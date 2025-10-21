Torum（TORUM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.004236 $ 0.004236 $ 0.004236 24H最低价 $ 0.00482 $ 0.00482 $ 0.00482 24H最高价 24H最低价 $ 0.004236$ 0.004236 $ 0.004236 24H最高价 $ 0.00482$ 0.00482 $ 0.00482 历史最高 $ 2.3939493863553967$ 2.3939493863553967 $ 2.3939493863553967 最低价 $ 0.002637578225314152$ 0.002637578225314152 $ 0.002637578225314152 涨跌幅（1H） -2.98% 涨跌幅（1D） -3.96% 漲跌幅（7D） -10.72% 漲跌幅（7D） -10.72%

Torum（TORUM）当前实时价格为 $ 0.004242。过去 24 小时内，TORUM 的交易价格在 $ 0.004236 至 $ 0.00482 之间波动，市场活跃度显著。TORUM 的历史最高价为 $ 2.3939493863553967，历史最低价为 $ 0.002637578225314152。

从短期表现来看，TORUM 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.98%，过去 24 小时内变动为 -3.96%，过去 7 天内累计变动为 -10.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Torum（TORUM）市场信息

排名 No.2298 市值 $ 823.36K$ 823.36K $ 823.36K 成交量（24H） $ 112.11K$ 112.11K $ 112.11K 完全稀释市值 $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M 流通量 194.10M 194.10M 194.10M 总供应量 800,000,000 800,000,000 800,000,000 所属公链 BSC

Torum 的当前市值为 $ 823.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 112.11K。TORUM 的流通量为 194.10M，总供应量是 800000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.39M。