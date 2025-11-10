YURU COIN 是日本广受喜爱的「吉祥物大赛（Yuru-Chara Grand Prix）」的官方代币，该赛事自 2011 年以来已累积超过 7.38 亿次页面浏览与 1.7 亿次投票数。此代币可用于粉丝投票、活动推广与 NFT 互动，并采用通缩机制，透过参与过程销毁代币。