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United Stables (U) 今日技术分析

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United Stables (U) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
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净流入UUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14$1.24 M1.00
2026-08-13$0.16 M1.00
2026-08-12$1.86 M1.00
2026-08-11$0.63 M1.00
2026-08-10-$1.21 M1.00

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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U/USDC
$0.9994
$0.9994$0.9994
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57.81K (USDT)
U/USDT
$1.0001
$1.0001$1.0001
-0.02%
51.69K (USDT)

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