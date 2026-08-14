ZEROBASE (ZBT) 今日技术分析 ZEROBASE 分析页面提供由人工智能生成的关于 ZBT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 ZEROBASE 分析的信息。 注 册

ZEROBASE (ZBT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.08691 -- -54.02% -15.24% -46.10%

ZEROBASE 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 ZEROBASE 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 14 中立 6 买入 6 移动平均线 : 卖出 卖出 9 中立 0 买入 5 技术指标 : 中立 卖出 5 中立 6 买入 1 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.08695 0.08685 R2 0.08685 0.08679 R1 0.0868 0.08675 PP 0.0867 0.0867 S1 0.08665 0.08664 S2 0.08655 0.0866 S3 0.0865 0.08655

ZEROBASE 市场信号 当前净挂单量 -1.00M $6.76 M $7.77 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.03M 3日主动买入 $0.28 M 3日主动卖出 $0.31 M 7日主动买卖差额 0.05M 7日主动买入 $2.67 M 7日主动卖出 $2.63 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 ZEROBASE资金流向 净流入 ZBTUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.01 M 0.09 2026-08-13 -$0.04 M 0.09 2026-08-12 -$0.14 M 0.09 2026-08-11 -$0.39 M 0.09 2026-08-10 -$0.11 M 0.10 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 ZEROBASE (ZBT) 市场 探索现货和合约市场，查看 ZEROBASE 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 ZBT / USDT $0.08691 $0.08691 $0.08691 -3.66% 757.57K (USDT) 去交易 ZBT / USDC $0.08662 $0.08662 $0.08662 -3.80% 629.53K (USDT) 去交易