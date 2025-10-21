Syndicate（SYND）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.1855 $ 0.1855 $ 0.1855 24H最低价 $ 0.2638 $ 0.2638 $ 0.2638 24H最高价 24H最低价 $ 0.1855$ 0.1855 $ 0.1855 24H最高价 $ 0.2638$ 0.2638 $ 0.2638 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -5.20% 涨跌幅（1D） +21.59% 漲跌幅（7D） -1.56% 漲跌幅（7D） -1.56%

Syndicate（SYND）当前实时价格为 $ 0.2465。过去 24 小时内，SYND 的交易价格在 $ 0.1855 至 $ 0.2638 之间波动，市场活跃度显著。SYND 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，SYND 在过去 1 小时内的价格变动为 -5.20%，过去 24 小时内变动为 +21.59%，过去 7 天内累计变动为 -1.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Syndicate（SYND）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 184.61K$ 184.61K $ 184.61K 完全稀释市值 $ 246.50M$ 246.50M $ 246.50M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

Syndicate 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 184.61K。SYND 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 246.50M。