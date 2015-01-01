VeChain（VET）代币经济学

VeChain（VET）代币经济学

深入了解 VeChain（VET），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。
USD

VeChain（VET）信息

VET是VEN按照1VEN：100VET比例轉換而來。 Vechain平臺是一個基於區塊技術的全球帳本型資訊交互協作雲平臺。通過API與應用層對接，把現實世界中的人、事或物數位化，實現資訊的互通互聯。通過基於行業實際應用的智能合約，實現不同場景下的協同和價值轉移，從而將現實的商業世界映射到區塊鏈上。通過跨平臺、跨企業、跨行業、跨國界的互聯協作，創造全新的商業模式，為協作參與方提供“信任服務”。唯鏈(Vechain)專案2015年6月在上海啟動，目前已經經歷三次重大升級。

币种官网：
https://www.vechain.org/
币种白皮书：
https://www.vechain.org/whitepaper/#bit_65sv8
区块查询：
https://vechainstats.com

VeChain（VET）代币经济学和价格数据分析

快速了解 VeChain（VET）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
$ 2.41B
$ 2.41B$ 2.41B
总供应量：
$ 86.71B
$ 86.71B$ 86.71B
流通量：
$ 85.99B
$ 85.99B$ 85.99B
FDV (完全稀释估值)：
$ 2.43B
$ 2.43B$ 2.43B
最高价：
$ 0.279457
$ 0.279457$ 0.279457
最低价：
$ 0.00167765732958
$ 0.00167765732958$ 0.00167765732958
当前价格：
$ 0.02806
$ 0.02806$ 0.02806

VeChain（VET）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 VeChain（VET）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 VET 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

VET 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 VET 代币经济模型的功能，赶快查看 VET 代币的实时价格吧！

如何购买 VET

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VeChain（VET）价格历史

分析 VET 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。

VET 价格预测

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代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。