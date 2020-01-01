stabble（STB）代币经济学 深入了解 stabble（STB），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

stabble（STB）信息 stabble 是一种提供无缝 DEX 体验的协定。 stabble 的资金池所需的流动性明显较少（最多可减少 97%），即可获得有竞争力的交易量。此外，stabble 还引入了协议管理流动性、保证金流动性和跨交易所套利池等创新功能。这些增强功能为流动性提供者提供了扩大收益耕作和对冲的机会。 币种官网： https://stabble.org 币种白皮书： https://drive.google.com/file/d/1w5FvSkhnWyHkHy7bvfz1IRrfpV247tkw/view?usp=sharing 区块查询： https://solscan.io/token/STBuyENwJ1GP4yNZCjwavn92wYLEY3t5S1kVS5kwyS1 现在就购买 STB！

stabble（STB）代币经济学和价格数据分析 快速了解 stabble（STB）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 571.83K $ 571.83K $ 571.83K 总供应量： $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M 流通量： $ 73.89M $ 73.89M $ 73.89M FDV (完全稀释估值)： $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M 最高价： $ 0.07739 $ 0.07739 $ 0.07739 最低价： $ 0.008185512648227578 $ 0.008185512648227578 $ 0.008185512648227578 当前价格： $ 0.007739 $ 0.007739 $ 0.007739 了解更多 stabble（STB）价格

stabble（STB）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 stabble（STB）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 STB 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： STB 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 STB 代币经济模型的功能，赶快查看 STB 代币的实时价格吧！

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