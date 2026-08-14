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Virtuals Protocol (VIRTUAL) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.5777 -- +1.88% -2.67% -22.91%

Virtuals Protocol 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Virtuals Protocol 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 11 中立 5 买入 10 移动平均线 : 卖出 卖出 8 中立 4 买入 2 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 1 买入 8 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.5773 0.5772 R2 0.5772 0.5772 R1 0.5772 0.5772 PP 0.5771 0.5771 S1 0.5771 0.5771 S2 0.577 0.5771 S3 0.577 0.577

Virtuals Protocol 市场信号 当前净挂单量 -0.26M $6.19 M $6.45 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.18M 3日主动买入 $5.20 M 3日主动卖出 $5.37 M 7日主动买卖差额 -0.17M 7日主动买入 $8.76 M 7日主动卖出 $8.92 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Virtuals Protocol资金流向 净流入 VIRTUALUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.01 M 0.58 2026-08-13 -$0.62 M 0.58 2026-08-12 $1.59 M 0.61 2026-08-11 $0.18 M 0.53 2026-08-10 $0.06 M 0.56 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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