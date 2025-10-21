Syndicate 当前实时价格为 0.2465 USD。跟踪 SYND 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SYND 价格趋势。Syndicate 当前实时价格为 0.2465 USD。跟踪 SYND 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SYND 价格趋势。

更多关于 SYND

SYND 价格信息

SYND 币种官网

SYND 代币经济

SYND 价格预测

SYND 价格历史

SYND 购买指南

SYND 兑换法币计算

SYND 现货

SYND U本位合约

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Syndicate 图标

Syndicate实时价格 (SYND)

1 SYND 兑换为 USD 的实时价格：

$0.2466
$0.2466$0.2466
+21.59%1D
USD
Syndicate (SYND) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:30:32 (UTC+8)

Syndicate（SYND）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.1855
$ 0.1855$ 0.1855
24H最低价
$ 0.2638
$ 0.2638$ 0.2638
24H最高价

$ 0.1855
$ 0.1855$ 0.1855

$ 0.2638
$ 0.2638$ 0.2638

--
----

--
----

-5.20%

+21.59%

-1.56%

-1.56%

Syndicate（SYND）当前实时价格为 $ 0.2465。过去 24 小时内，SYND 的交易价格在 $ 0.1855$ 0.2638 之间波动，市场活跃度显著。SYND 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，SYND 在过去 1 小时内的价格变动为 -5.20%，过去 24 小时内变动为 +21.59%，过去 7 天内累计变动为 -1.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Syndicate（SYND）市场信息

--
----

$ 184.61K
$ 184.61K$ 184.61K

$ 246.50M
$ 246.50M$ 246.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Syndicate 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 184.61K。SYND 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 246.50M

Syndicate（SYND）价格历史 USD

跟踪 Syndicate 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.043787+21.59%
30天$ -0.366-59.76%
60天$ -0.0135-5.20%
90天$ -0.0135-5.20%
Syndicate 今日价格变化

今天，SYND 记录了 $ +0.043787 (+21.59%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Syndicate 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.366 (-59.76%)，显示了该代币在短期内的表现。

Syndicate 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SYND 的变化为 $ -0.0135 (-5.20%)，从而更广泛地了解其表现。

Syndicate 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0135 (-5.20%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Syndicate（SYND）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Syndicate 价格历史页面

什么是Syndicate (SYND)

Syndicate 使开发人员能够创建可编程、原子可组合的应用链，并完全控制网络、排序器和经济。

Syndicate在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Syndicate 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SYND 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Syndicate 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Syndicate 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Syndicate 价格预测 (USD)

Syndicate（SYND）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Syndicate（SYND）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Syndicate 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Syndicate 价格预测

Syndicate（SYND）代币经济

了解 Syndicate（SYND）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SYND 代币的完整经济学

如何购买Syndicate (SYND)

正在寻找如何购买 Syndicate？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Syndicate。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SYND 兑换为当地货币

1 Syndicate（SYND） to VND
6,486.6475
1 Syndicate（SYND） to AUD
A$0.37468
1 Syndicate（SYND） to GBP
0.184875
1 Syndicate（SYND） to EUR
0.209525
1 Syndicate（SYND） to USD
$0.2465
1 Syndicate（SYND） to MYR
RM1.04023
1 Syndicate（SYND） to TRY
10.355465
1 Syndicate（SYND） to JPY
¥37.7145
1 Syndicate（SYND） to ARS
ARS$366.814185
1 Syndicate（SYND） to RUB
19.614005
1 Syndicate（SYND） to INR
21.650095
1 Syndicate（SYND） to IDR
Rp4,108.33169
1 Syndicate（SYND） to PHP
14.47448
1 Syndicate（SYND） to EGP
￡E.11.706285
1 Syndicate（SYND） to BRL
R$1.32617
1 Syndicate（SYND） to CAD
C$0.342635
1 Syndicate（SYND） to BDT
30.16667
1 Syndicate（SYND） to NGN
359.853025
1 Syndicate（SYND） to COP
$955.42414
1 Syndicate（SYND） to ZAR
R.4.2398
1 Syndicate（SYND） to UAH
10.353
1 Syndicate（SYND） to TZS
T.Sh.610.14666
1 Syndicate（SYND） to VES
Bs52.258
1 Syndicate（SYND） to CLP
$232.203
1 Syndicate（SYND） to PKR
Rs69.65104
1 Syndicate（SYND） to KZT
132.59728
1 Syndicate（SYND） to THB
฿8.04576
1 Syndicate（SYND） to TWD
NT$7.60206
1 Syndicate（SYND） to AED
د.إ0.904655
1 Syndicate（SYND） to CHF
Fr0.194735
1 Syndicate（SYND） to HKD
HK$1.91284
1 Syndicate（SYND） to AMD
֏94.22709
1 Syndicate（SYND） to MAD
.د.م2.270265
1 Syndicate（SYND） to MXN
$4.5356
1 Syndicate（SYND） to SAR
ريال0.924375
1 Syndicate（SYND） to ETB
Br37.65041
1 Syndicate（SYND） to KES
KSh31.776315
1 Syndicate（SYND） to JOD
د.أ0.1747685
1 Syndicate（SYND） to PLN
0.89726
1 Syndicate（SYND） to RON
лв1.077205
1 Syndicate（SYND） to SEK
kr2.31217
1 Syndicate（SYND） to BGN
лв0.41412
1 Syndicate（SYND） to HUF
Ft82.634195
1 Syndicate（SYND） to CZK
5.149385
1 Syndicate（SYND） to KWD
د.ك0.075429
1 Syndicate（SYND） to ILS
0.80852
1 Syndicate（SYND） to BOB
Bs1.70085
1 Syndicate（SYND） to AZN
0.41905
1 Syndicate（SYND） to TJS
SM2.294915
1 Syndicate（SYND） to GEL
0.668015
1 Syndicate（SYND） to AOA
Kz225.525315
1 Syndicate（SYND） to BHD
.د.ب0.092684
1 Syndicate（SYND） to BMD
$0.2465
1 Syndicate（SYND） to DKK
kr1.58253
1 Syndicate（SYND） to HNL
L6.46323
1 Syndicate（SYND） to MUR
11.22068
1 Syndicate（SYND） to NAD
$4.266915
1 Syndicate（SYND） to NOK
kr2.465
1 Syndicate（SYND） to NZD
$0.426445
1 Syndicate（SYND） to PAB
B/.0.2465
1 Syndicate（SYND） to PGK
K1.047625
1 Syndicate（SYND） to QAR
ر.ق0.89726
1 Syndicate（SYND） to RSD
дин.24.864455
1 Syndicate（SYND） to UZS
soʻm2,969.878835
1 Syndicate（SYND） to ALL
L20.481685
1 Syndicate（SYND） to ANG
ƒ0.441235
1 Syndicate（SYND） to AWG
ƒ0.441235
1 Syndicate（SYND） to BBD
$0.493
1 Syndicate（SYND） to BAM
KM0.41412
1 Syndicate（SYND） to BIF
Fr726.9285
1 Syndicate（SYND） to BND
$0.317985
1 Syndicate（SYND） to BSD
$0.2465
1 Syndicate（SYND） to JMD
$39.481905
1 Syndicate（SYND） to KHR
993.949625
1 Syndicate（SYND） to KMF
Fr104.516
1 Syndicate（SYND） to LAK
5,358.695545
1 Syndicate（SYND） to LKR
රු74.76345
1 Syndicate（SYND） to MDL
L4.207755
1 Syndicate（SYND） to MGA
Ar1,115.38292
1 Syndicate（SYND） to MOP
P1.969535
1 Syndicate（SYND） to MVR
3.77145
1 Syndicate（SYND） to MWK
MK427.20915
1 Syndicate（SYND） to MZN
MT15.75135
1 Syndicate（SYND） to NPR
रु34.566695
1 Syndicate（SYND） to PYG
1,748.178
1 Syndicate（SYND） to RWF
Fr357.1785
1 Syndicate（SYND） to SBD
$2.03116
1 Syndicate（SYND） to SCR
3.42635
1 Syndicate（SYND） to SRD
$9.793445
1 Syndicate（SYND） to SVC
$2.151945
1 Syndicate（SYND） to SZL
L4.266915
1 Syndicate（SYND） to TMT
m0.865215
1 Syndicate（SYND） to TND
د.ت0.7229845
1 Syndicate（SYND） to TTD
$1.67127
1 Syndicate（SYND） to UGX
Sh855.848
1 Syndicate（SYND） to XAF
Fr139.026
1 Syndicate（SYND） to XCD
$0.66555
1 Syndicate（SYND） to XOF
Fr139.026
1 Syndicate（SYND） to XPF
Fr25.143
1 Syndicate（SYND） to BWP
P3.51509
1 Syndicate（SYND） to BZD
$0.493
1 Syndicate（SYND） to CVE
$23.39778
1 Syndicate（SYND） to DJF
Fr43.6305
1 Syndicate（SYND） to DOP
$15.776
1 Syndicate（SYND） to DZD
د.ج32.081975
1 Syndicate（SYND） to FJD
$0.559555
1 Syndicate（SYND） to GNF
Fr2,143.3175
1 Syndicate（SYND） to GTQ
Q1.885725
1 Syndicate（SYND） to GYD
$51.51357
1 Syndicate（SYND） to ISK
kr30.073

Syndicate资源

要更深入地了解 Syndicate，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Syndicate网站
区块查询

人们还问：关于Syndicate的其他问题

Syndicate（SYND）今日价格是多少？
SYND 实时价格为 0.2465 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SYND 兑 USD 的价格是多少？
当前 SYND 兑 USD 的价格为 $ 0.2465。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Syndicate 的市值是多少？
SYND 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SYND 的流通供应量是多少？
SYND 的流通供应量为 -- USD
SYND 的历史最高价（ATH）是多少？
SYND 的历史最高价是 -- USD
SYND 的历史最低价（ATL）是多少？
SYND 的历史最低价是 -- USD
SYND 的交易量是多少？
SYND 的 24 小时实时交易量为 $ 184.61K USD
SYND 今年会涨吗？
SYND 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SYND 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:30:32 (UTC+8)

Syndicate（SYND）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SYND 兑 USD 计算器

数量

SYND
SYND
USD
USD

1 SYND = 0.2465 USD

交易 SYND

SYND/USDT
$0.2466
$0.2466$0.2466
+21.71%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,412.43
$114,412.43$114,412.43

+0.63%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,142.91
$4,142.91$4,142.91

+1.65%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03820
$0.03820$0.03820

-4.26%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4476
$5.4476$5.4476

-12.70%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.90
$198.90$198.90

-0.33%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,142.91
$4,142.91$4,142.91

+1.65%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,412.43
$114,412.43$114,412.43

+0.63%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.90
$198.90$198.90

-0.33%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6429
$2.6429$2.6429

+0.08%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20448
$0.20448$0.20448

+0.70%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0195
$0.0195$0.0195

-67.50%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010560
$0.010560$0.010560

-9.11%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000013888
$0.000000000000000000013888$0.000000000000000000013888

+1,749.26%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000019
$0.000000000000019$0.000000000000019

+280.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0607
$0.0607$0.0607

+68.61%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003138
$0.0003138$0.0003138

+57.45%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%