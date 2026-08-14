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The Top Floor Boss 当前实时价格为 0.0001256 USD。TJR 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 TJR 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！The Top Floor Boss 当前实时价格为 0.0001256 USD。TJR 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 TJR 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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The Top Floor Boss实时价格 (TJR)

1 TJR 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0001256
$0.0001256$0.0001256
-1.72%1D
USD
The Top Floor Boss (TJR) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 07:09:29 (UTC+8)

The Top Floor Boss 今日价格

The Top Floor Boss (TJR) 今日实时价格为 $ 0.0001256，过去 24 小时内变化了 1.72%。当前 TJR 兑 USD 的汇率为 $ 0.0001256 每 TJR。

The Top Floor Boss 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- TJR。过去 24 小时内，TJR 的交易价格在 $ 0.0001236（低点）和 $ 0.0001286（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，TJR 在过去一小时内波动了 +0.64%，过去7 天内波动了 -5.92%。过去一天，总交易量达到 $ 54.06K

The Top Floor Boss（TJR）市场信息

--
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$ 54.06K
$ 54.06K$ 54.06K

$ 125.60K
$ 125.60K$ 125.60K

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999,999,733
999,999,733 999,999,733

SOL

The Top Floor Boss 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.06K。TJR 的流通量为 --，总供应量是 999999733，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 125.60K

The Top Floor Boss 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0001236
$ 0.0001236$ 0.0001236
24H最低价
$ 0.0001286
$ 0.0001286$ 0.0001286
24H最高价

$ 0.0001236
$ 0.0001236$ 0.0001236

$ 0.0001286
$ 0.0001286$ 0.0001286

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+0.64%

-1.72%

-5.92%

-5.92%

The Top Floor Boss（TJR）价格历史 USD

跟踪 The Top Floor Boss 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000002198-1.72%
30天$ -0.0002593-67.37%
60天$ -0.0038744-96.86%
90天$ -0.0038744-96.86%
The Top Floor Boss 今日价格变化

今天，TJR 记录了 $ -0.000002198 (-1.72%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

The Top Floor Boss 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0002593 (-67.37%)，显示了该代币在短期内的表现。

The Top Floor Boss 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TJR 的变化为 $ -0.0038744 (-96.86%)，从而更广泛地了解其表现。

The Top Floor Boss 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0038744 (-96.86%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 The Top Floor Boss（TJR）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 The Top Floor Boss 价格历史页面

The Top Floor Boss 分析

本分析利用人工智能模型评估 The Top Floor Boss 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

The Top Floor Boss 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 TJR 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 60% | 看跌 40%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点R1 ＜ 现价 ≤ R2位于 R1‑R2 间高于中枢，但未进极端高价区。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。
EMA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。

TJR_USDT在4h周期内运行于中枢1.819E-4上方，现价1.857E-4突破R1阻力位1.849E-4。价格处于枢纽体系的上行区间层级，短期结构偏向多头排列。均线组与EMA组均呈现买入信号，指标一致性确认当前价位有效站稳关键分水岭之上。 MACD形成金叉，快慢线同向发散，动能集中向上释放。RSI处于中性区域，未进入超买极端值，保留上行空间。KDJ与StochRSI数值配合价格走势，未见明显顶背离现象。布林带开口维持稳定，波动率未出现异常放大，市场情绪保持理性跟随状态。 近端关注R2阻力位1.882E-4，距离现价约1.35%空间。下方第一参考位为刚突破的R1即1.849E-4，距离现价不足0.5%。若回调测试中枢1.819E-4，距离约为2.05%，构成远端结构性支撑。S1位1.786E-4与S2位1.756E-4作为更深层级防守点，暂不作为即时交易参照核心。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

The Top Floor Boss 的价格预测

The Top Floor Boss（TJR）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，TJR 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
The Top Floor Boss (TJR) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，The Top Floor Boss 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 The Top Floor Boss 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 The Top Floor Boss 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 TJR 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 The Top Floor Boss

准备好开始使用 The Top Floor Boss 了吗？在 MEXC 购买 TJR 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 The Top Floor Boss 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 The Top Floor Boss (TJR) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，The Top Floor Boss 将立即存入您的钱包。
The Top Floor Boss (TJR) 购买教程

The Top Floor Boss 能做什么？

拥有 The Top Floor Boss 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

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    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 The Top Floor Boss (TJR) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是The Top Floor Boss (TJR)

TJR 是一种模因币。

The Top Floor Boss资源

要更深入地了解 The Top Floor Boss，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于The Top Floor Boss的其他问题

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The Top Floor Boss（TJR）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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探索有关 The Top Floor Boss 的更多信息

TJRUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 TJR。在 MEXC 上探索 TJRUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 The Top Floor Boss (TJR) 市场

探索现货和合约市场，查看 The Top Floor Boss 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
TJR/USD1
$0.000124
$0.000124$0.000124
-2.13%
435.93M (USDT)
TJR/USDT
$0.0001247
$0.0001247$0.0001247
-2.27%
428.57M (USDT)

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ShotsAI

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+21.96%

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ZKcandy

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$1.8898$1.8898

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EPIC

$0.3678
$0.3678$0.3678

+10.98%

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数量

TJR
TJR
USD
USD

1 TJR = 0.0001256 USD