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zkPass (ZKP) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.04142 -- -14.81% -6.86% -43.58%

ZkPass 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 ZkPass 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈买入 卖出 3 中立 3 买入 20 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 3 买入 6 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.04156 0.04153 R2 0.04153 0.04152 R1 0.04152 0.04151 PP 0.04149 0.04149 S1 0.04148 0.04148 S2 0.04145 0.04147 S3 0.04144 0.04145

ZkPass 市场信号 当前净挂单量 -0.17M $1.53 M $1.70 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.01M 3日主动买入 $0.12 M 3日主动卖出 $0.11 M 7日主动买卖差额 -0.02M 7日主动买入 $0.47 M 7日主动卖出 $0.49 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 ZkPass资金流向 净流入 ZKPUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 0.04 2026-08-13 -$0.04 M 0.04 2026-08-12 -$0.03 M 0.04 2026-08-11 -$0.04 M 0.04 2026-08-10 -$0.03 M 0.05 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 zkPass (ZKP) 市场 探索现货和合约市场，查看 zkPass 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 ZKP / USDT $0.04142 $0.04142 $0.04142 -0.31% 1.42M (USDT) 去交易 ZKP / USDC $0.04138 $0.04138 $0.04138 -0.54% 1.32M (USDT) 去交易