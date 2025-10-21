Ulalo HealthPassport（ULA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 0.003068
24H最高价 $ 0.003201
历史最高 ----
最低价 ----
涨跌幅（1H） +0.03%
涨跌幅（1D） +1.01%
漲跌幅（7D） +2.37%

Ulalo HealthPassport（ULA）当前实时价格为 $ 0.003184。过去 24 小时内，ULA 的交易价格在 $ 0.003068 至 $ 0.003201 之间波动，市场活跃度显著。ULA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，ULA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 +1.01%，过去 7 天内累计变动为 +2.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ulalo HealthPassport（ULA）市场信息

市值 ----
成交量（24H） $ 87.63K
完全稀释市值 $ 3.18M
流通量 ----
总供应量 1,000,000,000
所属公链 AVAX_CCHAIN

Ulalo HealthPassport 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 87.63K。ULA 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.18M。