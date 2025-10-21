Vameon（VAMEON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000023 $ 0.000023 $ 0.000023 24H最低价 $ 0.00002332 $ 0.00002332 $ 0.00002332 24H最高价 24H最低价 $ 0.000023$ 0.000023 $ 0.000023 24H最高价 $ 0.00002332$ 0.00002332 $ 0.00002332 历史最高 $ 0.000941194040872492$ 0.000941194040872492 $ 0.000941194040872492 最低价 $ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 涨跌幅（1H） -0.22% 涨跌幅（1D） -0.04% 漲跌幅（7D） +0.65% 漲跌幅（7D） +0.65%

Vameon（VAMEON）当前实时价格为 $ 0.00002302。过去 24 小时内，VAMEON 的交易价格在 $ 0.000023 至 $ 0.00002332 之间波动，市场活跃度显著。VAMEON 的历史最高价为 $ 0.000941194040872492，历史最低价为 $ 0.000004946453995299。

从短期表现来看，VAMEON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.22%，过去 24 小时内变动为 -0.04%，过去 7 天内累计变动为 +0.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vameon（VAMEON）市场信息

排名 No.1371 市值 $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M 成交量（24H） $ 317.25K$ 317.25K $ 317.25K 完全稀释市值 $ 23.02M$ 23.02M $ 23.02M 流通量 249.41B 249.41B 249.41B 最大供应量 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 总供应量 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 流通率 24.94% 所属公链 BSC

Vameon 的当前市值为 $ 5.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 317.25K。VAMEON 的流通量为 249.41B，总供应量是 1000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.02M。