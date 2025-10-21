Uber（UBERON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 93.92 $ 93.92 $ 93.92 24H最低价 $ 95.29 $ 95.29 $ 95.29 24H最高价 24H最低价 $ 93.92$ 93.92 $ 93.92 24H最高价 $ 95.29$ 95.29 $ 95.29 历史最高 $ 104.598200752745$ 104.598200752745 $ 104.598200752745 最低价 $ 89.84041087964881$ 89.84041087964881 $ 89.84041087964881 涨跌幅（1H） -0.07% 涨跌幅（1D） +0.26% 漲跌幅（7D） +3.74% 漲跌幅（7D） +3.74%

Uber（UBERON）当前实时价格为 $ 95.14。过去 24 小时内，UBERON 的交易价格在 $ 93.92 至 $ 95.29 之间波动，市场活跃度显著。UBERON 的历史最高价为 $ 104.598200752745，历史最低价为 $ 89.84041087964881。

从短期表现来看，UBERON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.07%，过去 24 小时内变动为 +0.26%，过去 7 天内累计变动为 +3.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Uber（UBERON）市场信息

排名 No.2226 市值 $ 943.14K$ 943.14K $ 943.14K 成交量（24H） $ 55.06K$ 55.06K $ 55.06K 完全稀释市值 $ 943.14K$ 943.14K $ 943.14K 流通量 9.91K 9.91K 9.91K 总供应量 9,913.21471202 9,913.21471202 9,913.21471202 所属公链 ETH

Uber 的当前市值为 $ 943.14K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.06K。UBERON 的流通量为 9.91K，总供应量是 9913.21471202，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 943.14K。