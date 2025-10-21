U Coin（UCOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00835 24H最高价 $ 0.008463 历史最高 $ 0.06424320268888757 最低价 $ 0.008020406671395091 涨跌幅（1H） +0.11% 涨跌幅（1D） -0.11% 漲跌幅（7D） -1.29%

U Coin（UCOIN）当前实时价格为 $ 0.00843。过去 24 小时内，UCOIN 的交易价格在 $ 0.00835 至 $ 0.008463 之间波动，市场活跃度显著。UCOIN 的历史最高价为 $ 0.06424320268888757，历史最低价为 $ 0.008020406671395091。

从短期表现来看，UCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 -0.11%，过去 7 天内累计变动为 -1.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

U Coin（UCOIN）市场信息

排名 No.4417 市值 $ 0.00 成交量（24H） $ 47.00K 完全稀释市值 $ 8.43M 流通量 0.00 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 BSC

U Coin 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 47.00K。UCOIN 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.43M。