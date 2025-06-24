什么是 Newton Protocol (NEWT)？加密货币首个可验证自动化层的完整指南
本综合指南探讨了 Newton Protocol 对链上自动化的革命性方法，其本地 NEWT 代币的实用性，以及该基础设施如何通过可验证的代理和零知识证明改变去中心化金融。
Zen AI实时价格 (ZENAI)
今天 Zen AI (ZENAI) 的当前价格为 0.00101 USD，当前市值为 $ 0.00 USD。 ZENAI 兑换USD的价格实时更新。
Zen AI的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 439.97K USD
- Zen AI在一天内的涨跌幅是 +29.82%
- 它的流通供应量是 0.00 USD。
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跟踪 Zen AI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.000232
|+29.82%
|30天
|$ +0.00001
|+1.00%
|60天
|$ +0.00001
|+1.00%
|90天
|$ +0.00001
|+1.00%
今天，ZENAI 记录了 $ +0.000232 (+29.82%) 的变化，反映了其最新的市场活动。Zen AI 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00001 (+1.00%)，显示了该代币在短期内的表现。Zen AI 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，ZENAI 的变化为 $ +0.00001 (+1.00%)，从而更广泛地了解其表现。Zen AI 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00001 (+1.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。
探索 Zen AI 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.69%
+29.82%
+1.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Zen AI、比特币或以太坊。 ZENAI未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Zen AI价格预测页面。
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|1 ZENAI 兑换 VND
₫26.57815
|1 ZENAI 兑换 AUD
A$0.0015453
|1 ZENAI 兑换 GBP
￡0.0007373
|1 ZENAI 兑换 EUR
€0.0008686
|1 ZENAI 兑换 USD
$0.00101
|1 ZENAI 兑换 MYR
RM0.0042824
|1 ZENAI 兑换 TRY
₺0.0400364
|1 ZENAI 兑换 JPY
¥0.1464803
|1 ZENAI 兑换 RUB
₽0.0794264
|1 ZENAI 兑换 INR
₹0.0868903
|1 ZENAI 兑换 IDR
Rp16.5573744
|1 ZENAI 兑换 KRW
₩1.3722769
|1 ZENAI 兑换 PHP
₱0.0574791
|1 ZENAI 兑换 EGP
￡E.0.0505606
|1 ZENAI 兑换 BRL
R$0.0055449
|1 ZENAI 兑换 CAD
C$0.0013837
|1 ZENAI 兑换 BDT
৳0.123422
|1 ZENAI 兑换 NGN
₦1.5658838
|1 ZENAI 兑换 UAH
₴0.0422887
|1 ZENAI 兑换 VES
Bs0.10403
|1 ZENAI 兑换 PKR
Rs0.286436
|1 ZENAI 兑换 KZT
₸0.5271392
|1 ZENAI 兑换 THB
฿0.0329967
|1 ZENAI 兑换 TWD
NT$0.029795
|1 ZENAI 兑换 AED
د.إ0.0037067
|1 ZENAI 兑换 CHF
Fr0.0008181
|1 ZENAI 兑换 HKD
HK$0.0079184
|1 ZENAI 兑换 MAD
.د.م0.0091405
|1 ZENAI 兑换 MXN
$0.0192203
要更深入地了解 Zen AI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
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数量
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