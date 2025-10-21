Yamaswap（YAMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000235 $ 0.0000235 $ 0.0000235 24H最低价 $ 0.000186 $ 0.000186 $ 0.000186 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 24H最高价 $ 0.000186$ 0.000186 $ 0.000186 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -16.11% 涨跌幅（1D） -68.37% 漲跌幅（7D） -64.39% 漲跌幅（7D） -64.39%

Yamaswap（YAMA）当前实时价格为 $ 0.00005。过去 24 小时内，YAMA 的交易价格在 $ 0.0000235 至 $ 0.000186 之间波动，市场活跃度显著。YAMA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，YAMA 在过去 1 小时内的价格变动为 -16.11%，过去 24 小时内变动为 -68.37%，过去 7 天内累计变动为 -64.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Yamaswap（YAMA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 130.60K$ 130.60K $ 130.60K 完全稀释市值 $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Yamaswap 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 130.60K。YAMA 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.00K。