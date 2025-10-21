Taker Protocol 当前实时价格为 0.005704 USD。跟踪 TAKER 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TAKER 价格趋势。Taker Protocol 当前实时价格为 0.005704 USD。跟踪 TAKER 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TAKER 价格趋势。

Taker Protocol 图标

Taker Protocol实时价格 (TAKER)

1 TAKER 兑换为 USD 的实时价格：

$0.005704
$0.005704
+1.45%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:23:51 (UTC+8)

Taker Protocol（TAKER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.005585
$ 0.005585
24H最低价
$ 0.005865
$ 0.005865
24H最高价

$ 0.005585
$ 0.005585

$ 0.005865
$ 0.005865

--
--

--
--

+1.40%

+1.45%

-16.92%

-16.92%

Taker Protocol（TAKER）当前实时价格为 $ 0.005704。过去 24 小时内，TAKER 的交易价格在 $ 0.005585$ 0.005865 之间波动，市场活跃度显著。TAKER 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，TAKER 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.40%，过去 24 小时内变动为 +1.45%，过去 7 天内累计变动为 -16.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Taker Protocol（TAKER）市场信息

--
--

$ 479.49K
$ 479.49K

$ 5.70M
$ 5.70M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Taker Protocol 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 479.49K。TAKER 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.70M

Taker Protocol（TAKER）价格历史 USD

跟踪 Taker Protocol 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00008153+1.45%
30天$ -0.004496-44.08%
60天$ -0.006026-51.38%
90天$ -0.014106-71.21%
Taker Protocol 今日价格变化

今天，TAKER 记录了 $ +0.00008153 (+1.45%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Taker Protocol 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.004496 (-44.08%)，显示了该代币在短期内的表现。

Taker Protocol 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TAKER 的变化为 $ -0.006026 (-51.38%)，从而更广泛地了解其表现。

Taker Protocol 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.014106 (-71.21%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Taker Protocol（TAKER）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Taker Protocol 价格历史页面

什么是Taker Protocol (TAKER)

Taker 是首个也是最大的比特币生态系统激励协议，旨在让所有零散比特币持有者都能获得比特币收益。它作为比特币激励层，利用多种奖励框架来鼓励数百万用户采用、持有和使用比特币及其衍生品。

Taker Protocol在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Taker Protocol 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 TAKER 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Taker Protocol 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Taker Protocol 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Taker Protocol 价格预测 (USD)

Taker Protocol（TAKER）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Taker Protocol（TAKER）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Taker Protocol 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Taker Protocol 价格预测

Taker Protocol（TAKER）代币经济

了解 Taker Protocol（TAKER）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 TAKER 代币的完整经济学

如何购买Taker Protocol (TAKER)

正在寻找如何购买 Taker Protocol？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Taker Protocol。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

TAKER 兑换为当地货币

1 Taker Protocol（TAKER） to VND
150.10076
1 Taker Protocol（TAKER） to AUD
A$0.00872712
1 Taker Protocol（TAKER） to GBP
0.004278
1 Taker Protocol（TAKER） to EUR
0.00490544
1 Taker Protocol（TAKER） to USD
$0.005704
1 Taker Protocol（TAKER） to MYR
RM0.02407088
1 Taker Protocol（TAKER） to TRY
0.23962504
1 Taker Protocol（TAKER） to JPY
¥0.872712
1 Taker Protocol（TAKER） to ARS
ARS$8.45036192
1 Taker Protocol（TAKER） to RUB
0.46036984
1 Taker Protocol（TAKER） to INR
0.50098232
1 Taker Protocol（TAKER） to IDR
Rp95.06662864
1 Taker Protocol（TAKER） to PHP
0.33493888
1 Taker Protocol（TAKER） to EGP
￡E.0.27099704
1 Taker Protocol（TAKER） to BRL
R$0.03068752
1 Taker Protocol（TAKER） to CAD
C$0.00792856
1 Taker Protocol（TAKER） to BDT
0.6978844
1 Taker Protocol（TAKER） to NGN
8.31483488
1 Taker Protocol（TAKER） to COP
$22.10847584
1 Taker Protocol（TAKER） to ZAR
R.0.0981088
1 Taker Protocol（TAKER） to UAH
0.23951096
1 Taker Protocol（TAKER） to TZS
T.Sh.14.08391752
1 Taker Protocol（TAKER） to VES
Bs1.209248
1 Taker Protocol（TAKER） to CLP
$5.378872
1 Taker Protocol（TAKER） to PKR
Rs1.61354752
1 Taker Protocol（TAKER） to KZT
3.06664152
1 Taker Protocol（TAKER） to THB
฿0.18617856
1 Taker Protocol（TAKER） to TWD
NT$0.17591136
1 Taker Protocol（TAKER） to AED
د.إ0.02093368
1 Taker Protocol（TAKER） to CHF
Fr0.00450616
1 Taker Protocol（TAKER） to HKD
HK$0.04426304
1 Taker Protocol（TAKER） to AMD
֏2.17875688
1 Taker Protocol（TAKER） to MAD
.د.م0.05253384
1 Taker Protocol（TAKER） to MXN
$0.1049536
1 Taker Protocol（TAKER） to SAR
ريال0.02133296
1 Taker Protocol（TAKER） to ETB
Br0.8718564
1 Taker Protocol（TAKER） to KES
KSh0.73461816
1 Taker Protocol（TAKER） to JOD
د.أ0.004044136
1 Taker Protocol（TAKER） to PLN
0.02076256
1 Taker Protocol（TAKER） to RON
лв0.02492648
1 Taker Protocol（TAKER） to SEK
kr0.05356056
1 Taker Protocol（TAKER） to BGN
лв0.00958272
1 Taker Protocol（TAKER） to HUF
Ft1.9134068
1 Taker Protocol（TAKER） to CZK
0.1192136
1 Taker Protocol（TAKER） to KWD
د.ك0.001745424
1 Taker Protocol（TAKER） to ILS
0.01870912
1 Taker Protocol（TAKER） to BOB
Bs0.03930056
1 Taker Protocol（TAKER） to AZN
0.0096968
1 Taker Protocol（TAKER） to TJS
SM0.05310424
1 Taker Protocol（TAKER） to GEL
0.01545784
1 Taker Protocol（TAKER） to AOA
Kz5.21864664
1 Taker Protocol（TAKER） to BHD
.د.ب0.002144704
1 Taker Protocol（TAKER） to BMD
$0.005704
1 Taker Protocol（TAKER） to DKK
kr0.03661968
1 Taker Protocol（TAKER） to HNL
L0.14961592
1 Taker Protocol（TAKER） to MUR
0.25964608
1 Taker Protocol（TAKER） to NAD
$0.09879328
1 Taker Protocol（TAKER） to NOK
kr0.05704
1 Taker Protocol（TAKER） to NZD
$0.00986792
1 Taker Protocol（TAKER） to PAB
B/.0.005704
1 Taker Protocol（TAKER） to PGK
K0.02429904
1 Taker Protocol（TAKER） to QAR
ر.ق0.02076256
1 Taker Protocol（TAKER） to RSD
дин.0.57502024
1 Taker Protocol（TAKER） to UZS
soʻm68.72287576
1 Taker Protocol（TAKER） to ALL
L0.47394536
1 Taker Protocol（TAKER） to ANG
ƒ0.01021016
1 Taker Protocol（TAKER） to AWG
ƒ0.01021016
1 Taker Protocol（TAKER） to BBD
$0.011408
1 Taker Protocol（TAKER） to BAM
KM0.00958272
1 Taker Protocol（TAKER） to BIF
Fr16.775464
1 Taker Protocol（TAKER） to BND
$0.00735816
1 Taker Protocol（TAKER） to BSD
$0.005704
1 Taker Protocol（TAKER） to JMD
$0.91332448
1 Taker Protocol（TAKER） to KHR
22.90760624
1 Taker Protocol（TAKER） to KMF
Fr2.418496
1 Taker Protocol（TAKER） to LAK
123.99999752
1 Taker Protocol（TAKER） to LKR
රු1.72950984
1 Taker Protocol（TAKER） to MDL
L0.09748136
1 Taker Protocol（TAKER） to MGA
Ar25.693668
1 Taker Protocol（TAKER） to MOP
P0.04557496
1 Taker Protocol（TAKER） to MVR
0.0872712
1 Taker Protocol（TAKER） to MWK
MK9.8684904
1 Taker Protocol（TAKER） to MZN
MT0.3644856
1 Taker Protocol（TAKER） to NPR
रु0.79964376
1 Taker Protocol（TAKER） to PYG
40.167568
1 Taker Protocol（TAKER） to RWF
Fr8.265096
1 Taker Protocol（TAKER） to SBD
$0.04700096
1 Taker Protocol（TAKER） to SCR
0.07905744
1 Taker Protocol（TAKER） to SRD
$0.22661992
1 Taker Protocol（TAKER） to SVC
$0.04979592
1 Taker Protocol（TAKER） to SZL
L0.09879328
1 Taker Protocol（TAKER） to TMT
m0.02002104
1 Taker Protocol（TAKER） to TND
د.ت0.016735536
1 Taker Protocol（TAKER） to TTD
$0.03861608
1 Taker Protocol（TAKER） to UGX
Sh19.804288
1 Taker Protocol（TAKER） to XAF
Fr3.217056
1 Taker Protocol（TAKER） to XCD
$0.0154008
1 Taker Protocol（TAKER） to XOF
Fr3.217056
1 Taker Protocol（TAKER） to XPF
Fr0.581808
1 Taker Protocol（TAKER） to BWP
P0.081282
1 Taker Protocol（TAKER） to BZD
$0.011408
1 Taker Protocol（TAKER） to CVE
$0.54079624
1 Taker Protocol（TAKER） to DJF
Fr1.009608
1 Taker Protocol（TAKER） to DOP
$0.36488488
1 Taker Protocol（TAKER） to DZD
د.ج0.74231856
1 Taker Protocol（TAKER） to FJD
$0.01294808
1 Taker Protocol（TAKER） to GNF
Fr49.59628
1 Taker Protocol（TAKER） to GTQ
Q0.04357856
1 Taker Protocol（TAKER） to GYD
$1.19150856
1 Taker Protocol（TAKER） to ISK
kr0.695888

Taker Protocol资源

要更深入地了解 Taker Protocol，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Taker Protocol网站

人们还问：关于Taker Protocol的其他问题

Taker Protocol（TAKER）今日价格是多少？
TAKER 实时价格为 0.005704 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 TAKER 兑 USD 的价格是多少？
当前 TAKER 兑 USD 的价格为 $ 0.005704。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Taker Protocol 的市值是多少？
TAKER 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
TAKER 的流通供应量是多少？
TAKER 的流通供应量为 -- USD
TAKER 的历史最高价（ATH）是多少？
TAKER 的历史最高价是 -- USD
TAKER 的历史最低价（ATL）是多少？
TAKER 的历史最低价是 -- USD
TAKER 的交易量是多少？
TAKER 的 24 小时实时交易量为 $ 479.49K USD
TAKER 今年会涨吗？
TAKER 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 TAKER 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:23:51 (UTC+8)

Taker Protocol（TAKER）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

$0.005704
$114,582.67

$4,171.79

$0.04111

$5.4658

$200.30

$4,171.79

$114,582.67

$200.30

$2.6548

$0.20607

$0.00000

$0.00000

$0.0161

$0.000000000000095

$0.010658

$0.000000000000000000015000

$0.000000000000018

$0.0003481

$0.15255

$0.0000000000000000000081

