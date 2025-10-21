Alttown 当前实时价格为 0.000851 USD。跟踪 TOWN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TOWN 价格趋势。Alttown 当前实时价格为 0.000851 USD。跟踪 TOWN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TOWN 价格趋势。

Alttown 图标

Alttown实时价格 (TOWN)

1 TOWN 兑换为 USD 的实时价格：

$0.000851
$0.000851
-1.04%1D
USD
Alttown (TOWN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:45:33 (UTC+8)

Alttown（TOWN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0007572
$ 0.0007572
24H最低价
$ 0.000906
$ 0.000906
24H最高价

$ 0.0007572
$ 0.0007572

$ 0.000906
$ 0.000906

--
--

--
--

-0.36%

-1.04%

-37.01%

-37.01%

Alttown（TOWN）当前实时价格为 $ 0.000851。过去 24 小时内，TOWN 的交易价格在 $ 0.0007572$ 0.000906 之间波动，市场活跃度显著。TOWN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，TOWN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.36%，过去 24 小时内变动为 -1.04%，过去 7 天内累计变动为 -37.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alttown（TOWN）市场信息

--
--

$ 53.31K
$ 53.31K

$ 1.70M
$ 1.70M

--
--

2,000,000,000
2,000,000,000

BSC

Alttown 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.31K。TOWN 的流通量为 --，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.70M

Alttown（TOWN）价格历史 USD

跟踪 Alttown 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000008943-1.04%
30天$ -0.001147-57.41%
60天$ -0.012089-93.43%
90天$ -0.004149-82.98%
Alttown 今日价格变化

今天，TOWN 记录了 $ -0.000008943 (-1.04%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Alttown 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.001147 (-57.41%)，显示了该代币在短期内的表现。

Alttown 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TOWN 的变化为 $ -0.012089 (-93.43%)，从而更广泛地了解其表现。

Alttown 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.004149 (-82.98%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Alttown（TOWN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Alttown 价格历史页面

什么是Alttown (TOWN)

Alt.town 是一个虚拟明星价值增值平台。Alt.town 提供一项服务，允许用户以数字资产形式交易虚拟创作者的价值。创作者的价值基于其创作内容和粉丝群体。加入 Alt.town 的虚拟明星（例如 VTuber、虚拟网红和虚拟偶像）将发行一种名为 DNA 的数字资产，象征其价值。包括粉丝和 Web3 支持者在内的用户可以购买自己喜爱的虚拟明星的 DNA，期待其价值增长，并享受明星创作的内容。这些数字资产的价格由用户间交易决定，并由基于链上订单簿的交易支持。

Alttown在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Alttown 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 TOWN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Alttown 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Alttown 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Alttown 价格预测 (USD)

Alttown（TOWN）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Alttown（TOWN）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Alttown 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Alttown 价格预测

Alttown（TOWN）代币经济

了解 Alttown（TOWN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 TOWN 代币的完整经济学

如何购买Alttown (TOWN)

正在寻找如何购买 Alttown？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Alttown。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

TOWN 兑换为当地货币

1 Alttown（TOWN） to VND
22.394065
1 Alttown（TOWN） to AUD
A$0.00129352
1 Alttown（TOWN） to GBP
0.00063825
1 Alttown（TOWN） to EUR
0.00072335
1 Alttown（TOWN） to USD
$0.000851
1 Alttown（TOWN） to MYR
RM0.00359122
1 Alttown（TOWN） to TRY
0.03575051
1 Alttown（TOWN） to JPY
¥0.130203
1 Alttown（TOWN） to ARS
ARS$1.26636459
1 Alttown（TOWN） to RUB
0.06773109
1 Alttown（TOWN） to INR
0.07474333
1 Alttown（TOWN） to IDR
Rp14.18332766
1 Alttown（TOWN） to PHP
0.04997072
1 Alttown（TOWN） to EGP
￡E.0.04041399
1 Alttown（TOWN） to BRL
R$0.00457838
1 Alttown（TOWN） to CAD
C$0.00118289
1 Alttown（TOWN） to BDT
0.10411985
1 Alttown（TOWN） to NGN
1.24051972
1 Alttown（TOWN） to COP
$3.29844196
1 Alttown（TOWN） to ZAR
R.0.0146372
1 Alttown（TOWN） to UAH
0.03573349
1 Alttown（TOWN） to TZS
T.Sh.2.10642924
1 Alttown（TOWN） to VES
Bs0.180412
1 Alttown（TOWN） to CLP
$0.801642
1 Alttown（TOWN） to PKR
Rs0.24073088
1 Alttown（TOWN） to KZT
0.45752313
1 Alttown（TOWN） to THB
฿0.02776813
1 Alttown（TOWN） to TWD
NT$0.02624484
1 Alttown（TOWN） to AED
د.إ0.00312317
1 Alttown（TOWN） to CHF
Fr0.00067229
1 Alttown（TOWN） to HKD
HK$0.00660376
1 Alttown（TOWN） to AMD
֏0.32530326
1 Alttown（TOWN） to MAD
.د.م0.00783771
1 Alttown（TOWN） to MXN
$0.0156584
1 Alttown（TOWN） to SAR
ريال0.00319125
1 Alttown（TOWN） to ETB
Br0.12998174
1 Alttown（TOWN） to KES
KSh0.10970241
1 Alttown（TOWN） to JOD
د.أ0.000603359
1 Alttown（TOWN） to PLN
0.00309764
1 Alttown（TOWN） to RON
лв0.00371887
1 Alttown（TOWN） to SEK
kr0.00798238
1 Alttown（TOWN） to BGN
лв0.00142968
1 Alttown（TOWN） to HUF
Ft0.28528073
1 Alttown（TOWN） to CZK
0.01777739
1 Alttown（TOWN） to KWD
د.ك0.000260406
1 Alttown（TOWN） to ILS
0.00279128
1 Alttown（TOWN） to BOB
Bs0.0058719
1 Alttown（TOWN） to AZN
0.0014467
1 Alttown（TOWN） to TJS
SM0.00792281
1 Alttown（TOWN） to GEL
0.00230621
1 Alttown（TOWN） to AOA
Kz0.77858841
1 Alttown（TOWN） to BHD
.د.ب0.000319976
1 Alttown（TOWN） to BMD
$0.000851
1 Alttown（TOWN） to DKK
kr0.00546342
1 Alttown（TOWN） to HNL
L0.02231322
1 Alttown（TOWN） to MUR
0.03873752
1 Alttown（TOWN） to NAD
$0.01473081
1 Alttown（TOWN） to NOK
kr0.00851
1 Alttown（TOWN） to NZD
$0.00147223
1 Alttown（TOWN） to PAB
B/.0.000851
1 Alttown（TOWN） to PGK
K0.00361675
1 Alttown（TOWN） to QAR
ر.ق0.00309764
1 Alttown（TOWN） to RSD
дин.0.08584037
1 Alttown（TOWN） to UZS
soʻm10.25300969
1 Alttown（TOWN） to ALL
L0.07070959
1 Alttown（TOWN） to ANG
ƒ0.00152329
1 Alttown（TOWN） to AWG
ƒ0.00152329
1 Alttown（TOWN） to BBD
$0.001702
1 Alttown（TOWN） to BAM
KM0.00142968
1 Alttown（TOWN） to BIF
Fr2.509599
1 Alttown（TOWN） to BND
$0.00109779
1 Alttown（TOWN） to BSD
$0.000851
1 Alttown（TOWN） to JMD
$0.13630467
1 Alttown（TOWN） to KHR
3.43144475
1 Alttown（TOWN） to KMF
Fr0.360824
1 Alttown（TOWN） to LAK
18.49999963
1 Alttown（TOWN） to LKR
රු0.2581083
1 Alttown（TOWN） to MDL
L0.01452657
1 Alttown（TOWN） to MGA
Ar3.85067288
1 Alttown（TOWN） to MOP
P0.00679949
1 Alttown（TOWN） to MVR
0.0130203
1 Alttown（TOWN） to MWK
MK1.4748681
1 Alttown（TOWN） to MZN
MT0.0543789
1 Alttown（TOWN） to NPR
रु0.11933573
1 Alttown（TOWN） to PYG
6.035292
1 Alttown（TOWN） to RWF
Fr1.233099
1 Alttown（TOWN） to SBD
$0.00701224
1 Alttown（TOWN） to SCR
0.0118289
1 Alttown（TOWN） to SRD
$0.03381023
1 Alttown（TOWN） to SVC
$0.00742923
1 Alttown（TOWN） to SZL
L0.01473081
1 Alttown（TOWN） to TMT
m0.00298701
1 Alttown（TOWN） to TND
د.ت0.002495983
1 Alttown（TOWN） to TTD
$0.00576978
1 Alttown（TOWN） to UGX
Sh2.954672
1 Alttown（TOWN） to XAF
Fr0.479964
1 Alttown（TOWN） to XCD
$0.0022977
1 Alttown（TOWN） to XOF
Fr0.479964
1 Alttown（TOWN） to XPF
Fr0.086802
1 Alttown（TOWN） to BWP
P0.01213526
1 Alttown（TOWN） to BZD
$0.001702
1 Alttown（TOWN） to CVE
$0.08077692
1 Alttown（TOWN） to DJF
Fr0.150627
1 Alttown（TOWN） to DOP
$0.054464
1 Alttown（TOWN） to DZD
د.ج0.11075765
1 Alttown（TOWN） to FJD
$0.00193177
1 Alttown（TOWN） to GNF
Fr7.399445
1 Alttown（TOWN） to GTQ
Q0.00651015
1 Alttown（TOWN） to GYD
$0.17784198
1 Alttown（TOWN） to ISK
kr0.103822

Alttown资源

要更深入地了解 Alttown，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Alttown网站
区块查询

人们还问：关于Alttown的其他问题

Alttown（TOWN）今日价格是多少？
TOWN 实时价格为 0.000851 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 TOWN 兑 USD 的价格是多少？
当前 TOWN 兑 USD 的价格为 $ 0.000851。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Alttown 的市值是多少？
TOWN 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
TOWN 的流通供应量是多少？
TOWN 的流通供应量为 -- USD
TOWN 的历史最高价（ATH）是多少？
TOWN 的历史最高价是 -- USD
TOWN 的历史最低价（ATL）是多少？
TOWN 的历史最低价是 -- USD
TOWN 的交易量是多少？
TOWN 的 24 小时实时交易量为 $ 53.31K USD
TOWN 今年会涨吗？
TOWN 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 TOWN 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:45:33 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

TOWN 兑 USD 计算器

数量

TOWN
TOWN
USD
USD

1 TOWN = 0.000851 USD

交易 TOWN

TOWN/USDT
$0.000851
$0.000851$0.000851
-0.92%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

