Weasy AI（WEASY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000452 $ 0.00000452 $ 0.00000452 24H最低价 $ 0.00000596 $ 0.00000596 $ 0.00000596 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000452$ 0.00000452 $ 0.00000452 24H最高价 $ 0.00000596$ 0.00000596 $ 0.00000596 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +17.82% 漲跌幅（7D） -36.24% 漲跌幅（7D） -36.24%

Weasy AI（WEASY）当前实时价格为 $ 0.00000542。过去 24 小时内，WEASY 的交易价格在 $ 0.00000452 至 $ 0.00000596 之间波动，市场活跃度显著。WEASY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，WEASY 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +17.82%，过去 7 天内累计变动为 -36.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Weasy AI（WEASY）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K 完全稀释市值 $ 5.42K$ 5.42K $ 5.42K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

Weasy AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.18K。WEASY 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.42K。