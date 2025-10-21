U Coin 当前实时价格为 0.00843 USD。跟踪 UCOIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 UCOIN 价格趋势。U Coin 当前实时价格为 0.00843 USD。跟踪 UCOIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 UCOIN 价格趋势。

更多关于 UCOIN

UCOIN 价格信息

UCOIN 白皮书

UCOIN 币种官网

UCOIN 代币经济

UCOIN 价格预测

UCOIN 价格历史

UCOIN 购买指南

UCOIN 兑换法币计算

UCOIN 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

U Coin 图标

U Coin实时价格 (UCOIN)

1 UCOIN 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00842
$0.00842$0.00842
-0.11%1D
USD
U Coin (UCOIN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:26:35 (UTC+8)

U Coin（UCOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00835
$ 0.00835$ 0.00835
24H最低价
$ 0.008463
$ 0.008463$ 0.008463
24H最高价

$ 0.00835
$ 0.00835$ 0.00835

$ 0.008463
$ 0.008463$ 0.008463

$ 0.06424320268888757
$ 0.06424320268888757$ 0.06424320268888757

$ 0.008020406671395091
$ 0.008020406671395091$ 0.008020406671395091

+0.11%

-0.11%

-1.29%

-1.29%

U Coin（UCOIN）当前实时价格为 $ 0.00843。过去 24 小时内，UCOIN 的交易价格在 $ 0.00835$ 0.008463 之间波动，市场活跃度显著。UCOIN 的历史最高价为 $ 0.06424320268888757，历史最低价为 $ 0.008020406671395091

从短期表现来看，UCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 -0.11%，过去 7 天内累计变动为 -1.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

U Coin（UCOIN）市场信息

No.4417

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 47.00K
$ 47.00K$ 47.00K

$ 8.43M
$ 8.43M$ 8.43M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

U Coin 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 47.00K。UCOIN 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.43M

U Coin（UCOIN）价格历史 USD

跟踪 U Coin 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00000927-0.11%
30天$ -0.00506-37.51%
60天$ -0.001115-11.69%
90天$ -0.00343-28.93%
U Coin 今日价格变化

今天，UCOIN 记录了 $ -0.00000927 (-0.11%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

U Coin 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00506 (-37.51%)，显示了该代币在短期内的表现。

U Coin 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，UCOIN 的变化为 $ -0.001115 (-11.69%)，从而更广泛地了解其表现。

U Coin 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00343 (-28.93%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 U Coin（UCOIN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 U Coin 价格历史页面

什么是U Coin (UCOIN)

U-topia 是一家去中心化媒体公司，提供适合各个年龄段的金融工具，将世界知名的知识产权与 Web3 连接起来，以促进所有链上的用户获取。我们通过 Chain Abstraction 钱包奖励跨媒体产品的参与，消除了钱包中拥有特定加密货币的限制，并通过我们的 Account Abstraction 工具获得更多奖励。任何非本地加密货币都可以随时获得奖励。

U Coin在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 U Coin 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 UCOIN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 U Coin 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 U Coin 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

U Coin 价格预测 (USD)

U Coin（UCOIN）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 U Coin（UCOIN）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 U Coin 的长期和短期价格预测。

现在就查看 U Coin 价格预测

U Coin（UCOIN）代币经济

了解 U Coin（UCOIN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 UCOIN 代币的完整经济学

如何购买U Coin (UCOIN)

正在寻找如何购买 U Coin？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买U Coin。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

UCOIN 兑换为当地货币

1 U Coin（UCOIN） to VND
221.83545
1 U Coin（UCOIN） to AUD
A$0.0128979
1 U Coin（UCOIN） to GBP
0.0063225
1 U Coin（UCOIN） to EUR
0.0071655
1 U Coin（UCOIN） to USD
$0.00843
1 U Coin（UCOIN） to MYR
RM0.0355746
1 U Coin（UCOIN） to TRY
0.3541443
1 U Coin（UCOIN） to JPY
¥1.28979
1 U Coin（UCOIN） to ARS
ARS$12.4888764
1 U Coin（UCOIN） to RUB
0.6802167
1 U Coin（UCOIN） to INR
0.7404069
1 U Coin（UCOIN） to IDR
Rp140.4999438
1 U Coin（UCOIN） to PHP
0.4950096
1 U Coin（UCOIN） to EGP
￡E.0.4003407
1 U Coin（UCOIN） to BRL
R$0.0453534
1 U Coin（UCOIN） to CAD
C$0.0117177
1 U Coin（UCOIN） to BDT
1.0314105
1 U Coin（UCOIN） to NGN
12.2885796
1 U Coin（UCOIN） to COP
$32.6743428
1 U Coin（UCOIN） to ZAR
R.0.144996
1 U Coin（UCOIN） to UAH
0.3539757
1 U Coin（UCOIN） to TZS
T.Sh.20.8147659
1 U Coin（UCOIN） to VES
Bs1.78716
1 U Coin（UCOIN） to CLP
$7.94949
1 U Coin（UCOIN） to PKR
Rs2.3846784
1 U Coin（UCOIN） to KZT
4.5322209
1 U Coin（UCOIN） to THB
฿0.2750709
1 U Coin（UCOIN） to TWD
NT$0.2599812
1 U Coin（UCOIN） to AED
د.إ0.0309381
1 U Coin（UCOIN） to CHF
Fr0.0066597
1 U Coin（UCOIN） to HKD
HK$0.0654168
1 U Coin（UCOIN） to AMD
֏3.2200071
1 U Coin（UCOIN） to MAD
.د.م0.0776403
1 U Coin（UCOIN） to MXN
$0.155112
1 U Coin（UCOIN） to SAR
ريال0.0315282
1 U Coin（UCOIN） to ETB
Br1.2885255
1 U Coin（UCOIN） to KES
KSh1.0856997
1 U Coin（UCOIN） to JOD
د.أ0.00597687
1 U Coin（UCOIN） to PLN
0.0306852
1 U Coin（UCOIN） to RON
лв0.0368391
1 U Coin（UCOIN） to SEK
kr0.0791577
1 U Coin（UCOIN） to BGN
лв0.0141624
1 U Coin（UCOIN） to HUF
Ft2.8278435
1 U Coin（UCOIN） to CZK
0.176187
1 U Coin（UCOIN） to KWD
د.ك0.00257958
1 U Coin（UCOIN） to ILS
0.0276504
1 U Coin（UCOIN） to BOB
Bs0.0580827
1 U Coin（UCOIN） to AZN
0.014331
1 U Coin（UCOIN） to TJS
SM0.0784833
1 U Coin（UCOIN） to GEL
0.0228453
1 U Coin（UCOIN） to AOA
Kz7.7126913
1 U Coin（UCOIN） to BHD
.د.ب0.00316968
1 U Coin（UCOIN） to BMD
$0.00843
1 U Coin（UCOIN） to DKK
kr0.0541206
1 U Coin（UCOIN） to HNL
L0.2211189
1 U Coin（UCOIN） to MUR
0.3837336
1 U Coin（UCOIN） to NAD
$0.1460076
1 U Coin（UCOIN） to NOK
kr0.0843
1 U Coin（UCOIN） to NZD
$0.0145839
1 U Coin（UCOIN） to PAB
B/.0.00843
1 U Coin（UCOIN） to PGK
K0.0359118
1 U Coin（UCOIN） to QAR
ر.ق0.0306852
1 U Coin（UCOIN） to RSD
дин.0.8498283
1 U Coin（UCOIN） to UZS
soʻm101.5662417
1 U Coin（UCOIN） to ALL
L0.7004487
1 U Coin（UCOIN） to ANG
ƒ0.0150897
1 U Coin（UCOIN） to AWG
ƒ0.0150897
1 U Coin（UCOIN） to BBD
$0.01686
1 U Coin（UCOIN） to BAM
KM0.0141624
1 U Coin（UCOIN） to BIF
Fr24.79263
1 U Coin（UCOIN） to BND
$0.0108747
1 U Coin（UCOIN） to BSD
$0.00843
1 U Coin（UCOIN） to JMD
$1.3498116
1 U Coin（UCOIN） to KHR
33.8553858
1 U Coin（UCOIN） to KMF
Fr3.57432
1 U Coin（UCOIN） to LAK
183.2608659
1 U Coin（UCOIN） to LKR
රු2.5560603
1 U Coin（UCOIN） to MDL
L0.1440687
1 U Coin（UCOIN） to MGA
Ar37.972935
1 U Coin（UCOIN） to MOP
P0.0673557
1 U Coin（UCOIN） to MVR
0.128979
1 U Coin（UCOIN） to MWK
MK14.584743
1 U Coin（UCOIN） to MZN
MT0.538677
1 U Coin（UCOIN） to NPR
रु1.1818017
1 U Coin（UCOIN） to PYG
59.36406
1 U Coin（UCOIN） to RWF
Fr12.21507
1 U Coin（UCOIN） to SBD
$0.0694632
1 U Coin（UCOIN） to SCR
0.1168398
1 U Coin（UCOIN） to SRD
$0.3349239
1 U Coin（UCOIN） to SVC
$0.0735939
1 U Coin（UCOIN） to SZL
L0.1460076
1 U Coin（UCOIN） to TMT
m0.0295893
1 U Coin（UCOIN） to TND
د.ت0.02473362
1 U Coin（UCOIN） to TTD
$0.0570711
1 U Coin（UCOIN） to UGX
Sh29.26896
1 U Coin（UCOIN） to XAF
Fr4.75452
1 U Coin（UCOIN） to XCD
$0.022761
1 U Coin（UCOIN） to XOF
Fr4.75452
1 U Coin（UCOIN） to XPF
Fr0.85986
1 U Coin（UCOIN） to BWP
P0.1201275
1 U Coin（UCOIN） to BZD
$0.01686
1 U Coin（UCOIN） to CVE
$0.7992483
1 U Coin（UCOIN） to DJF
Fr1.49211
1 U Coin（UCOIN） to DOP
$0.5392671
1 U Coin（UCOIN） to DZD
د.ج1.0970802
1 U Coin（UCOIN） to FJD
$0.0191361
1 U Coin（UCOIN） to GNF
Fr73.29885
1 U Coin（UCOIN） to GTQ
Q0.0644052
1 U Coin（UCOIN） to GYD
$1.7609427
1 U Coin（UCOIN） to ISK
kr1.02846

U Coin资源

要更深入地了解 U Coin，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方U Coin网站
区块查询

人们还问：关于U Coin的其他问题

U Coin（UCOIN）今日价格是多少？
UCOIN 实时价格为 0.00843 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 UCOIN 兑 USD 的价格是多少？
当前 UCOIN 兑 USD 的价格为 $ 0.00843。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
U Coin 的市值是多少？
UCOIN 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
UCOIN 的流通供应量是多少？
UCOIN 的流通供应量为 0.00 USD
UCOIN 的历史最高价（ATH）是多少？
UCOIN 的历史最高价是 0.06424320268888757 USD
UCOIN 的历史最低价（ATL）是多少？
UCOIN 的历史最低价是 0.008020406671395091 USD
UCOIN 的交易量是多少？
UCOIN 的 24 小时实时交易量为 $ 47.00K USD
UCOIN 今年会涨吗？
UCOIN 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 UCOIN 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:26:35 (UTC+8)

U Coin（UCOIN）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

UCOIN 兑 USD 计算器

数量

UCOIN
UCOIN
USD
USD

1 UCOIN = 0.00843 USD

交易 UCOIN

UCOIN/USDT
$0.00842
$0.00842$0.00842
-0.11%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,490.24
$114,490.24$114,490.24

+0.69%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,169.01
$4,169.01$4,169.01

+2.29%

Ping 图标

Ping

PING

$0.04275
$0.04275$0.04275

+7.14%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4537
$5.4537$5.4537

-12.60%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.28
$200.28$200.28

+0.36%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,169.01
$4,169.01$4,169.01

+2.29%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,490.24
$114,490.24$114,490.24

+0.69%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.28
$200.28$200.28

+0.36%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6549
$2.6549$2.6549

+0.54%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20611
$0.20611$0.20611

+1.50%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0179
$0.0179$0.0179

-70.16%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000095
$0.000000000000095$0.000000000000095

+30.13%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010658
$0.010658$0.010658

-8.27%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015000
$0.000000000000000000015000$0.000000000000000000015000

+1,897.33%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000018
$0.000000000000018$0.000000000000018

+260.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003480
$0.0003480$0.0003480

+74.61%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.15330
$0.15330$0.15330

+60.64%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000080
$0.0000000000000000000080$0.0000000000000000000080

+40.35%