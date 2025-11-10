Torum 是一个获牌照的数位资产交易所，并搭载 Visa 功能的加密货币钱包，专为日常用户设计。身为马来西亚首家加密货币电子钱包，Torum 让您可以安全地交易、存储和使用您的数位资产。不论是日常消费还是长期持有，Torum 都让加密货币如现金般简单、方便、易用。