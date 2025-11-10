U-topia 是一家去中心化媒体公司，提供适合各个年龄段的金融工具，将世界知名的知识产权与 Web3 连接起来，以促进所有链上的用户获取。我们通过 Chain Abstraction 钱包奖励跨媒体产品的参与，消除了钱包中拥有特定加密货币的限制，并通过我们的 Account Abstraction 工具获得更多奖励。任何非本地加密货币都可以随时获得奖励。