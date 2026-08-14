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VVV (VVV) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $12.1627 -- +6.48% +9.39% -11.91%

VVV 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 VVV 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 17 中立 1 买入 8 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 1 买入 8 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 12.165 12.164 R2 12.164 12.1628 R1 12.162 12.1621 PP 12.161 12.161 S1 12.159 12.1598 S2 12.158 12.1591 S3 12.156 12.158

VVV 市场信号 当前净挂单量 -0.08M $1.12 M $1.20 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.02M 3日主动买入 $1.71 M 3日主动卖出 $1.73 M 7日主动买卖差额 -0.06M 7日主动买入 $3.46 M 7日主动卖出 $3.52 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 VVV资金流向 净流入 VVVUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.36 M 12.22 2026-08-13 -$0.03 M 12.39 2026-08-12 $0.24 M 11.72 2026-08-11 -$0.05 M 11.38 2026-08-10 $0.02 M 11.87 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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