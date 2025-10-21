Alttown（TOWN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0007572 $ 0.0007572 $ 0.0007572 24H最低价 $ 0.000906 $ 0.000906 $ 0.000906 24H最高价 24H最低价 $ 0.0007572$ 0.0007572 $ 0.0007572 24H最高价 $ 0.000906$ 0.000906 $ 0.000906 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.36% 涨跌幅（1D） -1.04% 漲跌幅（7D） -37.01% 漲跌幅（7D） -37.01%

Alttown（TOWN）当前实时价格为 $ 0.000851。过去 24 小时内，TOWN 的交易价格在 $ 0.0007572 至 $ 0.000906 之间波动，市场活跃度显著。TOWN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TOWN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.36%，过去 24 小时内变动为 -1.04%，过去 7 天内累计变动为 -37.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alttown（TOWN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 53.31K$ 53.31K $ 53.31K 完全稀释市值 $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M 流通量 ---- -- 总供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 所属公链 BSC

Alttown 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.31K。TOWN 的流通量为 --，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.70M。