Vameon (VAMEON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:27:44 (UTC+8)

Vameon（VAMEON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023
24H最低价
$ 0.00002332
$ 0.00002332$ 0.00002332
24H最高价

$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023

$ 0.00002332
$ 0.00002332$ 0.00002332

$ 0.000941194040872492
$ 0.000941194040872492$ 0.000941194040872492

$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299

-0.22%

-0.04%

+0.65%

+0.65%

Vameon（VAMEON）当前实时价格为 $ 0.00002302。过去 24 小时内，VAMEON 的交易价格在 $ 0.000023 至 $ 0.00002332 之间波动，市场活跃度显著。VAMEON 的历史最高价为 $ 0.000941194040872492，历史最低价为 $ 0.000004946453995299

从短期表现来看，VAMEON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.22%，过去 24 小时内变动为 -0.04%，过去 7 天内累计变动为 +0.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vameon（VAMEON）市场信息

No.1371

$ 5.74M
$ 5.74M$ 5.74M

$ 317.25K
$ 317.25K$ 317.25K

$ 23.02M
$ 23.02M$ 23.02M

249.41B
249.41B 249.41B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

24.94%

BSC

Vameon 的当前市值为 $ 5.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 317.25K。VAMEON 的流通量为 249.41B，总供应量是 1000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.02M

Vameon（VAMEON）价格历史 USD

跟踪 Vameon 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000000092-0.04%
30天$ -0.00000254-9.94%
60天$ +0.000001312+6.04%
90天$ +0.000006113+36.15%
Vameon 今日价格变化

今天，VAMEON 记录了 $ -0.0000000092 (-0.04%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Vameon 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00000254 (-9.94%)，显示了该代币在短期内的表现。

Vameon 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，VAMEON 的变化为 $ +0.000001312 (+6.04%)，从而更广泛地了解其表现。

Vameon 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.000006113 (+36.15%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Vameon（VAMEON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Vameon 价格历史页面

什么是Vameon (VAMEON)

Vameon 为您带来一款由BNB Chain 支持的尖端3D 手机动作角色扮演游戏《吸血鬼帝国》，将AAA 级游戏玩法与即时上手体验完美融合，并构建于去中心化的Play-to-Earn NFT 元宇宙中。玩家可以完全沉浸在这个生态系统中，免费铸造 NFT 角色，透过游戏进度提升其价值，同时获取加密货币奖励并享受引人入胜的游戏体验。

Vameon在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Vameon 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 VAMEON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Vameon 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Vameon 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Vameon 价格预测 (USD)

Vameon（VAMEON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Vameon（VAMEON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Vameon 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Vameon 价格预测

Vameon（VAMEON）代币经济

了解 Vameon（VAMEON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 VAMEON 代币的完整经济学

如何购买Vameon (VAMEON)

正在寻找如何购买 Vameon？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Vameon。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

VAMEON 兑换为当地货币

Vameon资源

要更深入地了解 Vameon，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Vameon网站
区块查询

人们还问：关于Vameon的其他问题

Vameon（VAMEON）今日价格是多少？
VAMEON 实时价格为 0.00002302 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 VAMEON 兑 USD 的价格是多少？
当前 VAMEON 兑 USD 的价格为 $ 0.00002302。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Vameon 的市值是多少？
VAMEON 的市值为 $ 5.74M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
VAMEON 的流通供应量是多少？
VAMEON 的流通供应量为 249.41B USD
VAMEON 的历史最高价（ATH）是多少？
VAMEON 的历史最高价是 0.000941194040872492 USD
VAMEON 的历史最低价（ATL）是多少？
VAMEON 的历史最低价是 0.000004946453995299 USD
VAMEON 的交易量是多少？
VAMEON 的 24 小时实时交易量为 $ 317.25K USD
VAMEON 今年会涨吗？
VAMEON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 VAMEON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:27:44 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

VAMEON 兑 USD 计算器

数量

VAMEON
VAMEON
USD
USD

1 VAMEON = 0.00002302 USD

交易 VAMEON

VAMEON/USDT
$0.00002302
$0.00002302$0.00002302
-0.04%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

