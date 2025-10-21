YURU COIN 当前实时价格为 0.809 USD。跟踪 YURU 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 YURU 价格趋势。YURU COIN 当前实时价格为 0.809 USD。跟踪 YURU 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 YURU 价格趋势。

更多关于 YURU

YURU 价格信息

YURU 白皮书

YURU 币种官网

YURU 代币经济

YURU 价格预测

YURU 价格历史

YURU 购买指南

YURU 兑换法币计算

YURU 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

YURU COIN 图标

YURU COIN实时价格 (YURU)

1 YURU 兑换为 USD 的实时价格：

$0.8091
$0.8091$0.8091
-0.79%1D
USD
YURU COIN (YURU) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:30:17 (UTC+8)

YURU COIN（YURU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.8007
$ 0.8007$ 0.8007
24H最低价
$ 0.8336
$ 0.8336$ 0.8336
24H最高价

$ 0.8007
$ 0.8007$ 0.8007

$ 0.8336
$ 0.8336$ 0.8336

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

-0.18%

-0.79%

+6.53%

+6.53%

YURU COIN（YURU）当前实时价格为 $ 0.809。过去 24 小时内，YURU 的交易价格在 $ 0.8007$ 0.8336 之间波动，市场活跃度显著。YURU 的历史最高价为 $ 0.5789586277522937，历史最低价为 $ 0.346206572110043

从短期表现来看，YURU 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.18%，过去 24 小时内变动为 -0.79%，过去 7 天内累计变动为 +6.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

YURU COIN（YURU）市场信息

No.3786

--
----

$ 35.86K
$ 35.86K$ 35.86K

$ 8.09M
$ 8.09M$ 8.09M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

YURU COIN 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 35.86K。YURU 的流通量为 --，总供应量是 10000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.09M

YURU COIN（YURU）价格历史 USD

跟踪 YURU COIN 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.006443-0.79%
30天$ +0.0292+3.74%
60天$ -0.2773-25.53%
90天$ -0.2043-20.17%
YURU COIN 今日价格变化

今天，YURU 记录了 $ -0.006443 (-0.79%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

YURU COIN 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0292 (+3.74%)，显示了该代币在短期内的表现。

YURU COIN 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，YURU 的变化为 $ -0.2773 (-25.53%)，从而更广泛地了解其表现。

YURU COIN 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.2043 (-20.17%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 YURU COIN（YURU）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 YURU COIN 价格历史页面

什么是YURU COIN (YURU)

YURU COIN 是日本广受喜爱的「吉祥物大赛（Yuru-Chara Grand Prix）」的官方代币，该赛事自 2011 年以来已累积超过 7.38 亿次页面浏览与 1.7 亿次投票数。此代币可用于粉丝投票、活动推广与 NFT 互动，并采用通缩机制，透过参与过程销毁代币。

YURU COIN在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 YURU COIN 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 YURU 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 YURU COIN 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 YURU COIN 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

YURU COIN 价格预测 (USD)

YURU COIN（YURU）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 YURU COIN（YURU）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 YURU COIN 的长期和短期价格预测。

现在就查看 YURU COIN 价格预测

YURU COIN（YURU）代币经济

了解 YURU COIN（YURU）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 YURU 代币的完整经济学

如何购买YURU COIN (YURU)

正在寻找如何购买 YURU COIN？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买YURU COIN。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

YURU 兑换为当地货币

1 YURU COIN（YURU） to VND
21,288.835
1 YURU COIN（YURU） to AUD
A$1.23777
1 YURU COIN（YURU） to GBP
0.60675
1 YURU COIN（YURU） to EUR
0.68765
1 YURU COIN（YURU） to USD
$0.809
1 YURU COIN（YURU） to MYR
RM3.41398
1 YURU COIN（YURU） to TRY
33.978
1 YURU COIN（YURU） to JPY
¥123.777
1 YURU COIN（YURU） to ARS
ARS$1,198.51732
1 YURU COIN（YURU） to RUB
65.27821
1 YURU COIN（YURU） to INR
71.05447
1 YURU COIN（YURU） to IDR
Rp13,483.32794
1 YURU COIN（YURU） to PHP
47.50448
1 YURU COIN（YURU） to EGP
￡E.38.41941
1 YURU COIN（YURU） to BRL
R$4.35242
1 YURU COIN（YURU） to CAD
C$1.12451
1 YURU COIN（YURU） to BDT
98.98115
1 YURU COIN（YURU） to NGN
1,179.29548
1 YURU COIN（YURU） to COP
$3,135.65164
1 YURU COIN（YURU） to ZAR
R.13.9148
1 YURU COIN（YURU） to UAH
33.96991
1 YURU COIN（YURU） to TZS
T.Sh.1,997.52617
1 YURU COIN（YURU） to VES
Bs171.508
1 YURU COIN（YURU） to CLP
$762.887
1 YURU COIN（YURU） to PKR
Rs228.84992
1 YURU COIN（YURU） to KZT
434.94267
1 YURU COIN（YURU） to THB
฿26.39767
1 YURU COIN（YURU） to TWD
NT$24.94956
1 YURU COIN（YURU） to AED
د.إ2.96903
1 YURU COIN（YURU） to CHF
Fr0.63911
1 YURU COIN（YURU） to HKD
HK$6.27784
1 YURU COIN（YURU） to AMD
֏309.01373
1 YURU COIN（YURU） to MAD
.د.م7.45089
1 YURU COIN（YURU） to MXN
$14.8856
1 YURU COIN（YURU） to SAR
ريال3.02566
1 YURU COIN（YURU） to ETB
Br123.65565
1 YURU COIN（YURU） to KES
KSh104.19111
1 YURU COIN（YURU） to JOD
د.أ0.573581
1 YURU COIN（YURU） to PLN
2.94476
1 YURU COIN（YURU） to RON
лв3.53533
1 YURU COIN（YURU） to SEK
kr7.58842
1 YURU COIN（YURU） to BGN
лв1.35912
1 YURU COIN（YURU） to HUF
Ft271.29006
1 YURU COIN（YURU） to CZK
16.90001
1 YURU COIN（YURU） to KWD
د.ك0.247554
1 YURU COIN（YURU） to ILS
2.65352
1 YURU COIN（YURU） to BOB
Bs5.57401
1 YURU COIN（YURU） to AZN
1.3753
1 YURU COIN（YURU） to TJS
SM7.53179
1 YURU COIN（YURU） to GEL
2.19239
1 YURU COIN（YURU） to AOA
Kz740.16219
1 YURU COIN（YURU） to BHD
.د.ب0.304184
1 YURU COIN（YURU） to BMD
$0.809
1 YURU COIN（YURU） to DKK
kr5.19378
1 YURU COIN（YURU） to HNL
L21.22007
1 YURU COIN（YURU） to MUR
36.82568
1 YURU COIN（YURU） to NAD
$14.01188
1 YURU COIN（YURU） to NOK
kr8.08191
1 YURU COIN（YURU） to NZD
$1.39957
1 YURU COIN（YURU） to PAB
B/.0.809
1 YURU COIN（YURU） to PGK
K3.44634
1 YURU COIN（YURU） to QAR
ر.ق2.94476
1 YURU COIN（YURU） to RSD
дин.81.55529
1 YURU COIN（YURU） to UZS
soʻm9,746.98571
1 YURU COIN（YURU） to ALL
L67.21981
1 YURU COIN（YURU） to ANG
ƒ1.44811
1 YURU COIN（YURU） to AWG
ƒ1.44811
1 YURU COIN（YURU） to BBD
$1.618
1 YURU COIN（YURU） to BAM
KM1.35912
1 YURU COIN（YURU） to BIF
Fr2,379.269
1 YURU COIN（YURU） to BND
$1.04361
1 YURU COIN（YURU） to BSD
$0.809
1 YURU COIN（YURU） to JMD
$129.53708
1 YURU COIN（YURU） to KHR
3,248.99254
1 YURU COIN（YURU） to KMF
Fr343.016
1 YURU COIN（YURU） to LAK
17,586.95617
1 YURU COIN（YURU） to LKR
රු245.29689
1 YURU COIN（YURU） to MDL
L13.82581
1 YURU COIN（YURU） to MGA
Ar3,644.1405
1 YURU COIN（YURU） to MOP
P6.46391
1 YURU COIN（YURU） to MVR
12.3777
1 YURU COIN（YURU） to MWK
MK1,399.6509
1 YURU COIN（YURU） to MZN
MT51.6951
1 YURU COIN（YURU） to NPR
रु113.41371
1 YURU COIN（YURU） to PYG
5,696.978
1 YURU COIN（YURU） to RWF
Fr1,172.241
1 YURU COIN（YURU） to SBD
$6.66616
1 YURU COIN（YURU） to SCR
11.21274
1 YURU COIN（YURU） to SRD
$32.14157
1 YURU COIN（YURU） to SVC
$7.06257
1 YURU COIN（YURU） to SZL
L14.01188
1 YURU COIN（YURU） to TMT
m2.83959
1 YURU COIN（YURU） to TND
د.ت2.373606
1 YURU COIN（YURU） to TTD
$5.47693
1 YURU COIN（YURU） to UGX
Sh2,808.848
1 YURU COIN（YURU） to XAF
Fr456.276
1 YURU COIN（YURU） to XCD
$2.1843
1 YURU COIN（YURU） to XOF
Fr456.276
1 YURU COIN（YURU） to XPF
Fr82.518
1 YURU COIN（YURU） to BWP
P11.52825
1 YURU COIN（YURU） to BZD
$1.618
1 YURU COIN（YURU） to CVE
$76.70129
1 YURU COIN（YURU） to DJF
Fr143.193
1 YURU COIN（YURU） to DOP
$51.75173
1 YURU COIN（YURU） to DZD
د.ج105.28326
1 YURU COIN（YURU） to FJD
$1.83643
1 YURU COIN（YURU） to GNF
Fr7,034.255
1 YURU COIN（YURU） to GTQ
Q6.18076
1 YURU COIN（YURU） to GYD
$168.99201
1 YURU COIN（YURU） to ISK
kr98.698

YURU COIN资源

要更深入地了解 YURU COIN，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方YURU COIN网站
区块查询

人们还问：关于YURU COIN的其他问题

YURU COIN（YURU）今日价格是多少？
YURU 实时价格为 0.809 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 YURU 兑 USD 的价格是多少？
当前 YURU 兑 USD 的价格为 $ 0.809。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
YURU COIN 的市值是多少？
YURU 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
YURU 的流通供应量是多少？
YURU 的流通供应量为 -- USD
YURU 的历史最高价（ATH）是多少？
YURU 的历史最高价是 0.5789586277522937 USD
YURU 的历史最低价（ATL）是多少？
YURU 的历史最低价是 0.346206572110043 USD
YURU 的交易量是多少？
YURU 的 24 小时实时交易量为 $ 35.86K USD
YURU 今年会涨吗？
YURU 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 YURU 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:30:17 (UTC+8)

YURU COIN（YURU）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

YURU 兑 USD 计算器

数量

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.809 USD

交易 YURU

YURU/USDT
$0.8091
$0.8091$0.8091
-0.77%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,399.48
$114,399.48$114,399.48

+0.61%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,163.26
$4,163.26$4,163.26

+2.15%

Ping 图标

Ping

PING

$0.04374
$0.04374$0.04374

+9.62%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4681
$5.4681$5.4681

-12.37%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.37
$200.37$200.37

+0.40%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,163.26
$4,163.26$4,163.26

+2.15%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,399.48
$114,399.48$114,399.48

+0.61%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.37
$200.37$200.37

+0.40%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6528
$2.6528$2.6528

+0.46%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20600
$0.20600$0.20600

+1.45%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0162
$0.0162$0.0162

-73.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000093
$0.000000000000093$0.000000000000093

+27.39%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010333
$0.010333$0.010333

-11.06%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015000
$0.000000000000000000015000$0.000000000000000000015000

+1,897.33%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000018
$0.000000000000018$0.000000000000018

+260.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003448
$0.0003448$0.0003448

+73.00%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.15204
$0.15204$0.15204

+59.32%

Flux AI 图标

Flux AI

FLUXAI

$0.0003181
$0.0003181$0.0003181

+41.88%