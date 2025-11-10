Web3 Decision 是一个由下一代人工智能 (基于逻辑和 CL1 人类神经元) 驱动的平台，用于实时智能合约审计、代币审查和 KYC/KYB 分析——所有这些都具有零代码的简单性。在基于逻辑的人工智能的支持下，它将真实的人类神经元连接到节点，从而实现跨 EVM、TON 和新兴的 Layer-1 生态系统的信任、合规性和安全性。