Codatta 是一个去中心化资料基础设施平台，旨在将原始数据转化为代币化资产，让 AI 开发者能够存取并运用高品质的资料集。在 XnY Network 的驱动下，Codatta 促进数据资产化，使资料贡献者能根据其资料资产的使用情况获得权利金收入。