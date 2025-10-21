Uber 当前实时价格为 95.14 USD。跟踪 UBERON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 UBERON 价格趋势。Uber 当前实时价格为 95.14 USD。跟踪 UBERON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 UBERON 价格趋势。

更多关于 UBERON

UBERON 价格信息

UBERON 币种官网

UBERON 代币经济

UBERON 价格预测

UBERON 价格历史

UBERON 购买指南

UBERON 兑换法币计算

UBERON 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Uber 图标

Uber实时价格 (UBERON)

1 UBERON 兑换为 USD 的实时价格：

$95.14
$95.14$95.14
+0.26%1D
USD
Uber (UBERON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:31:22 (UTC+8)

Uber（UBERON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 93.92
$ 93.92$ 93.92
24H最低价
$ 95.29
$ 95.29$ 95.29
24H最高价

$ 93.92
$ 93.92$ 93.92

$ 95.29
$ 95.29$ 95.29

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

-0.07%

+0.26%

+3.74%

+3.74%

Uber（UBERON）当前实时价格为 $ 95.14。过去 24 小时内，UBERON 的交易价格在 $ 93.92$ 95.29 之间波动，市场活跃度显著。UBERON 的历史最高价为 $ 104.598200752745，历史最低价为 $ 89.84041087964881

从短期表现来看，UBERON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.07%，过去 24 小时内变动为 +0.26%，过去 7 天内累计变动为 +3.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Uber（UBERON）市场信息

No.2226

$ 943.14K
$ 943.14K$ 943.14K

$ 55.06K
$ 55.06K$ 55.06K

$ 943.14K
$ 943.14K$ 943.14K

9.91K
9.91K 9.91K

9,913.21471202
9,913.21471202 9,913.21471202

ETH

Uber 的当前市值为 $ 943.14K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.06K。UBERON 的流通量为 9.91K，总供应量是 9913.21471202，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 943.14K

Uber（UBERON）价格历史 USD

跟踪 Uber 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.2467+0.26%
30天$ -3.3-3.36%
60天$ +35.14+58.56%
90天$ +35.14+58.56%
Uber 今日价格变化

今天，UBERON 记录了 $ +0.2467 (+0.26%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Uber 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -3.3 (-3.36%)，显示了该代币在短期内的表现。

Uber 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，UBERON 的变化为 $ +35.14 (+58.56%)，从而更广泛地了解其表现。

Uber 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +35.14 (+58.56%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Uber（UBERON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Uber 价格历史页面

什么是Uber (UBERON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Uber在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Uber 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 UBERON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Uber 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Uber 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Uber 价格预测 (USD)

Uber（UBERON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Uber（UBERON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Uber 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Uber 价格预测

Uber（UBERON）代币经济

了解 Uber（UBERON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 UBERON 代币的完整经济学

如何购买Uber (UBERON)

正在寻找如何购买 Uber？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Uber。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

UBERON 兑换为当地货币

1 Uber（UBERON） to VND
2,503,609.1
1 Uber（UBERON） to AUD
A$144.6128
1 Uber（UBERON） to GBP
71.355
1 Uber（UBERON） to EUR
80.869
1 Uber（UBERON） to USD
$95.14
1 Uber（UBERON） to MYR
RM401.4908
1 Uber（UBERON） to TRY
3,996.8314
1 Uber（UBERON） to JPY
¥14,556.42
1 Uber（UBERON） to ARS
ARS$141,576.8826
1 Uber（UBERON） to RUB
7,570.2898
1 Uber（UBERON） to INR
8,356.1462
1 Uber（UBERON） to IDR
Rp1,585,666.0324
1 Uber（UBERON） to PHP
5,586.6208
1 Uber（UBERON） to EGP
￡E.4,518.1986
1 Uber（UBERON） to BRL
R$511.8532
1 Uber（UBERON） to CAD
C$132.2446
1 Uber（UBERON） to BDT
11,643.2332
1 Uber（UBERON） to NGN
138,890.129
1 Uber（UBERON） to COP
$368,758.8344
1 Uber（UBERON） to ZAR
R.1,636.408
1 Uber（UBERON） to UAH
3,995.88
1 Uber（UBERON） to TZS
T.Sh.235,494.3336
1 Uber（UBERON） to VES
Bs20,169.68
1 Uber（UBERON） to CLP
$89,621.88
1 Uber（UBERON） to PKR
Rs26,882.7584
1 Uber（UBERON） to KZT
51,177.7088
1 Uber（UBERON） to THB
฿3,105.3696
1 Uber（UBERON） to TWD
NT$2,934.1176
1 Uber（UBERON） to AED
د.إ349.1638
1 Uber（UBERON） to CHF
Fr75.1606
1 Uber（UBERON） to HKD
HK$738.2864
1 Uber（UBERON） to AMD
֏36,368.2164
1 Uber（UBERON） to MAD
.د.م876.2394
1 Uber（UBERON） to MXN
$1,750.576
1 Uber（UBERON） to SAR
ريال356.775
1 Uber（UBERON） to ETB
Br14,531.6836
1 Uber（UBERON） to KES
KSh12,264.4974
1 Uber（UBERON） to JOD
د.أ67.45426
1 Uber（UBERON） to PLN
346.3096
1 Uber（UBERON） to RON
лв415.7618
1 Uber（UBERON） to SEK
kr892.4132
1 Uber（UBERON） to BGN
лв159.8352
1 Uber（UBERON） to HUF
Ft31,893.7822
1 Uber（UBERON） to CZK
1,987.4746
1 Uber（UBERON） to KWD
د.ك29.11284
1 Uber（UBERON） to ILS
312.0592
1 Uber（UBERON） to BOB
Bs656.466
1 Uber（UBERON） to AZN
161.738
1 Uber（UBERON） to TJS
SM885.7534
1 Uber（UBERON） to GEL
257.8294
1 Uber（UBERON） to AOA
Kz87,044.5374
1 Uber（UBERON） to BHD
.د.ب35.77264
1 Uber（UBERON） to BMD
$95.14
1 Uber（UBERON） to DKK
kr610.7988
1 Uber（UBERON） to HNL
L2,494.5708
1 Uber（UBERON） to MUR
4,330.7728
1 Uber（UBERON） to NAD
$1,646.8734
1 Uber（UBERON） to NOK
kr951.4
1 Uber（UBERON） to NZD
$164.5922
1 Uber（UBERON） to PAB
B/.95.14
1 Uber（UBERON） to PGK
K404.345
1 Uber（UBERON） to QAR
ر.ق346.3096
1 Uber（UBERON） to RSD
дин.9,596.7718
1 Uber（UBERON） to UZS
soʻm1,146,264.7966
1 Uber（UBERON） to ALL
L7,905.1826
1 Uber（UBERON） to ANG
ƒ170.3006
1 Uber（UBERON） to AWG
ƒ170.3006
1 Uber（UBERON） to BBD
$190.28
1 Uber（UBERON） to BAM
KM159.8352
1 Uber（UBERON） to BIF
Fr280,567.86
1 Uber（UBERON） to BND
$122.7306
1 Uber（UBERON） to BSD
$95.14
1 Uber（UBERON） to JMD
$15,238.5738
1 Uber（UBERON） to KHR
383,628.265
1 Uber（UBERON） to KMF
Fr40,339.36
1 Uber（UBERON） to LAK
2,068,260.8282
1 Uber（UBERON） to LKR
රු28,855.962
1 Uber（UBERON） to MDL
L1,624.0398
1 Uber（UBERON） to MGA
Ar430,497.0832
1 Uber（UBERON） to MOP
P760.1686
1 Uber（UBERON） to MVR
1,455.642
1 Uber（UBERON） to MWK
MK164,887.134
1 Uber（UBERON） to MZN
MT6,079.446
1 Uber（UBERON） to NPR
रु13,341.4822
1 Uber（UBERON） to PYG
674,732.88
1 Uber（UBERON） to RWF
Fr137,857.86
1 Uber（UBERON） to SBD
$783.9536
1 Uber（UBERON） to SCR
1,322.446
1 Uber（UBERON） to SRD
$3,779.9122
1 Uber（UBERON） to SVC
$830.5722
1 Uber（UBERON） to SZL
L1,646.8734
1 Uber（UBERON） to TMT
m333.9414
1 Uber（UBERON） to TND
د.ت279.04562
1 Uber（UBERON） to TTD
$645.0492
1 Uber（UBERON） to UGX
Sh330,326.08
1 Uber（UBERON） to XAF
Fr53,658.96
1 Uber（UBERON） to XCD
$256.878
1 Uber（UBERON） to XOF
Fr53,658.96
1 Uber（UBERON） to XPF
Fr9,704.28
1 Uber（UBERON） to BWP
P1,356.6964
1 Uber（UBERON） to BZD
$190.28
1 Uber（UBERON） to CVE
$9,030.6888
1 Uber（UBERON） to DJF
Fr16,839.78
1 Uber（UBERON） to DOP
$6,088.96
1 Uber（UBERON） to DZD
د.ج12,382.471
1 Uber（UBERON） to FJD
$215.9678
1 Uber（UBERON） to GNF
Fr827,242.3
1 Uber（UBERON） to GTQ
Q727.821
1 Uber（UBERON） to GYD
$19,882.3572
1 Uber（UBERON） to ISK
kr11,607.08

Uber资源

要更深入地了解 Uber，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Uber网站
区块查询

人们还问：关于Uber的其他问题

Uber（UBERON）今日价格是多少？
UBERON 实时价格为 95.14 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 UBERON 兑 USD 的价格是多少？
当前 UBERON 兑 USD 的价格为 $ 95.14。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Uber 的市值是多少？
UBERON 的市值为 $ 943.14K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
UBERON 的流通供应量是多少？
UBERON 的流通供应量为 9.91K USD
UBERON 的历史最高价（ATH）是多少？
UBERON 的历史最高价是 104.598200752745 USD
UBERON 的历史最低价（ATL）是多少？
UBERON 的历史最低价是 89.84041087964881 USD
UBERON 的交易量是多少？
UBERON 的 24 小时实时交易量为 $ 55.06K USD
UBERON 今年会涨吗？
UBERON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 UBERON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:31:22 (UTC+8)

Uber（UBERON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

UBERON 兑 USD 计算器

数量

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 95.14 USD

交易 UBERON

UBERON/USDT
$95.14
$95.14$95.14
+0.25%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,438.95
$114,438.95$114,438.95

+0.65%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,140.66
$4,140.66$4,140.66

+1.60%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03748
$0.03748$0.03748

-6.06%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4666
$5.4666$5.4666

-12.40%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.98
$198.98$198.98

-0.29%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,140.66
$4,140.66$4,140.66

+1.60%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,438.95
$114,438.95$114,438.95

+0.65%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.98
$198.98$198.98

-0.29%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6456
$2.6456$2.6456

+0.18%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20450
$0.20450$0.20450

+0.71%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0193
$0.0193$0.0193

-67.83%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000098
$0.000000000000098$0.000000000000098

+34.24%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010560
$0.010560$0.010560

-9.11%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000013888
$0.000000000000000000013888$0.000000000000000000013888

+1,749.26%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000019
$0.000000000000019$0.000000000000019

+280.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0615
$0.0615$0.0615

+70.83%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003159
$0.0003159$0.0003159

+58.50%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000087
$0.0000000000000000000087$0.0000000000000000000087

+52.63%