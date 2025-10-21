Torum 当前实时价格为 0.004242 USD。跟踪 TORUM 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TORUM 价格趋势。Torum 当前实时价格为 0.004242 USD。跟踪 TORUM 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TORUM 价格趋势。

更多关于 TORUM

TORUM 价格信息

TORUM 白皮书

TORUM 币种官网

TORUM 代币经济

TORUM 价格预测

TORUM 价格历史

TORUM 购买指南

TORUM 兑换法币计算

TORUM 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Torum 图标

Torum实时价格 (TORUM)

1 TORUM 兑换为 USD 的实时价格：

$0.004242
$0.004242$0.004242
-3.96%1D
USD
Torum (TORUM) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:25:14 (UTC+8)

Torum（TORUM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.004236
$ 0.004236$ 0.004236
24H最低价
$ 0.00482
$ 0.00482$ 0.00482
24H最高价

$ 0.004236
$ 0.004236$ 0.004236

$ 0.00482
$ 0.00482$ 0.00482

$ 2.3939493863553967
$ 2.3939493863553967$ 2.3939493863553967

$ 0.002637578225314152
$ 0.002637578225314152$ 0.002637578225314152

-2.98%

-3.96%

-10.72%

-10.72%

Torum（TORUM）当前实时价格为 $ 0.004242。过去 24 小时内，TORUM 的交易价格在 $ 0.004236$ 0.00482 之间波动，市场活跃度显著。TORUM 的历史最高价为 $ 2.3939493863553967，历史最低价为 $ 0.002637578225314152

从短期表现来看，TORUM 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.98%，过去 24 小时内变动为 -3.96%，过去 7 天内累计变动为 -10.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Torum（TORUM）市场信息

No.2298

$ 823.36K
$ 823.36K$ 823.36K

$ 112.11K
$ 112.11K$ 112.11K

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

194.10M
194.10M 194.10M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

BSC

Torum 的当前市值为 $ 823.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 112.11K。TORUM 的流通量为 194.10M，总供应量是 800000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.39M

Torum（TORUM）价格历史 USD

跟踪 Torum 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00017491-3.96%
30天$ -0.001286-23.27%
60天$ -0.001448-25.45%
90天$ -0.001896-30.89%
Torum 今日价格变化

今天，TORUM 记录了 $ -0.00017491 (-3.96%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Torum 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.001286 (-23.27%)，显示了该代币在短期内的表现。

Torum 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TORUM 的变化为 $ -0.001448 (-25.45%)，从而更广泛地了解其表现。

Torum 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.001896 (-30.89%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Torum（TORUM）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Torum 价格历史页面

什么是Torum (TORUM)

Torum 是一个获牌照的数位资产交易所，并搭载 Visa 功能的加密货币钱包，专为日常用户设计。身为马来西亚首家加密货币电子钱包，Torum 让您可以安全地交易、存储和使用您的数位资产。不论是日常消费还是长期持有，Torum 都让加密货币如现金般简单、方便、易用。

Torum在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Torum 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 TORUM 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Torum 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Torum 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Torum 价格预测 (USD)

Torum（TORUM）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Torum（TORUM）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Torum 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Torum 价格预测

Torum（TORUM）代币经济

了解 Torum（TORUM）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 TORUM 代币的完整经济学

如何购买Torum (TORUM)

正在寻找如何购买 Torum？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Torum。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

TORUM 兑换为当地货币

1 Torum（TORUM） to VND
111.62823
1 Torum（TORUM） to AUD
A$0.00649026
1 Torum（TORUM） to GBP
0.0031815
1 Torum（TORUM） to EUR
0.00364812
1 Torum（TORUM） to USD
$0.004242
1 Torum（TORUM） to MYR
RM0.01790124
1 Torum（TORUM） to TRY
0.17820642
1 Torum（TORUM） to JPY
¥0.649026
1 Torum（TORUM） to ARS
ARS$6.28443816
1 Torum（TORUM） to RUB
0.34237182
1 Torum（TORUM） to INR
0.37257486
1 Torum（TORUM） to IDR
Rp70.69997172
1 Torum（TORUM） to PHP
0.24909024
1 Torum（TORUM） to EGP
￡E.0.20153742
1 Torum（TORUM） to BRL
R$0.02282196
1 Torum（TORUM） to CAD
C$0.00589638
1 Torum（TORUM） to BDT
0.5190087
1 Torum（TORUM） to NGN
6.18364824
1 Torum（TORUM） to COP
$16.44182232
1 Torum（TORUM） to ZAR
R.0.0729624
1 Torum（TORUM） to UAH
0.17812158
1 Torum（TORUM） to TZS
T.Sh.10.47404946
1 Torum（TORUM） to VES
Bs0.899304
1 Torum（TORUM） to CLP
$4.000206
1 Torum（TORUM） to PKR
Rs1.19997696
1 Torum（TORUM） to KZT
2.28062646
1 Torum（TORUM） to THB
฿0.13845888
1 Torum（TORUM） to TWD
NT$0.13082328
1 Torum（TORUM） to AED
د.إ0.01556814
1 Torum（TORUM） to CHF
Fr0.00335118
1 Torum（TORUM） to HKD
HK$0.03291792
1 Torum（TORUM） to AMD
֏1.62031674
1 Torum（TORUM） to MAD
.د.م0.03906882
1 Torum（TORUM） to MXN
$0.0780528
1 Torum（TORUM） to SAR
ريال0.01586508
1 Torum（TORUM） to ETB
Br0.6483897
1 Torum（TORUM） to KES
KSh0.54632718
1 Torum（TORUM） to JOD
د.أ0.003007578
1 Torum（TORUM） to PLN
0.01544088
1 Torum（TORUM） to RON
лв0.01853754
1 Torum（TORUM） to SEK
kr0.03983238
1 Torum（TORUM） to BGN
лв0.00712656
1 Torum（TORUM） to HUF
Ft1.4229789
1 Torum（TORUM） to CZK
0.0886578
1 Torum（TORUM） to KWD
د.ك0.001298052
1 Torum（TORUM） to ILS
0.01391376
1 Torum（TORUM） to BOB
Bs0.02922738
1 Torum（TORUM） to AZN
0.0072114
1 Torum（TORUM） to TJS
SM0.03949302
1 Torum（TORUM） to GEL
0.01149582
1 Torum（TORUM） to AOA
Kz3.88104822
1 Torum（TORUM） to BHD
.د.ب0.001594992
1 Torum（TORUM） to BMD
$0.004242
1 Torum（TORUM） to DKK
kr0.02723364
1 Torum（TORUM） to HNL
L0.11126766
1 Torum（TORUM） to MUR
0.19309584
1 Torum（TORUM） to NAD
$0.07347144
1 Torum（TORUM） to NOK
kr0.04242
1 Torum（TORUM） to NZD
$0.00733866
1 Torum（TORUM） to PAB
B/.0.004242
1 Torum（TORUM） to PGK
K0.01807092
1 Torum（TORUM） to QAR
ر.ق0.01544088
1 Torum（TORUM） to RSD
дин.0.42763602
1 Torum（TORUM） to UZS
soʻm51.10842198
1 Torum（TORUM） to ALL
L0.35246778
1 Torum（TORUM） to ANG
ƒ0.00759318
1 Torum（TORUM） to AWG
ƒ0.00759318
1 Torum（TORUM） to BBD
$0.008484
1 Torum（TORUM） to BAM
KM0.00712656
1 Torum（TORUM） to BIF
Fr12.475722
1 Torum（TORUM） to BND
$0.00547218
1 Torum（TORUM） to BSD
$0.004242
1 Torum（TORUM） to JMD
$0.67922904
1 Torum（TORUM） to KHR
17.03612652
1 Torum（TORUM） to KMF
Fr1.798608
1 Torum（TORUM） to LAK
92.21738946
1 Torum（TORUM） to LKR
රු1.28621682
1 Torum（TORUM） to MDL
L0.07249578
1 Torum（TORUM） to MGA
Ar19.108089
1 Torum（TORUM） to MOP
P0.03389358
1 Torum（TORUM） to MVR
0.0649026
1 Torum（TORUM） to MWK
MK7.3390842
1 Torum（TORUM） to MZN
MT0.2710638
1 Torum（TORUM） to NPR
रु0.59468598
1 Torum（TORUM） to PYG
29.872164
1 Torum（TORUM） to RWF
Fr6.146658
1 Torum（TORUM） to SBD
$0.03495408
1 Torum（TORUM） to SCR
0.05879412
1 Torum（TORUM） to SRD
$0.16853466
1 Torum（TORUM） to SVC
$0.03703266
1 Torum（TORUM） to SZL
L0.07347144
1 Torum（TORUM） to TMT
m0.01488942
1 Torum（TORUM） to TND
د.ت0.012446028
1 Torum（TORUM） to TTD
$0.02871834
1 Torum（TORUM） to UGX
Sh14.728224
1 Torum（TORUM） to XAF
Fr2.392488
1 Torum（TORUM） to XCD
$0.0114534
1 Torum（TORUM） to XOF
Fr2.392488
1 Torum（TORUM） to XPF
Fr0.432684
1 Torum（TORUM） to BWP
P0.0604485
1 Torum（TORUM） to BZD
$0.008484
1 Torum（TORUM） to CVE
$0.40218402
1 Torum（TORUM） to DJF
Fr0.750834
1 Torum（TORUM） to DOP
$0.27136074
1 Torum（TORUM） to DZD
د.ج0.55205388
1 Torum（TORUM） to FJD
$0.00962934
1 Torum（TORUM） to GNF
Fr36.88419
1 Torum（TORUM） to GTQ
Q0.03240888
1 Torum（TORUM） to GYD
$0.88611138
1 Torum（TORUM） to ISK
kr0.517524

Torum资源

要更深入地了解 Torum，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Torum网站
区块查询

人们还问：关于Torum的其他问题

Torum（TORUM）今日价格是多少？
TORUM 实时价格为 0.004242 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 TORUM 兑 USD 的价格是多少？
当前 TORUM 兑 USD 的价格为 $ 0.004242。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Torum 的市值是多少？
TORUM 的市值为 $ 823.36K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
TORUM 的流通供应量是多少？
TORUM 的流通供应量为 194.10M USD
TORUM 的历史最高价（ATH）是多少？
TORUM 的历史最高价是 2.3939493863553967 USD
TORUM 的历史最低价（ATL）是多少？
TORUM 的历史最低价是 0.002637578225314152 USD
TORUM 的交易量是多少？
TORUM 的 24 小时实时交易量为 $ 112.11K USD
TORUM 今年会涨吗？
TORUM 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 TORUM 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:25:14 (UTC+8)

Torum（TORUM）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

TORUM 兑 USD 计算器

数量

TORUM
TORUM
USD
USD

1 TORUM = 0.004242 USD

交易 TORUM

TORUM/USDT
$0.004242
$0.004242$0.004242
-4.30%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,539.95
$114,539.95$114,539.95

+0.74%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,171.24
$4,171.24$4,171.24

+2.35%

Ping 图标

Ping

PING

$0.04197
$0.04197$0.04197

+5.18%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4424
$5.4424$5.4424

-12.79%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.24
$200.24$200.24

+0.34%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,171.24
$4,171.24$4,171.24

+2.35%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,539.95
$114,539.95$114,539.95

+0.74%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.24
$200.24$200.24

+0.34%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6544
$2.6544$2.6544

+0.52%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20590
$0.20590$0.20590

+1.40%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0179
$0.0179$0.0179

-70.16%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000095
$0.000000000000095$0.000000000000095

+30.13%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010658
$0.010658$0.010658

-8.27%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015000
$0.000000000000000000015000$0.000000000000000000015000

+1,897.33%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000018
$0.000000000000018$0.000000000000018

+260.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003504
$0.0003504$0.0003504

+75.81%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.15312
$0.15312$0.15312

+60.45%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000081
$0.0000000000000000000081$0.0000000000000000000081

+42.10%