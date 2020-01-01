XPIN Network (XPIN) 今日技术分析
XPIN Network 分析页面提供由人工智能生成的关于 XPIN 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 XPIN Network 分析的信息。
XPIN Network (XPIN) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.0017194
|--
|+2.53%
|+13.56%
|+28.94%
XPIN Network 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 XPIN Network 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
买入
卖出 7
中立 2
买入 17
|移动平均线:
|强烈买入
|卖出 0
|中立 0
|买入 14
|技术指标:
|卖出
|卖出 7
|中立 2
|买入 3
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
0.001729
0.001728
R2
0.001728
0.001727
R1
0.001727
0.001727
PP
0.001726
0.001726
S1
0.001725
0.001725
S2
0.001724
0.001725
S3
0.001723
0.001724
XPIN Network 市场信号
当前净挂单量
-0.46M
$7.12 M
$7.58 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.00M
3日主动买入
$0.06 M
3日主动卖出
$0.06 M
7日主动买卖差额
0.00M
7日主动买入
$0.39 M
7日主动卖出
$0.39 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
XPIN Network资金流向
净流入XPINUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
探索有关 XPIN Network 的更多信息
在 MEXC 上交易 XPIN Network (XPIN) 市场
探索现货和合约市场，查看 XPIN Network 的实时价格、交易量，并直接进行交易。
交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
$0.0017194
$0.0017194$0.0017194
+1.04%
46.34M (USDT)
免责声明
本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。