Alt.town 是一个虚拟明星价值增值平台。Alt.town 提供一项服务，允许用户以数字资产形式交易虚拟创作者的价值。创作者的价值基于其创作内容和粉丝群体。加入 Alt.town 的虚拟明星（例如 VTuber、虚拟网红和虚拟偶像）将发行一种名为 DNA 的数字资产，象征其价值。包括粉丝和 Web3 支持者在内的用户可以购买自己喜爱的虚拟明星的 DNA，期待其价值增长，并享受明星创作的内容。这些数字资产的价格由用户间交易决定，并由基于链上订单簿的交易支持。