Zyphora（ZYPH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000002246 $ 0.000002246 $ 0.000002246 24H最低价 $ 0.000002541 $ 0.000002541 $ 0.000002541 24H最高价 24H最低价 $ 0.000002246$ 0.000002246 $ 0.000002246 24H最高价 $ 0.000002541$ 0.000002541 $ 0.000002541 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.09% 涨跌幅（1D） -1.78% 漲跌幅（7D） -57.53% 漲跌幅（7D） -57.53%

Zyphora（ZYPH）当前实时价格为 $ 0.000002251。过去 24 小时内，ZYPH 的交易价格在 $ 0.000002246 至 $ 0.000002541 之间波动，市场活跃度显著。ZYPH 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，ZYPH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 -1.78%，过去 7 天内累计变动为 -57.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Zyphora（ZYPH）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 19.08K$ 19.08K $ 19.08K 完全稀释市值 $ 47.27K$ 47.27K $ 47.27K 流通量 ---- -- 总供应量 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 所属公链 BSC

Zyphora 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.08K。ZYPH 的流通量为 --，总供应量是 21000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.27K。