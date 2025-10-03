Tren Finance 当前实时价格为 0.00007476 USD。跟踪 TREN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TREN 价格趋势。Tren Finance 当前实时价格为 0.00007476 USD。跟踪 TREN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TREN 价格趋势。

Tren Finance 图标

Tren Finance实时价格 (TREN)

1 TREN 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00007472
$0.00007472
-0.53%1D
USD
Tren Finance (TREN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:55:22 (UTC+8)

Tren Finance（TREN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00007298
$ 0.00007298
24H最低价
$ 0.00007542
$ 0.00007542
24H最高价

$ 0.00007298
$ 0.00007298

$ 0.00007542
$ 0.00007542

Tren Finance（TREN）当前实时价格为 $ 0.00007476。过去 24 小时内，TREN 的交易价格在 $ 0.00007298$ 0.00007542 之间波动，市场活跃度显著。TREN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，TREN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.06%，过去 24 小时内变动为 -0.53%，过去 7 天内累计变动为 -14.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tren Finance（TREN）市场信息

$ 57.12K
$ 57.12K

$ 74.76K
$ 74.76K

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Tren Finance 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.12K。TREN 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.76K

Tren Finance（TREN）价格历史 USD

跟踪 Tren Finance 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000003981-0.53%
30天$ -0.00007614-50.46%
60天$ -0.00018224-70.92%
90天$ -0.00492524-98.51%
Tren Finance 今日价格变化

今天，TREN 记录了 $ -0.0000003981 (-0.53%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Tren Finance 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00007614 (-50.46%)，显示了该代币在短期内的表现。

Tren Finance 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TREN 的变化为 $ -0.00018224 (-70.92%)，从而更广泛地了解其表现。

Tren Finance 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00492524 (-98.51%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Tren Finance（TREN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Tren Finance 价格历史页面

什么是Tren Finance (TREN)

Tren Finance 是首个完全自主的 AI 稳定币借贷协议，20 多个专业 AI 代理无需人工干预即可管理所有操作，支持以 LP 代币、货币市场存款和重新质押的仓位进行借贷，从而释放数十亿美元的闲置流动性。Tren 的点对点代理贷款模型 Malone 允许用户以个性化条款直接借贷，并根据用户历史记录提供以任何链上资产（包括 NFT、既得代币和新上线资产）为抵押的即时贷款，并提供个性化条款。

Tren Finance在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Tren Finance 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 TREN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Tren Finance 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Tren Finance 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Tren Finance 价格预测 (USD)

Tren Finance（TREN）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Tren Finance（TREN）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Tren Finance 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Tren Finance 价格预测

Tren Finance（TREN）代币经济

了解 Tren Finance（TREN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 TREN 代币的完整经济学

如何购买Tren Finance (TREN)

正在寻找如何购买 Tren Finance？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Tren Finance。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

TREN 兑换为当地货币

1 Tren Finance（TREN） to VND
1.9673094
1 Tren Finance（TREN） to AUD
A$0.0001128876
1 Tren Finance（TREN） to GBP
0.0000553224
1 Tren Finance（TREN） to EUR
0.000063546
1 Tren Finance（TREN） to USD
$0.00007476
1 Tren Finance（TREN） to MYR
RM0.000313992
1 Tren Finance（TREN） to TRY
0.003113754
1 Tren Finance（TREN） to JPY
¥0.01098972
1 Tren Finance（TREN） to ARS
ARS$0.10649562
1 Tren Finance（TREN） to RUB
0.0061460196
1 Tren Finance（TREN） to INR
0.0066334548
1 Tren Finance（TREN） to IDR
Rp1.2459995016
1 Tren Finance（TREN） to KRW
0.105295722
1 Tren Finance（TREN） to PHP
0.004328604
1 Tren Finance（TREN） to EGP
￡E.0.0035682948
1 Tren Finance（TREN） to BRL
R$0.0003984708
1 Tren Finance（TREN） to CAD
C$0.0001039164
1 Tren Finance（TREN） to BDT
0.009094554
1 Tren Finance（TREN） to NGN
0.1094576112
1 Tren Finance（TREN） to COP
$0.290894898
1 Tren Finance（TREN） to ZAR
R.0.0012873672
1 Tren Finance（TREN） to UAH
0.0030831024
1 Tren Finance（TREN） to TZS
T.Sh.0.18368532
1 Tren Finance（TREN） to VES
Bs0.01360632
1 Tren Finance（TREN） to CLP
$0.0721434
1 Tren Finance（TREN） to PKR
Rs0.0210292404
1 Tren Finance（TREN） to KZT
0.0409191384
1 Tren Finance（TREN） to THB
฿0.0024177384
1 Tren Finance（TREN） to TWD
NT$0.0022719564
1 Tren Finance（TREN） to AED
د.إ0.0002743692
1 Tren Finance（TREN） to CHF
Fr0.0000590604
1 Tren Finance（TREN） to HKD
HK$0.0005816328
1 Tren Finance（TREN） to AMD
֏0.0286435464
1 Tren Finance（TREN） to MAD
.د.م0.0006795684
1 Tren Finance（TREN） to MXN
$0.0013748364
1 Tren Finance（TREN） to SAR
ريال0.0002796024
1 Tren Finance（TREN） to ETB
Br0.0108469284
1 Tren Finance（TREN） to KES
KSh0.0096545064
1 Tren Finance（TREN） to JOD
د.أ0.00005300484
1 Tren Finance（TREN） to PLN
0.0002706312
1 Tren Finance（TREN） to RON
лв0.0003237108
1 Tren Finance（TREN） to SEK
kr0.0007005012
1 Tren Finance（TREN） to BGN
лв0.0001241016
1 Tren Finance（TREN） to HUF
Ft0.0247216368
1 Tren Finance（TREN） to CZK
0.0015445416
1 Tren Finance（TREN） to KWD
د.ك0.0000228018
1 Tren Finance（TREN） to ILS
0.000246708
1 Tren Finance（TREN） to BOB
Bs0.000515844
1 Tren Finance（TREN） to AZN
0.000127092
1 Tren Finance（TREN） to TJS
SM0.0006960156
1 Tren Finance（TREN） to GEL
0.0002033472
1 Tren Finance（TREN） to AOA
Kz0.0685242684
1 Tren Finance（TREN） to BHD
.د.ب0.00002810976
1 Tren Finance（TREN） to BMD
$0.00007476
1 Tren Finance（TREN） to DKK
kr0.0004754736
1 Tren Finance（TREN） to HNL
L0.001954974
1 Tren Finance（TREN） to MUR
0.0033873756
1 Tren Finance（TREN） to NAD
$0.0012881148
1 Tren Finance（TREN） to NOK
kr0.000743862
1 Tren Finance（TREN） to NZD
$0.0001278396
1 Tren Finance（TREN） to PAB
B/.0.00007476
1 Tren Finance（TREN） to PGK
K0.00031773
1 Tren Finance（TREN） to QAR
ر.ق0.0002721264
1 Tren Finance（TREN） to RSD
дин.0.0074588052
1 Tren Finance（TREN） to UZS
soʻm0.9007226844
1 Tren Finance（TREN） to ALL
L0.0061594764
1 Tren Finance（TREN） to ANG
ƒ0.0001338204
1 Tren Finance（TREN） to AWG
ƒ0.000134568
1 Tren Finance（TREN） to BBD
$0.00014952
1 Tren Finance（TREN） to BAM
KM0.0001241016
1 Tren Finance（TREN） to BIF
Fr0.21986916
1 Tren Finance（TREN） to BND
$0.0000956928
1 Tren Finance（TREN） to BSD
$0.00007476
1 Tren Finance（TREN） to JMD
$0.0120034656
1 Tren Finance（TREN） to KHR
0.3002406456
1 Tren Finance（TREN） to KMF
Fr0.03132444
1 Tren Finance（TREN） to LAK
1.6252173588
1 Tren Finance（TREN） to LKR
Rs0.0226059288
1 Tren Finance（TREN） to MDL
L0.0012514824
1 Tren Finance（TREN） to MGA
Ar0.3337495728
1 Tren Finance（TREN） to MOP
P0.0005988276
1 Tren Finance（TREN） to MVR
0.001143828
1 Tren Finance（TREN） to MWK
MK0.1297915836
1 Tren Finance（TREN） to MZN
MT0.004777164
1 Tren Finance（TREN） to NPR
Rs0.010630872
1 Tren Finance（TREN） to PYG
0.52645992
1 Tren Finance（TREN） to RWF
Fr0.10817772
1 Tren Finance（TREN） to SBD
$0.0006160224
1 Tren Finance（TREN） to SCR
0.0010929912
1 Tren Finance（TREN） to SRD
$0.002848356
1 Tren Finance（TREN） to SVC
$0.0006534024
1 Tren Finance（TREN） to SZL
L0.0012873672
1 Tren Finance（TREN） to TMT
m0.00026166
1 Tren Finance（TREN） to TND
د.ت0.00021770112
1 Tren Finance（TREN） to TTD
$0.0005061252
1 Tren Finance（TREN） to UGX
Sh0.2586696
1 Tren Finance（TREN） to XAF
Fr0.04171608
1 Tren Finance（TREN） to XCD
$0.000201852
1 Tren Finance（TREN） to XOF
Fr0.04171608
1 Tren Finance（TREN） to XPF
Fr0.00755076
1 Tren Finance（TREN） to BWP
P0.0009928128
1 Tren Finance（TREN） to BZD
$0.0001502676
1 Tren Finance（TREN） to CVE
$0.0070207116
1 Tren Finance（TREN） to DJF
Fr0.01330728
1 Tren Finance（TREN） to DOP
$0.004679976
1 Tren Finance（TREN） to DZD
د.ج0.0096799248
1 Tren Finance（TREN） to FJD
$0.00016821
1 Tren Finance（TREN） to GNF
Fr0.6500382
1 Tren Finance（TREN） to GTQ
Q0.0005726616
1 Tren Finance（TREN） to GYD
$0.0156330636
1 Tren Finance（TREN） to ISK
kr0.0089712

Tren Finance资源

要更深入地了解 Tren Finance，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Tren Finance网站
区块查询

人们还问：关于Tren Finance的其他问题

Tren Finance（TREN）今日价格是多少？
TREN 实时价格为 0.00007476 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 TREN 兑 USD 的价格是多少？
当前 TREN 兑 USD 的价格为 $ 0.00007476。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Tren Finance 的市值是多少？
TREN 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
TREN 的流通供应量是多少？
TREN 的流通供应量为 -- USD
TREN 的历史最高价（ATH）是多少？
TREN 的历史最高价是 -- USD
TREN 的历史最低价（ATL）是多少？
TREN 的历史最低价是 -- USD
TREN 的交易量是多少？
TREN 的 24 小时实时交易量为 $ 57.12K USD
TREN 今年会涨吗？
TREN 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 TREN 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:55:22 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

$0.00007472
