Taker Protocol（TAKER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.005585 $ 0.005585 $ 0.005585 24H最低价 $ 0.005865 $ 0.005865 $ 0.005865 24H最高价 24H最低价 $ 0.005585$ 0.005585 $ 0.005585 24H最高价 $ 0.005865$ 0.005865 $ 0.005865 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +1.40% 涨跌幅（1D） +1.45% 漲跌幅（7D） -16.92% 漲跌幅（7D） -16.92%

Taker Protocol（TAKER）当前实时价格为 $ 0.005704。过去 24 小时内，TAKER 的交易价格在 $ 0.005585 至 $ 0.005865 之间波动，市场活跃度显著。TAKER 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TAKER 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.40%，过去 24 小时内变动为 +1.45%，过去 7 天内累计变动为 -16.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Taker Protocol（TAKER）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 479.49K$ 479.49K $ 479.49K 完全稀释市值 $ 5.70M$ 5.70M $ 5.70M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Taker Protocol 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 479.49K。TAKER 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.70M。