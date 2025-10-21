UnitedHealth（UNHON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 363.6 $ 363.6 $ 363.6 24H最低价 $ 368.28 $ 368.28 $ 368.28 24H最高价 24H最低价 $ 363.6$ 363.6 $ 363.6 24H最高价 $ 368.28$ 368.28 $ 368.28 历史最高 $ 377.1729282679655$ 377.1729282679655 $ 377.1729282679655 最低价 $ 304.5677510227731$ 304.5677510227731 $ 304.5677510227731 涨跌幅（1H） -0.97% 涨跌幅（1D） -0.51% 漲跌幅（7D） +1.27% 漲跌幅（7D） +1.27%

UnitedHealth（UNHON）当前实时价格为 $ 364.23。过去 24 小时内，UNHON 的交易价格在 $ 363.6 至 $ 368.28 之间波动，市场活跃度显著。UNHON 的历史最高价为 $ 377.1729282679655，历史最低价为 $ 304.5677510227731。

从短期表现来看，UNHON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.97%，过去 24 小时内变动为 -0.51%，过去 7 天内累计变动为 +1.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UnitedHealth（UNHON）市场信息

排名 No.2132 市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 成交量（24H） $ 54.46K$ 54.46K $ 54.46K 完全稀释市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 流通量 3.07K 3.07K 3.07K 总供应量 3,068.73041867 3,068.73041867 3,068.73041867 所属公链 ETH

UnitedHealth 的当前市值为 $ 1.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.46K。UNHON 的流通量为 3.07K，总供应量是 3068.73041867，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.12M。