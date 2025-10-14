$USDUC 是一种对传统稳定币概念的幽默反讽，它颠覆性地以“不稳定”为核心特性，构建出一套荒诞、讽刺的叙事框架。这枚代币既是对稳定币过度信仰的戏谑，也是一场关于数字货币荒谬本质的创意实验。

$USDUC 是一种对传统稳定币概念的幽默反讽，它颠覆性地以“不稳定”为核心特性，构建出一套荒诞、讽刺的叙事框架。这枚代币既是对稳定币过度信仰的戏谑，也是一场关于数字货币荒谬本质的创意实验。