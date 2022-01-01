Yuliverse（YULI）代币经济学
Yuliverse（YULI）信息
Yuliverse 是 Web3 位置型另类现实游戏（Pokémon GO 的 Web3 版本）的全球领导者，拥有近 100 万 Twitter 和 30 万 discord 社区。Yuliverse 于 2022 年推出，现在包括游戏应用程序 Yuliverse 和基于 Kaia 的迷你 Dapp YuliGO，Kaia 是由通信巨头 LINE 和 Kakao 开发的链。YuliGO 是一个变革性的基于位置的游戏化社交内容平台，灵感来自小红书和微信朋友圈。Yuliverse 专为 web3 爱好者设计，使用户能够将共享时刻转化为代币化资产，让每个人都可以使用官方代币 $YULI 从网络中赚钱。
Yuliverse（YULI）代币经济学和价格数据分析
快速了解 Yuliverse（YULI）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。
Yuliverse（YULI）代币经济模型：关键指标与应用场景
了解 Yuliverse（YULI）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。
关键代币经济指标及其计算方式：
总供应量（Total Supply）：
已创建或将要创建的 YULI 代币的最大数量。
流通供应量（Circulating Supply）：
当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。
最大供应量（Max Supply）：
YULI 代币可能存在的总数量上限。
完全稀释估值（FDV）：
当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。
通胀率（Inflation Rate）：
反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。
为什么这些代币经济指标对交易者很重要？
流通供应量高 = 流动性强。
最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。
代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。
FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。
现在您已经了解了 YULI 代币经济模型的功能，赶快查看 YULI 代币的实时价格吧！
如何购买 YULI
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Yuliverse（YULI）价格历史
分析 YULI 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。
YULI 价格预测
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