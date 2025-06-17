什么是The America Party (TAPETH)

在马斯克与特朗普的“口水战”期间，马斯克在推特上发起一项投票，询问是否应成立一个新政党。最终有约 80% 的投票者表示支持。马斯克随后转发并评论：“THE AMERICA PARTY”，引发广泛讨论。

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The America Party价格预测

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The America Party价格历史

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The America Party（TAPETH）代币经济

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如何购买The America Party (TAPETH)

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TAPETH 兑换为当地货币

1 TAPETH 兑换 VND ₫ 5.215633 1 TAPETH 兑换 AUD A$ 0.000303246 1 TAPETH 兑换 GBP ￡ 0.000144686 1 TAPETH 兑换 EUR € 0.000170452 1 TAPETH 兑换 USD $ 0.0001982 1 TAPETH 兑换 MYR RM 0.000840368 1 TAPETH 兑换 TRY ₺ 0.00780908 1 TAPETH 兑换 JPY ¥ 0.028677558 1 TAPETH 兑换 RUB ₽ 0.015556718 1 TAPETH 兑换 INR ₹ 0.017096732 1 TAPETH 兑换 IDR Rp 3.249179808 1 TAPETH 兑换 KRW ₩ 0.270764984 1 TAPETH 兑换 PHP ₱ 0.011255778 1 TAPETH 兑换 EGP ￡E. 0.009937748 1 TAPETH 兑换 BRL R$ 0.001088118 1 TAPETH 兑换 CAD C$ 0.00026757 1 TAPETH 兑换 BDT ৳ 0.024227968 1 TAPETH 兑换 NGN ₦ 0.30586224 1 TAPETH 兑换 UAH ₴ 0.00823521 1 TAPETH 兑换 VES Bs 0.0202164 1 TAPETH 兑换 PKR Rs 0.056098528 1 TAPETH 兑换 KZT ₸ 0.10158741 1 TAPETH 兑换 THB ฿ 0.006447446 1 TAPETH 兑换 TWD NT$ 0.0058469 1 TAPETH 兑换 AED د.إ 0.000727394 1 TAPETH 兑换 CHF Fr 0.000160542 1 TAPETH 兑换 HKD HK$ 0.001553888 1 TAPETH 兑换 MAD .د.م 0.001805602 1 TAPETH 兑换 MXN $ 0.00375589

The America Party资源

要更深入地了解 The America Party，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：