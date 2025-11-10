WORLD3 是一个去中心化平台，让用户能够创建并部署 AI 智能代理，执行涵盖 Web2 与 Web3 生态系的任务自动化与策略性操作。在先进的 Agent VM 技术与 WORLD3 AI 协议的支持下，我们的平台使用户能打造具备分层规划、持续执行、多链连接与跨平台自动化能力的专业级代理。