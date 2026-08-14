Plasma (XPL) 今日技术分析 Plasma 分析页面提供由人工智能生成的关于 XPL 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Plasma 分析的信息。 注 册

Plasma (XPL) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.07545 -- -0.53% -19.30% -15.52%

Plasma 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Plasma 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 5 中立 2 买入 19 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 中立 卖出 5 中立 2 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.07538 0.07536 R2 0.07536 0.07534 R1 0.07535 0.07534 PP 0.07533 0.07533 S1 0.07532 0.07531 S2 0.0753 0.07531 S3 0.07529 0.0753

Plasma 市场信号 当前净挂单量 -3.56M $52.62 M $56.18 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.12M 3日主动买入 $5.59 M 3日主动卖出 $5.47 M 7日主动买卖差额 0.05M 7日主动买入 $14.96 M 7日主动卖出 $14.91 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Plasma资金流向 净流入 XPLUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.06 M 0.08 2026-08-13 -$0.21 M 0.07 2026-08-12 -$0.60 M 0.08 2026-08-11 -$0.31 M 0.08 2026-08-10 -$0.18 M 0.08 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Plasma (XPL) 市场 探索现货和合约市场，查看 Plasma 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 XPL / USDT $0.07545 $0.07545 $0.07545 +1.86% 2.16M (USDT) 去交易 XPL / USDC $0.07535 $0.07535 $0.07535 +1.72% 786.95K (USDT) 去交易