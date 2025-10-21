Ulalo HealthPassport 当前实时价格为 0.003184 USD。跟踪 ULA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ULA 价格趋势。Ulalo HealthPassport 当前实时价格为 0.003184 USD。跟踪 ULA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ULA 价格趋势。

Ulalo HealthPassport 图标

Ulalo HealthPassport实时价格 (ULA)

1 ULA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.003191
+1.01%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:26:42 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport（ULA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.003068
24H最低价
$ 0.003201
24H最高价

$ 0.003068
$ 0.003201
--
--
+0.03%

+1.01%

+2.37%

+2.37%

Ulalo HealthPassport（ULA）当前实时价格为 $ 0.003184。过去 24 小时内，ULA 的交易价格在 $ 0.003068$ 0.003201 之间波动，市场活跃度显著。ULA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，ULA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 +1.01%，过去 7 天内累计变动为 +2.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ulalo HealthPassport（ULA）市场信息

$ 87.63K
$ 3.18M
--
1,000,000,000
AVAX_CCHAIN

Ulalo HealthPassport 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 87.63K。ULA 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.18M

Ulalo HealthPassport（ULA）价格历史 USD

跟踪 Ulalo HealthPassport 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00003191+1.01%
30天$ -0.000257-7.47%
60天$ -0.000609-16.06%
90天$ -0.002816-46.94%
Ulalo HealthPassport 今日价格变化

今天，ULA 记录了 $ +0.00003191 (+1.01%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Ulalo HealthPassport 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000257 (-7.47%)，显示了该代币在短期内的表现。

Ulalo HealthPassport 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ULA 的变化为 $ -0.000609 (-16.06%)，从而更广泛地了解其表现。

Ulalo HealthPassport 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.002816 (-46.94%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Ulalo HealthPassport（ULA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Ulalo HealthPassport 价格历史页面

什么是Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo 透过去中心化平台赋予个人掌控自身健康数据的能力。我们基于 Avalanche L1 子网络所建构的智慧病患钱包，能安全储存医疗纪录，并允许用户以匿名方式将数据货币化用于研究。我们也透过 AI 驱动的健康诊断与洞察，进一步赋能全球病患。

Ulalo HealthPassport在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Ulalo HealthPassport 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ULA 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Ulalo HealthPassport 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Ulalo HealthPassport 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Ulalo HealthPassport 价格预测 (USD)

Ulalo HealthPassport（ULA）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Ulalo HealthPassport（ULA）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Ulalo HealthPassport 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Ulalo HealthPassport 价格预测

Ulalo HealthPassport（ULA）代币经济

了解 Ulalo HealthPassport（ULA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ULA 代币的完整经济学

如何购买Ulalo HealthPassport (ULA)

正在寻找如何购买 Ulalo HealthPassport？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Ulalo HealthPassport。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ULA 兑换为当地货币

1 Ulalo HealthPassport（ULA） to VND
83.78696
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to AUD
A$0.00487152
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to GBP
0.002388
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to EUR
0.0027064
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to USD
$0.003184
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to MYR
RM0.01343648
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to TRY
0.133728
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to JPY
¥0.487152
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to ARS
ARS$4.71703232
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to RUB
0.25691696
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to INR
0.27965072
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to IDR
Rp53.06664544
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to PHP
0.18696448
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to EGP
￡E.0.15120816
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BRL
R$0.01712992
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to CAD
C$0.00442576
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BDT
0.3895624
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to NGN
4.64138048
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to COP
$12.34105664
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to ZAR
R.0.0547648
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to UAH
0.13369616
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to TZS
T.Sh.7.86170992
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to VES
Bs0.675008
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to CLP
$3.002512
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to PKR
Rs0.90068992
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to KZT
1.71181392
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to THB
฿0.10389392
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to TWD
NT$0.09819456
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to AED
د.إ0.01168528
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to CHF
Fr0.00251536
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to HKD
HK$0.02470784
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to AMD
֏1.21619248
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to MAD
.د.م0.02932464
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to MXN
$0.0585856
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to SAR
ريال0.01190816
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to ETB
Br0.4866744
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to KES
KSh0.41006736
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to JOD
د.أ0.002257456
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to PLN
0.01158976
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to RON
лв0.01391408
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to SEK
kr0.02989776
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BGN
лв0.00534912
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to HUF
Ft1.0680728
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to CZK
0.0665456
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to KWD
د.ك0.000974304
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to ILS
0.01044352
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BOB
Bs0.02193776
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to AZN
0.0054128
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to TJS
SM0.02964304
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to GEL
0.00862864
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to AOA
Kz2.91307344
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BHD
.د.ب0.001197184
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BMD
$0.003184
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to DKK
kr0.02044128
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to HNL
L0.08351632
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to MUR
0.14493568
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to NAD
$0.05514688
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to NOK
kr0.03184
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to NZD
$0.00550832
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to PAB
B/.0.003184
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to PGK
K0.01356384
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to QAR
ر.ق0.01158976
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to RSD
дин.0.32097904
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to UZS
soʻm38.36143696
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to ALL
L0.26455856
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to ANG
ƒ0.00569936
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to AWG
ƒ0.00569936
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BBD
$0.006368
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BAM
KM0.00534912
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BIF
Fr9.364144
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BND
$0.00410736
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BSD
$0.003184
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to JMD
$0.50982208
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to KHR
12.78713504
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to KMF
Fr1.350016
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to LAK
69.21738992
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to LKR
රු0.96542064
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to MDL
L0.05441456
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to MGA
Ar14.342328
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to MOP
P0.02544016
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to MVR
0.0487152
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to MWK
MK5.5086384
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to MZN
MT0.2034576
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to NPR
रु0.44636496
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to PYG
22.421728
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to RWF
Fr4.613616
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to SBD
$0.02623616
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to SCR
0.04413024
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to SRD
$0.12650032
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to SVC
$0.02779632
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to SZL
L0.05514688
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to TMT
m0.01117584
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to TND
د.ت0.009341856
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to TTD
$0.02155568
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to UGX
Sh11.054848
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to XAF
Fr1.795776
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to XCD
$0.0085968
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to XOF
Fr1.795776
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to XPF
Fr0.324768
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BWP
P0.045372
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to BZD
$0.006368
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to CVE
$0.30187504
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to DJF
Fr0.563568
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to DOP
$0.20368048
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to DZD
د.ج0.41436576
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to FJD
$0.00722768
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to GNF
Fr27.68488
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to GTQ
Q0.02432576
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to GYD
$0.66510576
1 Ulalo HealthPassport（ULA） to ISK
kr0.388448

Ulalo HealthPassport资源

要更深入地了解 Ulalo HealthPassport，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Ulalo HealthPassport网站
区块查询

人们还问：关于Ulalo HealthPassport的其他问题

Ulalo HealthPassport（ULA）今日价格是多少？
ULA 实时价格为 0.003184 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ULA 兑 USD 的价格是多少？
当前 ULA 兑 USD 的价格为 $ 0.003184。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Ulalo HealthPassport 的市值是多少？
ULA 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ULA 的流通供应量是多少？
ULA 的流通供应量为 -- USD
ULA 的历史最高价（ATH）是多少？
ULA 的历史最高价是 -- USD
ULA 的历史最低价（ATL）是多少？
ULA 的历史最低价是 -- USD
ULA 的交易量是多少？
ULA 的 24 小时实时交易量为 $ 87.63K USD
ULA 今年会涨吗？
ULA 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ULA 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:26:42 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

