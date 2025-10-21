UnitedHealth 当前实时价格为 364.23 USD。跟踪 UNHON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 UNHON 价格趋势。UnitedHealth 当前实时价格为 364.23 USD。跟踪 UNHON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 UNHON 价格趋势。

更多关于 UNHON

UNHON 价格信息

UNHON 币种官网

UNHON 代币经济

UNHON 价格预测

UNHON 价格历史

UNHON 购买指南

UNHON 兑换法币计算

UNHON 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

UnitedHealth 图标

UnitedHealth实时价格 (UNHON)

1 UNHON 兑换为 USD 的实时价格：

$364.23
$364.23$364.23
-0.51%1D
USD
UnitedHealth (UNHON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:26:49 (UTC+8)

UnitedHealth（UNHON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 363.6
$ 363.6$ 363.6
24H最低价
$ 368.28
$ 368.28$ 368.28
24H最高价

$ 363.6
$ 363.6$ 363.6

$ 368.28
$ 368.28$ 368.28

$ 377.1729282679655
$ 377.1729282679655$ 377.1729282679655

$ 304.5677510227731
$ 304.5677510227731$ 304.5677510227731

-0.97%

-0.51%

+1.27%

+1.27%

UnitedHealth（UNHON）当前实时价格为 $ 364.23。过去 24 小时内，UNHON 的交易价格在 $ 363.6$ 368.28 之间波动，市场活跃度显著。UNHON 的历史最高价为 $ 377.1729282679655，历史最低价为 $ 304.5677510227731

从短期表现来看，UNHON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.97%，过去 24 小时内变动为 -0.51%，过去 7 天内累计变动为 +1.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UnitedHealth（UNHON）市场信息

No.2132

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 54.46K
$ 54.46K$ 54.46K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

3.07K
3.07K 3.07K

3,068.73041867
3,068.73041867 3,068.73041867

ETH

UnitedHealth 的当前市值为 $ 1.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.46K。UNHON 的流通量为 3.07K，总供应量是 3068.73041867，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.12M

UnitedHealth（UNHON）价格历史 USD

跟踪 UnitedHealth 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.8671-0.51%
30天$ +19.45+5.64%
60天$ +104.23+40.08%
90天$ +104.23+40.08%
UnitedHealth 今日价格变化

今天，UNHON 记录了 $ -1.8671 (-0.51%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

UnitedHealth 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +19.45 (+5.64%)，显示了该代币在短期内的表现。

UnitedHealth 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，UNHON 的变化为 $ +104.23 (+40.08%)，从而更广泛地了解其表现。

UnitedHealth 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +104.23 (+40.08%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 UnitedHealth（UNHON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 UnitedHealth 价格历史页面

什么是UnitedHealth (UNHON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

UnitedHealth在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 UnitedHealth 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 UNHON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 UnitedHealth 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 UnitedHealth 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

UnitedHealth 价格预测 (USD)

UnitedHealth（UNHON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 UnitedHealth（UNHON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 UnitedHealth 的长期和短期价格预测。

现在就查看 UnitedHealth 价格预测

UnitedHealth（UNHON）代币经济

了解 UnitedHealth（UNHON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 UNHON 代币的完整经济学

如何购买UnitedHealth (UNHON)

正在寻找如何购买 UnitedHealth？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买UnitedHealth。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

UNHON 兑换为当地货币

1 UnitedHealth（UNHON） to VND
9,584,712.45
1 UnitedHealth（UNHON） to AUD
A$557.2719
1 UnitedHealth（UNHON） to GBP
273.1725
1 UnitedHealth（UNHON） to EUR
309.5955
1 UnitedHealth（UNHON） to USD
$364.23
1 UnitedHealth（UNHON） to MYR
RM1,537.0506
1 UnitedHealth（UNHON） to TRY
15,297.66
1 UnitedHealth（UNHON） to JPY
¥55,727.19
1 UnitedHealth（UNHON） to ARS
ARS$539,599.4604
1 UnitedHealth（UNHON） to RUB
29,389.7187
1 UnitedHealth（UNHON） to INR
31,990.3209
1 UnitedHealth（UNHON） to IDR
Rp6,070,497.5718
1 UnitedHealth（UNHON） to PHP
21,387.5856
1 UnitedHealth（UNHON） to EGP
￡E.17,297.2827
1 UnitedHealth（UNHON） to BRL
R$1,959.5574
1 UnitedHealth（UNHON） to CAD
C$506.2797
1 UnitedHealth（UNHON） to BDT
44,563.5405
1 UnitedHealth（UNHON） to NGN
530,945.3556
1 UnitedHealth（UNHON） to COP
$1,411,740.9108
1 UnitedHealth（UNHON） to ZAR
R.6,264.756
1 UnitedHealth（UNHON） to UAH
15,294.0177
1 UnitedHealth（UNHON） to TZS
T.Sh.899,331.2199
1 UnitedHealth（UNHON） to VES
Bs77,216.76
1 UnitedHealth（UNHON） to CLP
$343,468.89
1 UnitedHealth（UNHON） to PKR
Rs103,033.3824
1 UnitedHealth（UNHON） to KZT
195,820.9749
1 UnitedHealth（UNHON） to THB
฿11,884.8249
1 UnitedHealth（UNHON） to TWD
NT$11,232.8532
1 UnitedHealth（UNHON） to AED
د.إ1,336.7241
1 UnitedHealth（UNHON） to CHF
Fr287.7417
1 UnitedHealth（UNHON） to HKD
HK$2,826.4248
1 UnitedHealth（UNHON） to AMD
֏139,124.9331
1 UnitedHealth（UNHON） to MAD
.د.م3,354.5583
1 UnitedHealth（UNHON） to MXN
$6,701.832
1 UnitedHealth（UNHON） to SAR
ريال1,362.2202
1 UnitedHealth（UNHON） to ETB
Br55,672.5555
1 UnitedHealth（UNHON） to KES
KSh46,909.1817
1 UnitedHealth（UNHON） to JOD
د.أ258.23907
1 UnitedHealth（UNHON） to PLN
1,325.7972
1 UnitedHealth（UNHON） to RON
лв1,591.6851
1 UnitedHealth（UNHON） to SEK
kr3,420.1197
1 UnitedHealth（UNHON） to BGN
лв611.9064
1 UnitedHealth（UNHON） to HUF
Ft122,180.9535
1 UnitedHealth（UNHON） to CZK
7,612.407
1 UnitedHealth（UNHON） to KWD
د.ك111.45438
1 UnitedHealth（UNHON） to ILS
1,194.6744
1 UnitedHealth（UNHON） to BOB
Bs2,509.5447
1 UnitedHealth（UNHON） to AZN
619.191
1 UnitedHealth（UNHON） to TJS
SM3,390.9813
1 UnitedHealth（UNHON） to GEL
987.0633
1 UnitedHealth（UNHON） to AOA
Kz333,237.6693
1 UnitedHealth（UNHON） to BHD
.د.ب136.95048
1 UnitedHealth（UNHON） to BMD
$364.23
1 UnitedHealth（UNHON） to DKK
kr2,338.3566
1 UnitedHealth（UNHON） to HNL
L9,553.7529
1 UnitedHealth（UNHON） to MUR
16,579.7496
1 UnitedHealth（UNHON） to NAD
$6,308.4636
1 UnitedHealth（UNHON） to NOK
kr3,642.3
1 UnitedHealth（UNHON） to NZD
$630.1179
1 UnitedHealth（UNHON） to PAB
B/.364.23
1 UnitedHealth（UNHON） to PGK
K1,551.6198
1 UnitedHealth（UNHON） to QAR
ر.ق1,325.7972
1 UnitedHealth（UNHON） to RSD
дин.36,718.0263
1 UnitedHealth（UNHON） to UZS
soʻm4,388,312.2437
1 UnitedHealth（UNHON） to ALL
L30,263.8707
1 UnitedHealth（UNHON） to ANG
ƒ651.9717
1 UnitedHealth（UNHON） to AWG
ƒ651.9717
1 UnitedHealth（UNHON） to BBD
$728.46
1 UnitedHealth（UNHON） to BAM
KM611.9064
1 UnitedHealth（UNHON） to BIF
Fr1,071,200.43
1 UnitedHealth（UNHON） to BND
$469.8567
1 UnitedHealth（UNHON） to BSD
$364.23
1 UnitedHealth（UNHON） to JMD
$58,320.5076
1 UnitedHealth（UNHON） to KHR
1,462,769.5338
1 UnitedHealth（UNHON） to KMF
Fr154,433.52
1 UnitedHealth（UNHON） to LAK
7,918,043.3199
1 UnitedHealth（UNHON） to LKR
රු110,438.1783
1 UnitedHealth（UNHON） to MDL
L6,224.6907
1 UnitedHealth（UNHON） to MGA
Ar1,640,674.035
1 UnitedHealth（UNHON） to MOP
P2,910.1977
1 UnitedHealth（UNHON） to MVR
5,572.719
1 UnitedHealth（UNHON） to MWK
MK630,154.323
1 UnitedHealth（UNHON） to MZN
MT23,274.297
1 UnitedHealth（UNHON） to NPR
रु51,061.4037
1 UnitedHealth（UNHON） to PYG
2,564,907.66
1 UnitedHealth（UNHON） to RWF
Fr527,769.27
1 UnitedHealth（UNHON） to SBD
$3,001.2552
1 UnitedHealth（UNHON） to SCR
5,048.2278
1 UnitedHealth（UNHON） to SRD
$14,470.8579
1 UnitedHealth（UNHON） to SVC
$3,179.7279
1 UnitedHealth（UNHON） to SZL
L6,308.4636
1 UnitedHealth（UNHON） to TMT
m1,278.4473
1 UnitedHealth（UNHON） to TND
د.ت1,068.65082
1 UnitedHealth（UNHON） to TTD
$2,465.8371
1 UnitedHealth（UNHON） to UGX
Sh1,264,606.56
1 UnitedHealth（UNHON） to XAF
Fr205,425.72
1 UnitedHealth（UNHON） to XCD
$983.421
1 UnitedHealth（UNHON） to XOF
Fr205,425.72
1 UnitedHealth（UNHON） to XPF
Fr37,151.46
1 UnitedHealth（UNHON） to BWP
P5,190.2775
1 UnitedHealth（UNHON） to BZD
$728.46
1 UnitedHealth（UNHON） to CVE
$34,532.6463
1 UnitedHealth（UNHON） to DJF
Fr64,468.71
1 UnitedHealth（UNHON） to DOP
$23,299.7931
1 UnitedHealth（UNHON） to DZD
د.ج47,400.8922
1 UnitedHealth（UNHON） to FJD
$826.8021
1 UnitedHealth（UNHON） to GNF
Fr3,166,979.85
1 UnitedHealth（UNHON） to GTQ
Q2,782.7172
1 UnitedHealth（UNHON） to GYD
$76,084.0047
1 UnitedHealth（UNHON） to ISK
kr44,436.06

UnitedHealth资源

要更深入地了解 UnitedHealth，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方UnitedHealth网站
区块查询

人们还问：关于UnitedHealth的其他问题

UnitedHealth（UNHON）今日价格是多少？
UNHON 实时价格为 364.23 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 UNHON 兑 USD 的价格是多少？
当前 UNHON 兑 USD 的价格为 $ 364.23。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
UnitedHealth 的市值是多少？
UNHON 的市值为 $ 1.12M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
UNHON 的流通供应量是多少？
UNHON 的流通供应量为 3.07K USD
UNHON 的历史最高价（ATH）是多少？
UNHON 的历史最高价是 377.1729282679655 USD
UNHON 的历史最低价（ATL）是多少？
UNHON 的历史最低价是 304.5677510227731 USD
UNHON 的交易量是多少？
UNHON 的 24 小时实时交易量为 $ 54.46K USD
UNHON 今年会涨吗？
UNHON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 UNHON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:26:49 (UTC+8)

UnitedHealth（UNHON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

UNHON 兑 USD 计算器

数量

UNHON
UNHON
USD
USD

1 UNHON = 364.23 USD

交易 UNHON

UNHON/USDT
$364.23
$364.23$364.23
-0.50%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,519.17
$114,519.17$114,519.17

+0.72%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,170.27
$4,170.27$4,170.27

+2.33%

Ping 图标

Ping

PING

$0.04275
$0.04275$0.04275

+7.14%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4643
$5.4643$5.4643

-12.43%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.41
$200.41$200.41

+0.42%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,170.27
$4,170.27$4,170.27

+2.33%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,519.17
$114,519.17$114,519.17

+0.72%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.41
$200.41$200.41

+0.42%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6579
$2.6579$2.6579

+0.65%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20627
$0.20627$0.20627

+1.58%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0179
$0.0179$0.0179

-70.16%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000095
$0.000000000000095$0.000000000000095

+30.13%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010658
$0.010658$0.010658

-8.27%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015000
$0.000000000000000000015000$0.000000000000000000015000

+1,897.33%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000018
$0.000000000000018$0.000000000000018

+260.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003435
$0.0003435$0.0003435

+72.35%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.15492
$0.15492$0.15492

+62.33%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000080
$0.0000000000000000000080$0.0000000000000000000080

+40.35%