Vameon 为您带来一款由BNB Chain 支持的尖端3D 手机动作角色扮演游戏《吸血鬼帝国》，将AAA 级游戏玩法与即时上手体验完美融合，并构建于去中心化的Play-to-Earn NFT 元宇宙中。玩家可以完全沉浸在这个生态系统中，免费铸造 NFT 角色，透过游戏进度提升其价值，同时获取加密货币奖励并享受引人入胜的游戏体验。