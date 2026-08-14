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LayerZero (ZRO) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.7991 -- -2.16% -7.47% -40.01%

LayerZero 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 LayerZero 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 5 中立 5 买入 16 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 2 买入 12 技术指标 : 中立 卖出 5 中立 3 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.7974 0.7973 R2 0.7973 0.7972 R1 0.7972 0.7972 PP 0.7971 0.7971 S1 0.797 0.797 S2 0.7969 0.797 S3 0.7968 0.7969

LayerZero 市场信号 当前净挂单量 -0.40M $4.75 M $5.15 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.05M 3日主动买入 $2.32 M 3日主动卖出 $2.28 M 7日主动买卖差额 0.05M 7日主动买入 $4.60 M 7日主动卖出 $4.55 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 LayerZero资金流向 净流入 ZROUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.03 M 0.80 2026-08-13 $0.15 M 0.81 2026-08-12 $0.01 M 0.83 2026-08-11 -$0.14 M 0.86 2026-08-10 -$0.08 M 0.86 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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