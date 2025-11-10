Tren Finance 是首个完全自主的 AI 稳定币借贷协议，20 多个专业 AI 代理无需人工干预即可管理所有操作，支持以 LP 代币、货币市场存款和重新质押的仓位进行借贷，从而释放数十亿美元的闲置流动性。Tren 的点对点代理贷款模型 Malone 允许用户以个性化条款直接借贷，并根据用户历史记录提供以任何链上资产（包括 NFT、既得代币和新上线资产）为抵押的即时贷款，并提供个性化条款。