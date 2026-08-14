The Top Floor Boss 今日价格

The Top Floor Boss (TJR) 今日实时价格为 $ 0.0001256，过去 24 小时内变化了 1.72%。当前 TJR 兑 USD 的汇率为 $ 0.0001256 每 TJR。

The Top Floor Boss 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- TJR。过去 24 小时内，TJR 的交易价格在 $ 0.0001236（低点）和 $ 0.0001286（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，TJR 在过去一小时内波动了 +0.64%，过去7 天内波动了 -5.92%。过去一天，总交易量达到 $ 54.06K。

The Top Floor Boss（TJR）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 54.06K$ 54.06K $ 54.06K 完全稀释市值 $ 125.60K$ 125.60K $ 125.60K 流通量 ---- -- 总供应量 999,999,733 999,999,733 999,999,733 所属公链 SOL

The Top Floor Boss 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.06K。TJR 的流通量为 --，总供应量是 999999733，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 125.60K。