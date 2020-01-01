Ethena USDe（USDE）代币经济学

Ethena USDe（USDE）代币经济学

深入了解 Ethena USDe（USDE），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。
USD

Ethena USDe（USDE）信息

Ethena 是一种建立在以太坊上的合成美元协议，将为不依赖传统银行系统基础设施的货币提供加密原生解决方案，以及全球可访问的以美元计价的储蓄工具——「网路债券」。 Ethena 的合成美元 USDe 将为透过 Delta 对冲抵押以太坊抵押品实现的资金提供第一个抗审查、可扩展且稳定的加密货币原生解决方案。 USDe 将在链上得到完全透明的支持，并在整个 DeFi 中自由组成。

币种官网：
https://www.ethena.fi/
币种白皮书：
https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/
区块查询：
https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3

Ethena USDe（USDE）代币经济学和价格数据分析

快速了解 Ethena USDe（USDE）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
$ 6.24B
$ 6.24B$ 6.24B
总供应量：
--
----
流通量：
$ 6.23B
$ 6.23B$ 6.23B
FDV (完全稀释估值)：
--
----
最高价：
$ 1.0205
$ 1.0205$ 1.0205
最低价：
$ 0.9772661240254116
$ 0.9772661240254116$ 0.9772661240254116
当前价格：
$ 1.0006
$ 1.0006$ 1.0006

Ethena USDe（USDE）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 Ethena USDe（USDE）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 USDE 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

USDE 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 USDE 代币经济模型的功能，赶快查看 USDE 代币的实时价格吧！

如何购买 USDE

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Ethena USDe（USDE）价格历史

分析 USDE 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。

USDE 价格预测

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代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。