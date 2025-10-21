TrashCoin（TRASH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.002458 $ 0.002458 $ 0.002458 24H最低价 $ 0.002809 $ 0.002809 $ 0.002809 24H最高价 24H最低价 $ 0.002458$ 0.002458 $ 0.002458 24H最高价 $ 0.002809$ 0.002809 $ 0.002809 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -2.82% 涨跌幅（1D） +0.58% 漲跌幅（7D） -3.84% 漲跌幅（7D） -3.84%

TrashCoin（TRASH）当前实时价格为 $ 0.00273。过去 24 小时内，TRASH 的交易价格在 $ 0.002458 至 $ 0.002809 之间波动，市场活跃度显著。TRASH 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TRASH 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.82%，过去 24 小时内变动为 +0.58%，过去 7 天内累计变动为 -3.84%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TrashCoin（TRASH）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 55.13K$ 55.13K $ 55.13K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 SOL

TrashCoin 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.13K。TRASH 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。