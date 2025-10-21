Yamaswap 当前实时价格为 0.00005 USD。跟踪 YAMA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 YAMA 价格趋势。Yamaswap 当前实时价格为 0.00005 USD。跟踪 YAMA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 YAMA 价格趋势。

Yamaswap 图标

Yamaswap实时价格 (YAMA)

1 YAMA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00005
-68.37%1D
USD
Yamaswap (YAMA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:30:10 (UTC+8)

Yamaswap（YAMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0000235
24H最低价
$ 0.000186
24H最高价

$ 0.0000235
$ 0.000186
--
--
-16.11%

-68.37%

-64.39%

-64.39%

Yamaswap（YAMA）当前实时价格为 $ 0.00005。过去 24 小时内，YAMA 的交易价格在 $ 0.0000235$ 0.000186 之间波动，市场活跃度显著。YAMA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，YAMA 在过去 1 小时内的价格变动为 -16.11%，过去 24 小时内变动为 -68.37%，过去 7 天内累计变动为 -64.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Yamaswap（YAMA）市场信息

--
$ 130.60K
$ 50.00K
--
1,000,000,000
BSC

Yamaswap 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 130.60K。YAMA 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.00K

Yamaswap（YAMA）价格历史 USD

跟踪 Yamaswap 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000108078-68.37%
30天$ -0.00042-89.37%
60天$ -0.01995-99.75%
90天$ -0.01995-99.75%
Yamaswap 今日价格变化

今天，YAMA 记录了 $ -0.000108078 (-68.37%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Yamaswap 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00042 (-89.37%)，显示了该代币在短期内的表现。

Yamaswap 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，YAMA 的变化为 $ -0.01995 (-99.75%)，从而更广泛地了解其表现。

Yamaswap 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.01995 (-99.75%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Yamaswap（YAMA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Yamaswap 价格历史页面

什么是Yamaswap (YAMA)

去中心化 ETF 与 AI 驱动的代币交易枢纽。

Yamaswap在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Yamaswap 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 YAMA 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Yamaswap 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Yamaswap 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Yamaswap 价格预测 (USD)

Yamaswap（YAMA）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Yamaswap（YAMA）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Yamaswap 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Yamaswap 价格预测

Yamaswap（YAMA）代币经济

了解 Yamaswap（YAMA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 YAMA 代币的完整经济学

如何购买Yamaswap (YAMA)

正在寻找如何购买 Yamaswap？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Yamaswap。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

YAMA 兑换为当地货币

1 Yamaswap（YAMA） to VND
1.31575
1 Yamaswap（YAMA） to AUD
A$0.0000765
1 Yamaswap（YAMA） to GBP
0.0000375
1 Yamaswap（YAMA） to EUR
0.0000425
1 Yamaswap（YAMA） to USD
$0.00005
1 Yamaswap（YAMA） to MYR
RM0.000211
1 Yamaswap（YAMA） to TRY
0.0021
1 Yamaswap（YAMA） to JPY
¥0.00765
1 Yamaswap（YAMA） to ARS
ARS$0.074074
1 Yamaswap（YAMA） to RUB
0.0040345
1 Yamaswap（YAMA） to INR
0.0043915
1 Yamaswap（YAMA） to IDR
Rp0.833333
1 Yamaswap（YAMA） to PHP
0.002936
1 Yamaswap（YAMA） to EGP
￡E.0.0023745
1 Yamaswap（YAMA） to BRL
R$0.000269
1 Yamaswap（YAMA） to CAD
C$0.0000695
1 Yamaswap（YAMA） to BDT
0.0061175
1 Yamaswap（YAMA） to NGN
0.072886
1 Yamaswap（YAMA） to COP
$0.193798
1 Yamaswap（YAMA） to ZAR
R.0.00086
1 Yamaswap（YAMA） to UAH
0.0020995
1 Yamaswap（YAMA） to TZS
T.Sh.0.1234565
1 Yamaswap（YAMA） to VES
Bs0.0106
1 Yamaswap（YAMA） to CLP
$0.04715
1 Yamaswap（YAMA） to PKR
Rs0.014144
1 Yamaswap（YAMA） to KZT
0.0268815
1 Yamaswap（YAMA） to THB
฿0.0016315
1 Yamaswap（YAMA） to TWD
NT$0.001542
1 Yamaswap（YAMA） to AED
د.إ0.0001835
1 Yamaswap（YAMA） to CHF
Fr0.0000395
1 Yamaswap（YAMA） to HKD
HK$0.000388
1 Yamaswap（YAMA） to AMD
֏0.0190985
1 Yamaswap（YAMA） to MAD
.د.م0.0004605
1 Yamaswap（YAMA） to MXN
$0.00092
1 Yamaswap（YAMA） to SAR
ريال0.000187
1 Yamaswap（YAMA） to ETB
Br0.0076425
1 Yamaswap（YAMA） to KES
KSh0.0064395
1 Yamaswap（YAMA） to JOD
د.أ0.00003545
1 Yamaswap（YAMA） to PLN
0.000182
1 Yamaswap（YAMA） to RON
лв0.0002185
1 Yamaswap（YAMA） to SEK
kr0.000469
1 Yamaswap（YAMA） to BGN
лв0.000084
1 Yamaswap（YAMA） to HUF
Ft0.016767
1 Yamaswap（YAMA） to CZK
0.0010445
1 Yamaswap（YAMA） to KWD
د.ك0.0000153
1 Yamaswap（YAMA） to ILS
0.000164
1 Yamaswap（YAMA） to BOB
Bs0.0003445
1 Yamaswap（YAMA） to AZN
0.000085
1 Yamaswap（YAMA） to TJS
SM0.0004655
1 Yamaswap（YAMA） to GEL
0.0001355
1 Yamaswap（YAMA） to AOA
Kz0.0457455
1 Yamaswap（YAMA） to BHD
.د.ب0.0000188
1 Yamaswap（YAMA） to BMD
$0.00005
1 Yamaswap（YAMA） to DKK
kr0.000321
1 Yamaswap（YAMA） to HNL
L0.0013115
1 Yamaswap（YAMA） to MUR
0.002276
1 Yamaswap（YAMA） to NAD
$0.000866
1 Yamaswap（YAMA） to NOK
kr0.0004995
1 Yamaswap（YAMA） to NZD
$0.0000865
1 Yamaswap（YAMA） to PAB
B/.0.00005
1 Yamaswap（YAMA） to PGK
K0.000213
1 Yamaswap（YAMA） to QAR
ر.ق0.000182
1 Yamaswap（YAMA） to RSD
дин.0.0050405
1 Yamaswap（YAMA） to UZS
soʻm0.6024095
1 Yamaswap（YAMA） to ALL
L0.0041545
1 Yamaswap（YAMA） to ANG
ƒ0.0000895
1 Yamaswap（YAMA） to AWG
ƒ0.0000895
1 Yamaswap（YAMA） to BBD
$0.0001
1 Yamaswap（YAMA） to BAM
KM0.000084
1 Yamaswap（YAMA） to BIF
Fr0.14705
1 Yamaswap（YAMA） to BND
$0.0000645
1 Yamaswap（YAMA） to BSD
$0.00005
1 Yamaswap（YAMA） to JMD
$0.008006
1 Yamaswap（YAMA） to KHR
0.200803
1 Yamaswap（YAMA） to KMF
Fr0.0212
1 Yamaswap（YAMA） to LAK
1.0869565
1 Yamaswap（YAMA） to LKR
රු0.0151605
1 Yamaswap（YAMA） to MDL
L0.0008545
1 Yamaswap（YAMA） to MGA
Ar0.225225
1 Yamaswap（YAMA） to MOP
P0.0003995
1 Yamaswap（YAMA） to MVR
0.000765
1 Yamaswap（YAMA） to MWK
MK0.086505
1 Yamaswap（YAMA） to MZN
MT0.003195
1 Yamaswap（YAMA） to NPR
रु0.0070095
1 Yamaswap（YAMA） to PYG
0.3521
1 Yamaswap（YAMA） to RWF
Fr0.07245
1 Yamaswap（YAMA） to SBD
$0.000412
1 Yamaswap（YAMA） to SCR
0.000693
1 Yamaswap（YAMA） to SRD
$0.0019865
1 Yamaswap（YAMA） to SVC
$0.0004365
1 Yamaswap（YAMA） to SZL
L0.000866
1 Yamaswap（YAMA） to TMT
m0.0001755
1 Yamaswap（YAMA） to TND
د.ت0.0001467
1 Yamaswap（YAMA） to TTD
$0.0003385
1 Yamaswap（YAMA） to UGX
Sh0.1736
1 Yamaswap（YAMA） to XAF
Fr0.0282
1 Yamaswap（YAMA） to XCD
$0.000135
1 Yamaswap（YAMA） to XOF
Fr0.0282
1 Yamaswap（YAMA） to XPF
Fr0.0051
1 Yamaswap（YAMA） to BWP
P0.0007125
1 Yamaswap（YAMA） to BZD
$0.0001
1 Yamaswap（YAMA） to CVE
$0.0047405
1 Yamaswap（YAMA） to DJF
Fr0.00885
1 Yamaswap（YAMA） to DOP
$0.0031985
1 Yamaswap（YAMA） to DZD
د.ج0.006507
1 Yamaswap（YAMA） to FJD
$0.0001135
1 Yamaswap（YAMA） to GNF
Fr0.43475
1 Yamaswap（YAMA） to GTQ
Q0.000382
1 Yamaswap（YAMA） to GYD
$0.0104445
1 Yamaswap（YAMA） to ISK
kr0.0061

Yamaswap资源

要更深入地了解 Yamaswap，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Yamaswap网站
区块查询

人们还问：关于Yamaswap的其他问题

Yamaswap（YAMA）今日价格是多少？
YAMA 实时价格为 0.00005 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 YAMA 兑 USD 的价格是多少？
当前 YAMA 兑 USD 的价格为 $ 0.00005。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Yamaswap 的市值是多少？
YAMA 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
YAMA 的流通供应量是多少？
YAMA 的流通供应量为 -- USD
YAMA 的历史最高价（ATH）是多少？
YAMA 的历史最高价是 -- USD
YAMA 的历史最低价（ATL）是多少？
YAMA 的历史最低价是 -- USD
YAMA 的交易量是多少？
YAMA 的 24 小时实时交易量为 $ 130.60K USD
YAMA 今年会涨吗？
YAMA 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 YAMA 价格预测 获取更深入的分析。
Yamaswap（YAMA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

YAMA 兑 USD 计算器

数量

YAMA
YAMA
USD
USD

1 YAMA = 0.00005 USD

交易 YAMA

YAMA/USDT
$0.00005
-67.29%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

