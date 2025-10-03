Tren Finance（TREN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00007298 $ 0.00007298 $ 0.00007298 24H最低价 $ 0.00007542 $ 0.00007542 $ 0.00007542 24H最高价 24H最低价 $ 0.00007298$ 0.00007298 $ 0.00007298 24H最高价 $ 0.00007542$ 0.00007542 $ 0.00007542 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.06% 涨跌幅（1D） -0.53% 漲跌幅（7D） -14.56% 漲跌幅（7D） -14.56%

Tren Finance（TREN）当前实时价格为 $ 0.00007476。过去 24 小时内，TREN 的交易价格在 $ 0.00007298 至 $ 0.00007542 之间波动，市场活跃度显著。TREN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TREN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.06%，过去 24 小时内变动为 -0.53%，过去 7 天内累计变动为 -14.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tren Finance（TREN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 57.12K$ 57.12K $ 57.12K 完全稀释市值 $ 74.76K$ 74.76K $ 74.76K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BASE

Tren Finance 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.12K。TREN 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.76K。