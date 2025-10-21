SEA WARS（SWAR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000000011 $ 0.0000000011 $ 0.0000000011 24H最低价 $ 0.0000000013 $ 0.0000000013 $ 0.0000000013 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000000011$ 0.0000000011 $ 0.0000000011 24H最高价 $ 0.0000000013$ 0.0000000013 $ 0.0000000013 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -7.15% 漲跌幅（7D） -7.15%

SEA WARS（SWAR）当前实时价格为 $ 0.0000000013。过去 24 小时内，SWAR 的交易价格在 $ 0.0000000011 至 $ 0.0000000013 之间波动，市场活跃度显著。SWAR 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，SWAR 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -7.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SEA WARS（SWAR）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 267.61$ 267.61 $ 267.61 完全稀释市值 $ 2.61K$ 2.61K $ 2.61K 流通量 ---- -- 总供应量 2,005,000,000,000 2,005,000,000,000 2,005,000,000,000 所属公链 ETH

SEA WARS 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 267.61。SWAR 的流通量为 --，总供应量是 2005000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.61K。