zyphora（ZYPH）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ZYPH 代币的完整经济学

如何购买Zyphora (ZYPH)

正在寻找如何购买 Zyphora？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Zyphora。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ZYPH 兑换为当地货币

1 Zyphora（ZYPH） to VND
0.059235065
1 Zyphora（ZYPH） to AUD
A$0.00000342152
1 Zyphora（ZYPH） to GBP
0.00000168825
1 Zyphora（ZYPH） to EUR
0.00000191335
1 Zyphora（ZYPH） to USD
$0.000002251
1 Zyphora（ZYPH） to MYR
RM0.00000949922
1 Zyphora（ZYPH） to TRY
0.00009456451
1 Zyphora（ZYPH） to JPY
¥0.000344403
1 Zyphora（ZYPH） to ARS
ARS$0.00334969059
1 Zyphora（ZYPH） to RUB
0.00017915709
1 Zyphora（ZYPH） to INR
0.00019770533
1 Zyphora（ZYPH） to IDR
Rp0.03751665166
1 Zyphora（ZYPH） to PHP
0.00013217872
1 Zyphora（ZYPH） to EGP
￡E.0.00010689999
1 Zyphora（ZYPH） to BRL
R$0.00001211038
1 Zyphora（ZYPH） to CAD
C$0.00000312889
1 Zyphora（ZYPH） to BDT
0.00027540985
1 Zyphora（ZYPH） to NGN
0.00328132772
1 Zyphora（ZYPH） to COP
$0.00872478596
1 Zyphora（ZYPH） to ZAR
R.0.00003867218
1 Zyphora（ZYPH） to UAH
0.00009451949
1 Zyphora（ZYPH） to TZS
T.Sh.0.00555801163
1 Zyphora（ZYPH） to VES
Bs0.000477212
1 Zyphora（ZYPH） to CLP
$0.002122693
1 Zyphora（ZYPH） to PKR
Rs0.00063676288
1 Zyphora（ZYPH） to KZT
0.00121020513
1 Zyphora（ZYPH） to THB
฿0.00007345013
1 Zyphora（ZYPH） to TWD
NT$0.00006942084
1 Zyphora（ZYPH） to AED
د.إ0.00000826117
1 Zyphora（ZYPH） to CHF
Fr0.00000177829
1 Zyphora（ZYPH） to HKD
HK$0.00001746776
1 Zyphora（ZYPH） to AMD
֏0.00085981447
1 Zyphora（ZYPH） to MAD
.د.م0.00002073171
1 Zyphora（ZYPH） to MXN
$0.0000414184
1 Zyphora（ZYPH） to SAR
ريال0.00000844125
1 Zyphora（ZYPH） to ETB
Br0.00034406535
1 Zyphora（ZYPH） to KES
KSh0.00028990629
1 Zyphora（ZYPH） to JOD
د.أ0.000001595959
1 Zyphora（ZYPH） to PLN
0.00000819364
1 Zyphora（ZYPH） to RON
лв0.00000983687
1 Zyphora（ZYPH） to SEK
kr0.00002111438
1 Zyphora（ZYPH） to BGN
лв0.00000378168
1 Zyphora（ZYPH） to HUF
Ft0.00075485034
1 Zyphora（ZYPH） to CZK
0.00004702339
1 Zyphora（ZYPH） to KWD
د.ك0.000000688806
1 Zyphora（ZYPH） to ILS
0.00000738328
1 Zyphora（ZYPH） to BOB
Bs0.0000155319
1 Zyphora（ZYPH） to AZN
0.0000038267
1 Zyphora（ZYPH） to TJS
SM0.00002095681
1 Zyphora（ZYPH） to GEL
0.00000610021
1 Zyphora（ZYPH） to AOA
Kz0.00205946241
1 Zyphora（ZYPH） to BHD
.د.ب0.000000846376
1 Zyphora（ZYPH） to BMD
$0.000002251
1 Zyphora（ZYPH） to DKK
kr0.00001445142
1 Zyphora（ZYPH） to HNL
L0.00005904373
1 Zyphora（ZYPH） to MUR
0.00010246552
1 Zyphora（ZYPH） to NAD
$0.00003898732
1 Zyphora（ZYPH） to NOK
kr0.00002248749
1 Zyphora（ZYPH） to NZD
$0.00000389423
1 Zyphora（ZYPH） to PAB
B/.0.000002251
1 Zyphora（ZYPH） to PGK
K0.00000958926
1 Zyphora（ZYPH） to QAR
ر.ق0.00000819364
1 Zyphora（ZYPH） to RSD
дин.0.00022692331
1 Zyphora（ZYPH） to UZS
soʻm0.02712047569
1 Zyphora（ZYPH） to ALL
L0.00018703559
1 Zyphora（ZYPH） to ANG
ƒ0.00000402929
1 Zyphora（ZYPH） to AWG
ƒ0.00000402929
1 Zyphora（ZYPH） to BBD
$0.000004502
1 Zyphora（ZYPH） to BAM
KM0.00000378168
1 Zyphora（ZYPH） to BIF
Fr0.006620191
1 Zyphora（ZYPH） to BND
$0.00000290379
1 Zyphora（ZYPH） to BSD
$0.000002251
1 Zyphora（ZYPH） to JMD
$0.00036043012
1 Zyphora（ZYPH） to KHR
0.00904015106
1 Zyphora（ZYPH） to KMF
Fr0.000954424
1 Zyphora（ZYPH） to LAK
0.04893478163
1 Zyphora（ZYPH） to LKR
රු0.00068252571
1 Zyphora（ZYPH） to MDL
L0.00003842457
1 Zyphora（ZYPH） to MGA
Ar0.0101396295
1 Zyphora（ZYPH） to MOP
P0.00001798549
1 Zyphora（ZYPH） to MVR
0.0000344403
1 Zyphora（ZYPH） to MWK
MK0.0038944551
1 Zyphora（ZYPH） to MZN
MT0.0001438389
1 Zyphora（ZYPH） to NPR
रु0.00031556769
1 Zyphora（ZYPH） to PYG
0.015851542
1 Zyphora（ZYPH） to RWF
Fr0.003261699
1 Zyphora（ZYPH） to SBD
$0.00001854824
1 Zyphora（ZYPH） to SCR
0.0000312889
1 Zyphora（ZYPH） to SRD
$0.00008943223
1 Zyphora（ZYPH） to SVC
$0.00001965123
1 Zyphora（ZYPH） to SZL
L0.00003896481
1 Zyphora（ZYPH） to TMT
m0.00000790101
1 Zyphora（ZYPH） to TND
د.ت0.000006602183
1 Zyphora（ZYPH） to TTD
$0.00001526178
1 Zyphora（ZYPH） to UGX
Sh0.007815472
1 Zyphora（ZYPH） to XAF
Fr0.001269564
1 Zyphora（ZYPH） to XCD
$0.0000060777
1 Zyphora（ZYPH） to XOF
Fr0.001269564
1 Zyphora（ZYPH） to XPF
Fr0.000229602
1 Zyphora（ZYPH） to BWP
P0.00003209926
1 Zyphora（ZYPH） to BZD
$0.000004502
1 Zyphora（ZYPH） to CVE
$0.00021341731
1 Zyphora（ZYPH） to DJF
Fr0.000398427
1 Zyphora（ZYPH） to DOP
$0.000144064
1 Zyphora（ZYPH） to DZD
د.ج0.00029294514
1 Zyphora（ZYPH） to FJD
$0.00000510977
1 Zyphora（ZYPH） to GNF
Fr0.019572445
1 Zyphora（ZYPH） to GTQ
Q0.00001722015
1 Zyphora（ZYPH） to GYD
$0.00047021139
1 Zyphora（ZYPH） to ISK
kr0.000274622

Zyphora资源

要更深入地了解 Zyphora，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Zyphora网站
区块查询

人们还问：关于Zyphora的其他问题

Zyphora（ZYPH）今日价格是多少？
ZYPH 实时价格为 0.000002251 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ZYPH 兑 USD 的价格是多少？
当前 ZYPH 兑 USD 的价格为 $ 0.000002251。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Zyphora 的市值是多少？
ZYPH 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ZYPH 的流通供应量是多少？
ZYPH 的流通供应量为 -- USD
ZYPH 的历史最高价（ATH）是多少？
ZYPH 的历史最高价是 -- USD
ZYPH 的历史最低价（ATL）是多少？
ZYPH 的历史最低价是 -- USD
ZYPH 的交易量是多少？
ZYPH 的 24 小时实时交易量为 $ 19.08K USD
ZYPH 今年会涨吗？
ZYPH 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ZYPH 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:47:34 (UTC+8)

Zyphora（ZYPH）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ZYPH 兑 USD 计算器

数量

ZYPH
ZYPH
USD
USD

1 ZYPH = 0.000002251 USD

交易 ZYPH

ZYPH/USDT
$0.000002251
-1.78%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

