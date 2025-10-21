YURU COIN（YURU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.8007 24H最高价 $ 0.8336 历史最高 $ 0.5789586277522937 最低价 $ 0.346206572110043 涨跌幅（1H） -0.18% 涨跌幅（1D） -0.79% 漲跌幅（7D） +6.53%

YURU COIN（YURU）当前实时价格为 $ 0.809。过去 24 小时内，YURU 的交易价格在 $ 0.8007 至 $ 0.8336 之间波动，市场活跃度显著。YURU 的历史最高价为 $ 0.5789586277522937，历史最低价为 $ 0.346206572110043。

从短期表现来看，YURU 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.18%，过去 24 小时内变动为 -0.79%，过去 7 天内累计变动为 +6.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

YURU COIN（YURU）市场信息

排名 No.3786 市值 ---- 成交量（24H） $ 35.86K 完全稀释市值 $ 8.09M 流通量 ---- 最大供应量 10,000,000 总供应量 10,000,000 所属公链 SOL

YURU COIN 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 35.86K。YURU 的流通量为 --，总供应量是 10000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.09M。