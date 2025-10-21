Uranus 当前实时价格为 0.50558 USD。跟踪 URANUS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 URANUS 价格趋势。Uranus 当前实时价格为 0.50558 USD。跟踪 URANUS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 URANUS 价格趋势。

Uranus 图标

Uranus实时价格 (URANUS)

1 URANUS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.50631
+5.10%1D
USD
Uranus (URANUS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:27:16 (UTC+8)

Uranus（URANUS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.43717
24H最低价
$ 0.52961
24H最高价

$ 0.43717
$ 0.52961
--
--
+10.71%

+5.10%

+146.38%

+146.38%

Uranus（URANUS）当前实时价格为 $ 0.50558。过去 24 小时内，URANUS 的交易价格在 $ 0.43717$ 0.52961 之间波动，市场活跃度显著。URANUS 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，URANUS 在过去 1 小时内的价格变动为 +10.71%，过去 24 小时内变动为 +5.10%，过去 7 天内累计变动为 +146.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Uranus（URANUS）市场信息

--
$ 75.33K
$ 75.33K$ 75.33K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Uranus 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 75.33K。URANUS 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Uranus（URANUS）价格历史 USD

跟踪 Uranus 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0245688+5.10%
30天$ +0.26258+108.05%
60天$ -0.00324-0.64%
90天$ -0.01446-2.79%
Uranus 今日价格变化

今天，URANUS 记录了 $ +0.0245688 (+5.10%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Uranus 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.26258 (+108.05%)，显示了该代币在短期内的表现。

Uranus 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，URANUS 的变化为 $ -0.00324 (-0.64%)，从而更广泛地了解其表现。

Uranus 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.01446 (-2.79%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Uranus（URANUS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Uranus 价格历史页面

什么是Uranus (URANUS)

Uranus 是由 @jup_studio 发起的行星主题迷因币，风格与 Jupiter 和 Meteora 相似。

Uranus在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Uranus 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 URANUS 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Uranus 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Uranus 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Uranus 价格预测 (USD)

Uranus（URANUS）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Uranus（URANUS）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Uranus 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Uranus 价格预测

Uranus（URANUS）代币经济

了解 Uranus（URANUS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 URANUS 代币的完整经济学

如何购买Uranus (URANUS)

正在寻找如何购买 Uranus？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Uranus。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

URANUS 兑换为当地货币

1 Uranus（URANUS） to VND
13,304.3377
1 Uranus（URANUS） to AUD
A$0.7735374
1 Uranus（URANUS） to GBP
0.379185
1 Uranus（URANUS） to EUR
0.429743
1 Uranus（URANUS） to USD
$0.50558
1 Uranus（URANUS） to MYR
RM2.1335476
1 Uranus（URANUS） to TRY
21.23436
1 Uranus（URANUS） to JPY
¥77.35374
1 Uranus（URANUS） to ARS
ARS$749.0066584
1 Uranus（URANUS） to RUB
40.7952502
1 Uranus（URANUS） to INR
44.4050914
1 Uranus（URANUS） to IDR
Rp8,426.3299628
1 Uranus（URANUS） to PHP
29.6876576
1 Uranus（URANUS） to EGP
￡E.24.0099942
1 Uranus（URANUS） to BRL
R$2.7200204
1 Uranus（URANUS） to CAD
C$0.7027562
1 Uranus（URANUS） to BDT
61.857713
1 Uranus（URANUS） to NGN
736.9940776
1 Uranus（URANUS） to COP
$1,959.6078568
1 Uranus（URANUS） to ZAR
R.8.695976
1 Uranus（URANUS） to UAH
21.2293042
1 Uranus（URANUS） to TZS
T.Sh.1,248.3427454
1 Uranus（URANUS） to VES
Bs107.18296
1 Uranus（URANUS） to CLP
$476.76194
1 Uranus（URANUS） to PKR
Rs143.0184704
1 Uranus（URANUS） to KZT
271.8149754
1 Uranus（URANUS） to THB
฿16.4970754
1 Uranus（URANUS） to TWD
NT$15.5920872
1 Uranus（URANUS） to AED
د.إ1.8554786
1 Uranus（URANUS） to CHF
Fr0.3994082
1 Uranus（URANUS） to HKD
HK$3.9233008
1 Uranus（URANUS） to AMD
֏193.1163926
1 Uranus（URANUS） to MAD
.د.م4.6563918
1 Uranus（URANUS） to MXN
$9.302672
1 Uranus（URANUS） to SAR
ريال1.8908692
1 Uranus（URANUS） to ETB
Br77.277903
1 Uranus（URANUS） to KES
KSh65.1136482
1 Uranus（URANUS） to JOD
د.أ0.35845622
1 Uranus（URANUS） to PLN
1.8403112
1 Uranus（URANUS） to RON
лв2.2093846
1 Uranus（URANUS） to SEK
kr4.7473962
1 Uranus（URANUS） to BGN
лв0.8493744
1 Uranus（URANUS） to HUF
Ft169.596811
1 Uranus（URANUS） to CZK
10.566622
1 Uranus（URANUS） to KWD
د.ك0.15470748
1 Uranus（URANUS） to ILS
1.6583024
1 Uranus（URANUS） to BOB
Bs3.4834462
1 Uranus（URANUS） to AZN
0.859486
1 Uranus（URANUS） to TJS
SM4.7069498
1 Uranus（URANUS） to GEL
1.3701218
1 Uranus（URANUS） to AOA
Kz462.5601978
1 Uranus（URANUS） to BHD
.د.ب0.19009808
1 Uranus（URANUS） to BMD
$0.50558
1 Uranus（URANUS） to DKK
kr3.2458236
1 Uranus（URANUS） to HNL
L13.2613634
1 Uranus（URANUS） to MUR
23.0140016
1 Uranus（URANUS） to NAD
$8.7566456
1 Uranus（URANUS） to NOK
kr5.0558
1 Uranus（URANUS） to NZD
$0.8746534
1 Uranus（URANUS） to PAB
B/.0.50558
1 Uranus（URANUS） to PGK
K2.1537708
1 Uranus（URANUS） to QAR
ر.ق1.8403112
1 Uranus（URANUS） to RSD
дин.50.9675198
1 Uranus（URANUS） to UZS
soʻm6,091.3239002
1 Uranus（URANUS） to ALL
L42.0086422
1 Uranus（URANUS） to ANG
ƒ0.9049882
1 Uranus（URANUS） to AWG
ƒ0.9049882
1 Uranus（URANUS） to BBD
$1.01116
1 Uranus（URANUS） to BAM
KM0.8493744
1 Uranus（URANUS） to BIF
Fr1,486.91078
1 Uranus（URANUS） to BND
$0.6521982
1 Uranus（URANUS） to BSD
$0.50558
1 Uranus（URANUS） to JMD
$80.9534696
1 Uranus（URANUS） to KHR
2,030.4396148
1 Uranus（URANUS） to KMF
Fr214.36592
1 Uranus（URANUS） to LAK
10,990.8693454
1 Uranus（URANUS） to LKR
රු153.2969118
1 Uranus（URANUS） to MDL
L8.6403622
1 Uranus（URANUS） to MGA
Ar2,277.38511
1 Uranus（URANUS） to MOP
P4.0395842
1 Uranus（URANUS） to MVR
7.735374
1 Uranus（URANUS） to MWK
MK874.703958
1 Uranus（URANUS） to MZN
MT32.306562
1 Uranus（URANUS） to NPR
रु70.8772602
1 Uranus（URANUS） to PYG
3,560.29436
1 Uranus（URANUS） to RWF
Fr732.58542
1 Uranus（URANUS） to SBD
$4.1659792
1 Uranus（URANUS） to SCR
7.0073388
1 Uranus（URANUS） to SRD
$20.0866934
1 Uranus（URANUS） to SVC
$4.4137134
1 Uranus（URANUS） to SZL
L8.7566456
1 Uranus（URANUS） to TMT
m1.7745858
1 Uranus（URANUS） to TND
د.ت1.48337172
1 Uranus（URANUS） to TTD
$3.4227766
1 Uranus（URANUS） to UGX
Sh1,755.37376
1 Uranus（URANUS） to XAF
Fr285.14712
1 Uranus（URANUS） to XCD
$1.365066
1 Uranus（URANUS） to XOF
Fr285.14712
1 Uranus（URANUS） to XPF
Fr51.56916
1 Uranus（URANUS） to BWP
P7.204515
1 Uranus（URANUS） to BZD
$1.01116
1 Uranus（URANUS） to CVE
$47.9340398
1 Uranus（URANUS） to DJF
Fr89.48766
1 Uranus（URANUS） to DOP
$32.3419526
1 Uranus（URANUS） to DZD
د.ج65.7961812
1 Uranus（URANUS） to FJD
$1.1476666
1 Uranus（URANUS） to GNF
Fr4,396.0181
1 Uranus（URANUS） to GTQ
Q3.8626312
1 Uranus（URANUS） to GYD
$105.6106062
1 Uranus（URANUS） to ISK
kr61.68076

Uranus资源

要更深入地了解 Uranus，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于Uranus的其他问题

Uranus（URANUS）今日价格是多少？
URANUS 实时价格为 0.50558 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 URANUS 兑 USD 的价格是多少？
当前 URANUS 兑 USD 的价格为 $ 0.50558。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Uranus 的市值是多少？
URANUS 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
URANUS 的流通供应量是多少？
URANUS 的流通供应量为 -- USD
URANUS 的历史最高价（ATH）是多少？
URANUS 的历史最高价是 -- USD
URANUS 的历史最低价（ATL）是多少？
URANUS 的历史最低价是 -- USD
URANUS 的交易量是多少？
URANUS 的 24 小时实时交易量为 $ 75.33K USD
URANUS 今年会涨吗？
URANUS 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 URANUS 价格预测 获取更深入的分析。
Uranus（URANUS）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

URANUS 兑 USD 计算器

数量

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.50558 USD

交易 URANUS

URANUS/USDT
$0.50631
$0.50631$0.50631
+5.12%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

